Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Экскурсия «ГОРОДА КМВ» в 9:00.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату. ~250-300 руб.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Экскурсия «ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ» в 6:50.
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа,
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель (~300 руб.), хычины (~100 руб.), шурпа (~200 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.
Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека).
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ I
Джип-тур на ДЖИЛЫ-СУ в 6:30.
Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.
Незабываемая живописная дорога к Джилы-Су то крутым серпантином спускается в глубокие ущелья, то вьётся высоко вверх к заоблачным высотам.
Интересные достопримечательности по пути следования сменяют друг друга.
По программе:
Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.
Долина Нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.
«Затерянный мир» – роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.
Ущелье реки Харбас.
Остановка на завтрак.
Завтрак ~ через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас.
Доп. плата за завтрак ~ 200 р. – хычин (лепёшка с сыром или с мясом) и травяной чай.
Гора Сирх – знаменитая среди экстрасенсов.
Гора Тузлук, на которой расположилась пригоризонтальная палеоастрономическая обсерватория.
Урочище Джилы-Су – северное Приэльбрусье.
Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.
Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.
Возвращение в отель ~ в 18.00.
Ужин в отеле(если предусмотрено).
ВАРИАНТ II
Джип-тур на БЕРМАМЫТ.
Бермамыт — дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!!!
Бермамыт — место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно!
Бермамыт – это необъятные горные просторы, живописные долины, глубокие каньоны, на дне которых несут свои воды горные реки.
По программе:
Возвышенность Абазы-Кишлак – открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.
Гора Алебастровая – отрог Большого Бермамыта, с юга – красивый вид на крутые обрывы.
Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).
ВАРИАНТ I БЕРМАМЫТ
Выезд в 02:00 – встреча рассвета.
Поздний завтрак~ в 09:00. (за доп. плату. 200-250 руб. хычины, чай)
Возвращение в отель~ в 14:00.
Свободное время.
Можно самостоятельно посетить музей «Домик М. Ю. Лермонтова» (по всему музею - 250 руб., по отделу "Домик Лермонтова"- 150 руб.).
Подняться по канатной дороге на вершину горы Машук (360 руб. подъем и спуск).
Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ II БЕРМАМЫТ
Выезд в 06:30 – дневная поездка.
Завтрак ~ в 08:00. (за доп. Плату. 200-250 руб. хычины, чай)
Обед ~ в 12:00. (за доп. Плату. 400-500 руб. шашлыки, шурпа, хычины, чай)
Возвращение в отель ~ в 16:00.
Свободное время.
Можно самостоятельно посетить музей «Домик М. Ю. Лермонтова» (по всему музею - 250 руб., по отделу "Домик Лермонтова"- 150 руб.).
Подняться по канатной дороге на вершину горы Машук (360 руб. подъем и спуск).
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Экскурсия «ГРОЗНЫЙ, ШАЛИ, АРГУН» в 6:30.
По программе экскурсии:
Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.
Доп. расходы 500 руб. (подъем на смотровую площадку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода).
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами (~ 250 руб.), обед в Грозном (~ 500 руб.), ужин в Осетии на обратном пути (~ 300-350 руб.)
Возвращение в отель ~ в 22:00.
Свободное время.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость после 10.01.2023 с питанием
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 43 000 руб.
комфорт 46 000 руб.
|Стандарт 33 650 руб.
комфорт 35 150 руб.
люкс 38 150 руб.
|Семейный 35 150 руб.
|Семейный 32 150 руб.
|МАШУК
|Эконом 35 150 руб.
стандарт 37 500 руб.
|Эконом 29 150 руб.
стандарт 29 750 руб.
комфорт 36 500 руб.
|Комфорт 31 250 руб.
семейный 34 850 руб.
|Семейный 31 250 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 36 350 руб.
|Стандарт 28 550 руб.
Полулюкс 31 550 руб.
|Полулюкс 28 550 руб.
|-
|Стоимость после 10.01.2023 без питания
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|CENTRAL
|-
|-
|-
|-
|МАСК
|Стандарт 41 200 руб.
Делюкс 44 200 руб.
|Стандарт 29 150 руб.
Делюкс 30 650 руб.
Полулюкс 23 150 руб.
|-
|-
|БЕШТАУ
|Стандарт 35 750 руб.
комфорт 38 800 руб.
|Стандарт 26 450 руб.
комфорт 27 950 руб.
люкс 30 950 руб.
|Семейный 27 950 руб.
|Семейный 24 950 руб.
|МАШУК
|Эконом 31 550 руб.
стандарт 33 650 руб.
|Эконом 25 550 руб.
стандарт 26 150 руб.
комфорт 32 900 руб.
|Комфорт 27 650 руб.
семейный 31 250 руб.
|Семейный 27 650 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 32 750 руб.
|Стандарт 24 900 руб.
