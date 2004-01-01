Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Что вас ожидает

Дороги Краснодарского края и Крымский мост. Анапу и Керчь разделяют 130 км. Это живописный путь по новой трассе, во время которого вы полюбуетесь таманскими просторами и панорамами Керченского пролива. А главное — вас ждет Крымский мост, который называют «стройкой века». Мы расскажем о его возведении и особенностях конструкции.

Экскурсия ⛳ по Керчи. Вы побываете на площади Ленина и познакомитесь с необычной архитектурой византийского храма Иоанна Предтечи, одного из древнейших в России. По монументальной лестнице подниметесь на гору Митридат, где стоит Обелиск Славы и откуда открывается дивный вид на город 🏙️. Затем в программе посещение выставки «Военная Керчь» в музее-галерее Бута.

На обратном пути все желающие побывают на бесплатной дегустации темрюкских вин.

Организационные детали