Подводное плавание для многих людей становится не просто разновидностью активного времяпровождения, а настоящим увлечением, которое только крепнет при каждом последующем погружении.

При этом для тех, кто только решил попробовать дайвинг, особое значение имеют первые шаги, поэтому мы акцентируем внимание на обучении и качественном инструктаже, чтобы вы были уверены в безопасности своего погружения. У Вас будет персональный инструктор, который все покажет и расскажет.

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