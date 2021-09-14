Вместе с нами вы побываете там, где оказывались немногие! После инструктажа с персональным инструктором вы погрузитесь на глубину до 12 метров и осмотрите необычный подводный музей затерянных на дне предметов. Мы также предлагаем специальную программу для детей. Мы научим их основам безопасных занятий дайвингом.
Постановка детских погружений показывает детям многогранность подводного мира, чтобы их интерес к дайвингу приобрел постоянный характер.
Постановка детских погружений показывает детям многогранность подводного мира, чтобы их интерес к дайвингу приобрел постоянный характер.
Ближайшие даты:
29
апр
апр
30
апр
апр
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Подводный музей
- Рыбки
- Утриш заповедная зона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подводное плавание для многих людей становится не просто разновидностью активного времяпровождения, а настоящим увлечением, которое только крепнет при каждом последующем погружении.
При этом для тех, кто только решил попробовать дайвинг, особое значение имеют первые шаги, поэтому мы акцентируем внимание на обучении и качественном инструктаже, чтобы вы были уверены в безопасности своего погружения. У Вас будет персональный инструктор, который все покажет и расскажет.
Вас ожидает:
- Погружение будет проходить до глубины 12 метров на 30 — 40 минут, это именно то комфортное время, за которое Вы сможете насладиться своим путешествием в подводный мир.
- Погружаться мы будем в необычном месте. Вы увидите настоящий подводный музей из затерянных предметов! А также познакомитесь с морскими жителями: разноцветными рыбками и крабами.
- После — каждому выдается сертификат.
- Внимание!
- Для подтверждения заказа вам нужно внести предоплату на сайте, остальную часть организатору.
ежедневно в 8:50 и 14:20 (точное время зависит от вашей остановки)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Обучение
- Инструктаж
- Погружение
- Персональный инструктор
- Сертификат
- Что не входит
- Фотофиксация - 500 рублей
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш адрес в АнапеЗавершение: Большой Утриш
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 8:50 и 14:20 (точное время зависит от вашей остановки)Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Свяжитесь с организаторами по номеру +7 953 917-86-57. Для гарантии места необходимо будет внести предоплату напрямую организаторам - переводом или наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
МАКАРОВ
14 сен 2021
Добрый день! Погружение прошло здорово! Придумали здорово с подводным миром(фигурами)! Будем в Анапе, обязательно ещё нырну! Новосибирск Сергей
С
Светлана
28 авг 2021
Н
Наталья
18 авг 2021
Добрый день,всё хорошо,всё интересно! Инструктор молодец, всё чётко проинструктировал,показал, в общем самые лучшие впечатления
И
Ирина
5 авг 2021
Погружение прошло отлично! Ощущение просто отличные! Впечатления сркие! Подводный мир необыкновенный, чувство безопасности и заботы! Вы огромные молодцы! Спасибо вам за вашу заинтересованность и отвагу
С
Света
17 июля 2021
Добрый день! Мы в восторге! По дороге инструктор провел нам обзлорную экскурсию по Анапе. Все инструктора при погружении очень доступно все рассказали. Погружение прошло легко. Эмоции зашкаливают! Все было круто! Спасибо вам огромное за совет съездить в Утриш!
И
Игорь
11 июля 2021
Вот только сели в машину после погружения. Впечатлений масса: главное это то, что я поборола свой страх. Спасибо Исмаилу- очень внимательный и добрый. А подводный мир так необыкновенен, очень увлекателен и захватывает. Вам огромное спасибо!
А
Андрей
28 июня 2021
Инструктор просто супер! Спасибо вам большое!!!
А
Алёна
15 июня 2021
Спасибо вам! Поборола страх,инструкторы терпеливые,чуткие,ребёнку тоже всё понравилось.
B
Barbara
15 сен 2020
C
Charlotte
29 окт 2019
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