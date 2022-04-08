ежедневно в 11:00 и 15:00

Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия

Открыть основы виноградарства и особенности ландшафтов, а заодно погулять по виноградникам

Групповая
Мы влюблены в нашу долину и неспроста! Приезжайте полюбоваться нашими виноградниками и узнать, в чем уникальность долины.

На экскурсии в группе до 18 человек вы побываете на плантациях и сделаете фото-открытки.

Гид расскажет о здешних условиях для выращивания лучших сортов винограда, о создании премиальных вин и чистых продуктов — их можно купить в нашей лавке.
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Завораживающие виды и фото-стопы

На автобусе вы проедете через убегающие вдаль виноградники. Под южным солнцем также увидите и другие наши посадки, поля и плантации: лаванду, пшеницу, подсолнечник и дубраву с уникальной для России трюфельной плантацией. Конечно, будут остановки, чтобы вы сделали яркие фотографии в виноградниках и с лавандой (по сезону).

Краткий курс по виноградарству

На фоне пейзажей вы откроете историю Долины Лефкадия. Узнаете, когда, как и почему на этих землях появились виноградники. Мы объясним, что такое терруар, и расскажем о его особенностях у нас. Продемонстрируем разнообразие сортов и раскроем, как нам удалось вывести хозяйство на полное органическое производство. Консультации экспертов-французов, принцип высадки кустов, микроклимат и почвы — об этом и многом другом на экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.
  • Экскурсия начинается уже на винодельне «Долина Лефкадия», куда вам нужно добраться самостоятельно (село Молдаванское, около 80 км от Анапы)
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes в группе до 18 человек
  • Дети до 7 лет приглашаются на экскурсию бесплатно, но без посадочного места в автобусе

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на винодельне в Долине Лефкадия (село Молдаванское)
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 11:00 и 15:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏡ВыездныеВинодельниДолина Лефкадия🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Анапе

Из Анапы - в долину Лефкадия
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
4.9
17 отзывов
Из Анапы - в долину Лефкадия
Погулять по виноградным плантациям, увидеть озеро Гечепсин и посетить музей Виноделия
6 000 за 1-5 чел.
Из Анапы к виноградникам Абрау Дюрсо и долине Лефкадия
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
5 отзывов
Из Анапы к виноградникам Абрау Дюрсо и долине Лефкадия
Продегустировать шампанское и сфотографироваться в лавандовых полях
16 000 за 1-4 чел.
Из Анапы - на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мария
5
2 отзыва
Из Анапы - на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия
Посетить современные винодельни, поучаствовать в дегустациях и насладиться видами
9 000 за 1-3 чел.
Конная прогулка по долине Сукко
4 часа
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
Александр
Нет отзывов
Конная прогулка по долине Сукко
Добавить ярких впечатлений к пляжному отдыху на море удастся в долине Сукко
550 за 1 человека
Из Анапы в Долину Лефкадия
5 часов
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Из Анапы в Долину Лефкадия
6 000 за 1-4 чел.
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владимир
Нет отзывов
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
Потрясающая природа, интересные локации, знаменитая на весь мир винодельня и дегустации
5 900 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Анапе
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Наталья
5
15 отзывов
Обзорная экскурсия по Анапе
Отправляйтесь на обзорную групповую экскурсию по Анапе
800 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия по Анапе
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
5
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Отправляйтесь на обзорную индивидуальную экскурсию по Анапе
3 500 за 1-5 чел.
Заповедник Утриш: морская экскурсия на яхте по трём лагунам
2 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
Виталий
Нет отзывов
Заповедник Утриш: морская экскурсия на яхте по трём лагунам
Приглашаем вас на экскурсию по самым живописным местам в окрестностях Анапы! Мы с вами посетим три лагуны, осмотрим
2 500 за 1 человека
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир
5
14 отзывов
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Открыть впечатляющие смотровые, отдохнуть на двух озерах, посетить корабль-музей и завод шампанского
8 500 за 1-5 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
5
51 отзыв
Кипарисовое озеро долины Сукко
Насладиться горными пейзажами Анапы, увидеть «американскую» рощу и отдохнуть на легендарном озере
6 500 за 1-5 чел.
Новороссийск - Южные врата России. Обзорная экскурсия
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Александр
5
1 отзыв
Новороссийск - Южные врата России. Обзорная экскурсия
Вам предлагается знакомство с крупным индустриальным районом, городом-героем, городом-портом
1 250 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анапе
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