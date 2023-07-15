Фантастическая групповая экскурсия на страусиную ферму и дельфинарий в Анапе
Экскурсия на страусиную ферму — это прекрасный вариант времяпровождения для всей семьи.
Вы не только сфотографируетесь и пообщаетесь с экзотическими животными, но и посетите полуостров-заповедник Большой Утриш.
Здесь вас ожидают смотровые площадки с невероятными видами, а также дельфинарий, где можно поплавать с дельфинами!
Вы не только сфотографируетесь и пообщаетесь с экзотическими животными, но и посетите полуостров-заповедник Большой Утриш.
Здесь вас ожидают смотровые площадки с невероятными видами, а также дельфинарий, где можно поплавать с дельфинами!
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:
- Большой Утриш
- Арка любви
- Страусиная ферма
- Монумент золотого орла
- Дельфинарий
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Страусиная ферма Первая наша остановка — экзотика Черноморского побережья. Дорога занимает не более 40 минут. На территории фермы вы посетите контактный зоопарк, в котором находится порядка 30 разновидностей животных. Многих из них можно кормить прямо из рук!
При желании Вы можете остановиться перекусить в местном кафе (детское меню и страусиные яйца).
Большой УтришДалее мы отправляемся на полуостров-заповедник «Большой Утриш». По пути будет остановка на смотровой площадке «Арка любви», откуда открывается шикарный панорамный вид море и сам полуостров с высоты птичьего полёта.
Вас ждет обзорная экскурсия, можжевеловые рощи и чистейший горный воздух. Захватите купальные принадлежности — на уютном галечном пляже, который располагается в ущелье Кавказских гор, можно искупаться.
Встреча с дельфинамиУ вас будет возможность посетить дельфинарий. Дружелюбные обитатели с удовольствием сфотографируются с Вами или прокатят на своих спинах. За дополнительную плату Вы можете пройти к белуге.
На обратной дороге мы заедем к памятнику начала Кавказских гор — «Монумент золотого орла». С этого места открываются невероятно красивые виды — город-курорт Анапа как на ладони!
Для вас: • Комфортабельный автобус с кондиционером и громкой связью.
- Опытный экскурсовод, который находится с туристами на протяжении всей экскурсии, рассказывает исторически-важные факты и легенды о местах, которые посещает группа.
- Важная информация:• Вносите, пожалуйста, предоплату.
- Время нахождения на страусиной ферме — 1 час, в дельфинарии — 1,5 часа.
- Самого представления нет!!! +100 руб можно посмотреть дельфинов и белуху.
- Можно сфотографироваться за отдельную плату с ними или покататься с ними.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту и обратно
- Дегустация
- Что не входит
- Личные расходы (питание, сувениры)
- Дельфинарий — 100 руб., дополнительный проход к белуге — 100 руб.
- Катание на дельфинах и фотосъемка
- Место начала и завершения?
- Анапа
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Вносите
- Пожалуйста
- Предоплату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Багнетова
15 июля 2023
Очень понравилось! Рекомендуеи!
А
Алексей
14 июля 2023
Так себе удовольствие
А
Александра
5 июля 2023
Пунктуальность 0. Опоздали почти на час. На дегустации хамили. В утрише бросили толком ни чего не рассказав, обещанная дегустация мидиев прошла на остановке каждому дали по 1шт. Дельфинарий только 20 минут без представление за доп плату на ферме ужасный запах корм тоже ща доп плату. Экскурсовод часто говорила "не нравится я рассказывать не буду" хотелось после первой остановки домой. Жаль потрачены большие деньги. Ужасная поездка организации нет. Деньги на ветер
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