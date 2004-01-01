Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Дороги Краснодарского края и Крымский мост. Анапу и Керчь разделяют 130 км. Это живописный путь по новой трассе, во время которого вы полюбуетесь таманскими просторами и панорамами Керченского пролива. А главное — вас ждет Крымский мост, который называют «стройкой века». Мы расскажем о его возведении и особенностях конструкции.
Экскурсия ⛳ по Керчи. Вы побываете на площади Ленина и познакомитесь с необычной архитектурой византийского храма Иоанна Предтечи, одного из древнейших в России. По монументальной лестнице подниметесь на гору Митридат, где стоит Обелиск Славы и откуда открывается дивный вид на город 🏙️. Затем в программе посещение выставки «Военная Керчь» в музее-галерее Бута.
На обратном пути все желающие побывают на бесплатной дегустации темрюкских вин.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается: трансфер — 700 руб. с человека, билет 🎫 в музей 🖼 — 150 руб. с человека
Экскурсию ⛳ для вас проведет гид из нашей команды
В низкий сезон в программе также заезд в станицу Тамань
Начало и место завершения
🚩 на улице Ленина в Анапе
Экскурсия проводится в воскресенье в 08:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы экскурсионное бюро в Анапе. С 2004 года организуем экскурсии из нашего города по Краснодарскому краю. Поездки проходят на комфортабельных туристических автобусах Hundai Aero и KIA Granbird с кондиционерами. Путешественников всегда сопровождает профессиональный гид. На наших экскурсиях вы познакомитесь с историей античного города Анапа, побываете в Абрау-Дюрсо, отправитесь в Крым и увидите еще множество красивых мест Черноморского побережья.