Страусиная ферма Первая наша остановка — экзотика Черноморского побережья. Дорога занимает не более 40 минут. На территории фермы вы посетите контактный зоопарк, в котором находится порядка 30 разновидностей животных. Многих из них можно кормить прямо из рук!

При желании Вы можете остановиться перекусить в местном кафе (детское меню и страусиные яйца).

Большой УтришДалее мы отправляемся на полуостров-заповедник «Большой Утриш». По пути будет остановка на смотровой площадке «Арка любви», откуда открывается шикарный панорамный вид море и сам полуостров с высоты птичьего полёта.

Вас ждет обзорная экскурсия, можжевеловые рощи и чистейший горный воздух. Захватите купальные принадлежности — на уютном галечном пляже, который располагается в ущелье Кавказских гор, можно искупаться.

Встреча с дельфинамиУ вас будет возможность посетить дельфинарий. Дружелюбные обитатели с удовольствием сфотографируются с Вами или прокатят на своих спинах. За дополнительную плату Вы можете пройти к белуге.

На обратной дороге мы заедем к памятнику начала Кавказских гор — «Монумент золотого орла». С этого места открываются невероятно красивые виды — город-курорт Анапа как на ладони!

Для вас: • Комфортабельный автобус с кондиционером и громкой связью.