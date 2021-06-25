Большое путешествие в Геленджик из Анапы

Пейзажи Кабардинки, корабль RIO, сафари-парк, канатная дорога — и рассказы по вашим интересам

5
1 отзыв
Приготовьтесь к геленджикскому сафари! В этот день вы прикоснетесь к последствиям стихии, искупаетесь в море на чистом пляже, погуляете по сказочному парку-музею разных стран и эпох, понаблюдаете за животными в зоопарке.

Сможете получить любую информацию о регионе — от истории до советов по путешествию.

И конечно, увезете с собой красочные фотографии.
Большое путешествие в Геленджик из Анапы
Большое путешествие в Геленджик из Анапы
Большое путешествие в Геленджик из Анапы
Большое путешествие в Геленджик из Анапы
Большое путешествие в Геленджик из Анапы
Большое путешествие в Геленджик из Анапы
Большое путешествие в Геленджик из Анапы
Большое путешествие в Геленджик из Анапы
Большое путешествие в Геленджик из Анапы
Большое путешествие в Геленджик из Анапы
Большое путешествие в Геленджик из Анапы
Большое путешествие в Геленджик из Анапы
Большое путешествие в Геленджик из Анапы
Большое путешествие в Геленджик из Анапы
Большое путешествие в Геленджик из Анапы

Что вас ожидает

Самые разнообразные впечатления

Из Анапы мы отправимся в путь мимо виноградников и по горным серпантинам. По дороге поговорим на интересные вам темы: погрузимся в прошлое региона или обсудим его будущие перспективы. Я расскажу о местах, в которые мы едем, о местной природе и географии. А остановки у нас такие:

  • Смотровая с видом на Новороссийск. Вы полюбуетесь городом-героем и Цемесской бухтой, а также взбодритесь, выпив кофе в авто-кофейне.
  • Корабль RIO, севший на мель. В поселке Кабардинка вы увидите новую необычную достопримечательность — сухогруз, который выбросило на берег во время шторма, — и искупаетесь в море.
  • Старый парк в Кабардинке — культурный центр, утопающий в зелени. Один талантливый человек создал и собрал здесь копии архитектурных шедевров из разных стран и эпох. Вы сделаете самые разноцветные фотографии на фоне египетской пирамиды, храма Зевса, японской часовни, фонтанов, беседок и других строений.
  • Сафари-парк. Слоны, тигры, львы, медведи, антилопы и много других животных, о которых вы подробно узнаете, ведь за моими плечами сотни проведённых экскурсий в крупнейшем сафари-парке юго-восточной Азии.
  • Канатная дорога — поднявшись на высоту 600 м над уровнем моря, вы насладитесь панорамой Геленджикской бухты, самой красивой в Краснодарском крае.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике Range Rover
  • Начало и окончание — у вашего отеля в Анапе или любом другом месте района по договоренности
  • В стоимость включено: трансфер, обед с алкогольными и безалкогольными напитками, минеральная вода на весь день без ограничений

Дополнительные расходы

  • Удобный спуск к кораблю RIO — 200 руб. с человека
  • Парк в Кабардинке — 600 руб. /взрослые, 300 руб. /дети 6-13 лет, детям до 6 лет бесплатно
  • Сафари-парк — 1070 руб. с человека при оплате картой или 1250 руб. с человека при оплате наличными
  • Канатная дорога — 510 руб. с человека при оплате картой или 600 руб. с человека при оплате наличными; детям до 5 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Добрый день, уважаемые путешественники! Меня зовут Сергей, я родился на Черноморском побережье Краснодарского края и уже несколько лет провожу авторские индивидуальные экскурсии на территории Вьетнама (о. Фукуок) и в Краснодарском крае (г. Анапа). Для меня важно, чтобы во время экскурсии вас ничего не отвлекало от отдыха. Используя многолетний опыт организации и проведения индивидуальных экскурсий, я тщательно подбираю время посещения экскурсионных локаций, отбираю все самое интересное, вкусное, красивое и незабываемое! Все мои программы созданы с учётом максимального комфорта для вас и по системе «все включено». Все экскурсии проходят на комфортабельном безопасном внедорожнике Land Rover Range Rover. Все, что вам нужно — это солнечные очки, об остальном позабочусь я!
Задать вопрос

