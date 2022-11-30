4 день

Суббота. Два варианта экскурсии на выбор: "Эльбрус" или "Домбай"

ВАРИАНТ I

6:30 Экскурсия «Эльбрус».

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

8.00Остановка на завтрак в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату (~ 200 руб.) – хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.

Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет – подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека – 900 руб. (оплачиваются сразу 2 уровня).

Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау – южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. - станция «Старый кругозор».

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. - станция «Мир».

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. - станция «Гара-Баши».

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1500 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).

14.00 Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату

Национальная балкарская кухня: шорпа (400 руб.), лагман (400 руб.), шашлыки (500 руб.), манты (300 руб), хычины (200 руб.).

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

19:30 Возвращение в отель.

21:00 Ужин в отеле (если предусмотрено).

ВАРИАНТ II

6:30 Экскурсия в «Домбай».

Домбай – самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.

По программе экскурсии:

8:45 Остановка на завтрак (за доп. плату):

Вы можете попробовать карачаевские хычины (~200-300 руб.), чай на горных травах (50 руб.)

Горная речка Уллу-Муруджу – одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.

11:00 Домбайская поляна.

Остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м. (700 руб.)

2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м. (700 руб.)

3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м. (400 руб.)

При оплате сразу 3 уровней – 1600 руб. на 1 человека.

Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни (за доп. плату): шашлыки (500 руб.), хычины (~200-300 руб.), шурпа (~300-400 руб.), лагман (400 руб.), манты (400 руб), глинтвейн, чай на горных травах.

20:00 Возвращение в отель.

21:00 Ужин в отеле(если предусмотрено).