Полулюкс 27 950 руб.
|Полулюкс 24 900 руб.
|-
|ПЯТИГОРСК
|Стандарт 29 750 руб.
|Стандарт 27 650 руб.
|-
|-
|Южная
|Стандарт 27 350 руб.
|Стандарт 24 300 руб.
джуниор 26 450 руб.
|-
|-
Доп. сутки с питанием от 2200 руб.
Доп. сутки без питания от 2100 руб. (подробнее смотри в разделе “Важно знать”).
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.
Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.
Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.
Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.
В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Места посадки на экскурсии:
Гостиница «CENTRAL» – посадка у Центра занятости населения (пр. Калинина, д. 50)
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Стоимость дополнительных суток в период до 25.12.2022 и с 10.01.2022, руб:
|ГОСТИНИЦА
|1-НО МЕСТНОЕ
|2-Х МЕСТНОЕ
|3-Х МЕСТНОЕ
|4-Х МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 4 950 руб.
комфорт 5 550 руб.
|Стандарт 3 100 руб.
комфорт 3 400 руб.
люкс 4 000 руб.
|Семейный 3 400 руб.
|Семейный 2 800 руб.
|МАШУК
|Эконом 3 500 руб.
стандарт 3 900 руб.
|Эконом 2 300 руб.
стандарт 2 400 руб.
комфорт 3 750 руб.
|Комфорт 2 700 руб.
семейный 3 450 руб.
|Семейный 2 700 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 3 750 руб.
|Стандарт 2 200 руб.
Полулюкс 2 800 руб.
|Полулюкс 2 200 руб.
|–
|ГОСТИНИЦА
|1-НО МЕСТНОЕ
|2-Х МЕСТНОЕ
|3-Х МЕСТНОЕ
|4-Х МЕСТНОЕ
|CENTRAL
Джуниор 6 500 руб.
Делюкс 6 500 руб.
Джуниор 4 100 руб.
Делюкс 4 250 руб.
Делюкс 3 450 руб.
Сем. люкс 4 250 руб.
|Сем. Люкс 3 600 руб.
|МАСК
|Стандарт 4 850 руб.
Делюкс 5 450 руб.
|Стандарт 2 400 руб.
Делюкс 2 400 руб.
Полулюкс 3 000 руб.
|–
|–
|БЕШТАУ
|Стандарт 3 750 руб.
комфорт 4 350 руб.
|Стандарт 1 850 руб.
комфорт 2 250 руб.
люкс 2 800 руб.
|Семейный 2 100 руб.
|Семейный 1 550 руб.
|МАШУК
|Эконом 2 900 руб.
стандарт 3 250 руб.
|Эконом 1 700 руб.
стандарт 1 800 руб.
комфорт 3 150 руб.
|Комфорт 2 100 руб.
семейный 2 850 руб.
|Семейный 2 100 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 3 150 руб.
|Стандарт 1 550 руб.
Полулюкс 2 150 руб.
|Полулюкс 1 550 руб.
|–
|ПЯТИГОРСК
|Стандарт 2 550 руб.
|Стандарт 2 100 руб.
|–
|–
|ЮЖНАЯ
|Стандарт 2 050 руб.
|Стандарт 1 450 руб.
джуниор 1 850 руб.
|–
|–
Стоимость дополнительных суток в период с 25.12.2022 по 10.01.2022, руб:
Доп. сутки + питание:
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 5 800 руб.
комфорт 6 400 руб.
|Стандарт 3 500 руб.
комфорт 3 800 руб.
люкс 4 350 руб.
|Семейный 3 550 руб.
|Семейный 2 950 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 4 350 руб.
Полулюкс 5 550 руб.
|Стандарт 2 600 руб.
Полулюкс 3 200 руб.
|Полулюкс 3 200 руб.
|-
Доп. сутки + без питания:
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|CENTRAL
Джуниор 13 050 руб.
Делюкс 20 900 руб.
Джуниор 6 550 руб.
Делюкс 10 450 руб.
Делюкс 7 000 руб.
Сем. люкс 8 750 руб.
|Сем. Люкс 6 550 руб.
|МАСК
|Стандарт 6 250 руб.
Делюкс 7 200 руб
|Стандарт 3 250 руб.
Делюкс 3 600 руб.
Полулюкс 3 900 руб.
|-
-
|БЕШТАУ
|Стандарт 4 950 руб.
комфорт 5 550 руб.
|Стандарт 2 650 руб.
комфорт 2 950 руб.
люкс 3 500 руб.
|Семейный 2 700 руб.
|Семейный 2 100 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт 3 900 руб.
Полулюкс 5 100 руб.
|Стандарт 2 150 руб.
Полулюкс 2 750 руб.
|Полулюкс 2 750 руб.
|-
Важная информация!
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!