1 реальный отзыв

Н
25 июня 2021
И дети и взрослые остались очень довольны экскурсией. Маршрут построен грамотно. Утром (пока нет жары) прогулялись до корабля. Потом посетили парк в Кабардинке, где получили удовольствие от необычных сооружений и красивых растений. Посетили сафари парк и прокатились на канатной дороге. День был полон впечатлений. Спасибо нашему гиду Сергею за увлекательную поездку.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🖼Музеи🏡Выездные#Кабардинка#Геленджик

Еще несколько похожих предложений в Анапе

Геленджик: «Сафари-парк»
4.8
14
11ч
1 000
за 1 чел.
Геленджик: «Сафари-парк»
На этой экскурсии мы с вами посетим геленджикский «Сафари-парк» - первый реабилитационный центр для...
По средам и воскресеньям в 8:00
Винные дороги Анапы
Индивидуальная экскурсия
4.9
11
6 000
за 1-8 чел.
Винные дороги Анапы
Со мной вы отправитесь в путешествие по окрестностям Анапы
В удобное для туристов время
Геленджик: Старый парк
10ч
1 000
за 1 чел.
Геленджик: Старый парк
Геленджик - небольшой город на берегу Черного моря
По пятницам в 8:00
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Индивидуальная экскурсия
5
9
12ч
12000
10 800
за 1-5 чел.
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Оценить самую красивую гору степного Крыма и понаблюдать за дикими животными в сафари-парке
Винные дороги Анапы
Индивидуальная экскурсия
4.5
20
6 000
за 1-8 чел.
Винные дороги Анапы
Посетить уютные винодельни, искупаться в море и насладиться живописными окрестностями города
Весь Крым за два дня + Бал Хризантем
4.5
43
5 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Весь Крым за два дня + Бал Хризантем
Большая экскурсия по Крыму - отличный способ сделать ваш отдых в Анапе разнообразней и ярче
Вторник, пятница, в 06:00
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Индивидуальная экскурсия
5
36
7 100
за 1-4 чел.
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Очароваться маленькой русской Швейцарией и продегустировать шампанское на заводе Абрау-Дюрсо
Коктебель и Золотые Ворота Крыма: путешествие из Анапы
Индивидуальная фото-прогулка
11ч
10 000
за 1-4 чел.
Коктебель и Золотые Ворота Крыма: путешествие из Анапы
Посетить уютный курорт у горы Карадаг и проплыть на корабле под легендарной скалой-аркой
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Индивидуальная экскурсия
5
10
10 000
за 1-7 чел.
Очень популярно сейчас
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Посетить три живописных города Черноморского побережья и раскрыть их историю
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
4.6
15
1 500
за 1 чел.
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Отправляйтесь в один из древнейших городов Крыма
Отправление в 13:00– 14:00, вторник, воскресенье
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Анапы
Индивидуальная экскурсия
13ч
14 000
за 1-5 чел.
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Анапы
Отправиться в горы Кавказа, прокатиться на поезде по ущелью и посетить термальные источники
Красоты Анапы за 5 часов
4.2
45
1 500
за 1 чел.
Часто заказывают
Красоты Анапы за 5 часов
На этой экскурсии вы посетите главные достопримечательности Анапы и Краснодарского побережья всего...
Выезд: С 9:00 —14:00 и с 15:00 — 20:00

Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Вино и виды в Анапе!
Индивидуальная экскурсия
4.7
35
8 990
за 1-4 чел.
Вино и виды в Анапе!
Погрузиться в мир виноделия, лучше узнать регион и вдохновиться морскими пейзажами
Вино и лотосы Таманского полуострова
Индивидуальная экскурсия
14 000
за 1-4 чел.
Вино и лотосы Таманского полуострова
Сделать уникальные кадры с цветами и продегустировать игристые сорта
Из Анапы к виноградникам Абрау Дюрсо и долине Лефкадия
Индивидуальная экскурсия
5
5
10ч
16 000
за 1-4 чел.
Из Анапы к виноградникам Абрау Дюрсо и долине Лефкадия
Продегустировать шампанское и сфотографироваться в лавандовых полях
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анапе
🇷🇺