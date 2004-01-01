Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Анапа — Керчь по Крымскому мосту

Узнать о грандиозном сооружении и древнем городе на групповой автобусной экскурсии

Александр
Александр – экскурсионное агентство из Анапы
Через степи Таманского полуострова вы отправитесь в Крым — с гидом в группе до 40 человек.

По пути узнаете главное из истории 📖 местности, полюбуетесь Керченским проливом и раскроете особенности Крымского моста.

В Керчи изучите главные достопримечательности 🏛️ — византийский храм и гору Митридат.

А также продегустируете краснодарские вина.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 ч.
Анапа — Керчь по Крымскому мосту
Анапа — Керчь по Крымскому мосту

Что вас ожидает

Дороги Краснодарского края и Крымский мост. Анапу и Керчь разделяют 130 км. Это живописный путь по новой трассе, во время которого вы полюбуетесь таманскими просторами и панорамами Керченского пролива. А главное — вас ждет Крымский мост, который называют «стройкой века». Мы расскажем о его возведении и особенностях конструкции.

Экскурсия ⛳ по Керчи. Вы побываете на площади Ленина и познакомитесь с необычной архитектурой византийского храма Иоанна Предтечи, одного из древнейших в России. По монументальной лестнице подниметесь на гору Митридат, где стоит Обелиск Славы и откуда открывается дивный вид на город 🏙️. Затем в программе посещение выставки «Военная Керчь» в музее-галерее Бута.

На обратном пути все желающие побывают на бесплатной дегустации темрюкских вин.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается: трансфер — 700 руб. с человека, билет 🎫 в музей 🖼 — 150 руб. с человека
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет гид из нашей команды
  • В низкий сезон в программе также заезд в станицу Тамань
Начало и место завершения
🚩 на улице Ленина в Анапе
Анапа — Керчь по Крымскому мосту
Анапа — Керчь по Крымскому мосту
Анапа — Керчь по Крымскому мосту
Анапа — Керчь по Крымскому мосту
Анапа — Керчь по Крымскому мосту

Экскурсия проводится в воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александр
Александр
Мы экскурсионное бюро в Анапе. С 2004 года организуем экскурсии из нашего города по Краснодарскому краю. Поездки проходят на комфортабельных туристических автобусах Hundai Aero и KIA Granbird с кондиционерами. Путешественников всегда сопровождает профессиональный гид. На наших экскурсиях вы познакомитесь с историей античного города Анапа, побываете в Абрау-Дюрсо, отправитесь в Крым и увидите еще множество красивых мест Черноморского побережья.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько необычных экскурсий в Анапе

В заповедный Утриш
4 000
3.5 часа
В заповедный Утриш
8 отзывов
Визитные карточки Анапы
5 400
3.5 часа
Визитные карточки Анапы
34 отзыва
Познакомиться с богатой историей и природой края на автомобильной экскурсии по городу и окрестностям
Новороссийск — город моряков, город летчиков
5 000
7 часов
Новороссийск — город моряков, город летчиков
10 отзывов
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
6 300
5 часов
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
24 отзыва
Очароваться маленькой русской Швейцарией и продегустировать шампанское на заводе Абрау-Дюрсо
Крымский мост — самый длинный мост России
500
6 часов
Крымский мост — самый длинный мост России
3 отзыва
Из Анапы в древнюю Керчь
8 000
8 часов
Из Анапы в древнюю Керчь
8 отзывов
Получить общее представление об одном из старейших городов мира и увидеть панорамы Крымского моста
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анапе