Дайвинг в заповедной зоне большого Утриша

Мечтали ли вы познакомиться с подводным миром и поплавать под водой

4.8
10 отзывов
Мечтали ли вы познакомиться с подводным миром и поплавать под водой? Недалеко от Анапы есть идеальное место для этого.

Со мной вы отправитесь в заповедник Большой Утриш.

На морском дне представлен музей затонувших предметов, который окружают самые разнообразные рыбы и крабы.

В конце экскурсии вы будете полны новых впечатлений.
Дайвинг в заповедной зоне большого Утриша
Дайвинг в заповедной зоне большого Утриша
Дайвинг в заповедной зоне большого Утриша
Дайвинг в заповедной зоне большого Утриша
Дайвинг в заповедной зоне большого Утриша
Дайвинг в заповедной зоне большого Утриша

Что вы увидите 🤩

  • Подводный музей
  • Рыбки, крабы
Вы никогда в жизни не забудете, как сделали первое погружение под воду и тот самый первый глоток кислорода на глубине. А мы всё для этого сделаем!

Вас ожидает:

  • Погружение полностью безопасно! Сначало для Вас проведут подробный инструктаж, ответят лично на вопросы каждого, всё объяснят на примерах.
  • После этого за каждым гостем закрепляется персональный инструктор, который работает только с Вами, он вам ещё раз всё покажет, напомнит, обьяснит, проинструктирует, успокоит (кто волнуется). При погружении всё внимание инструктора уделяется Вам, и он всегда рядом.
  • Ныряем в лучшем месте Анапского побережья, в заповедной зоне большого Утриша, с чистейшей водичкой с богатыми видами рыб и крабов на морском дне представлен наш музей затонувших предметов, который ждёт ваших впечатлений! После погружения на берег Вы выйдете совершенно новым человеком, с эмоциями на всю жизнь! По окончанию выдадим сертификат.
Автомобиль: MERCEDES-BENZ
Общее время 4 часа
Поехать за компанию, сопроводить: 500₽

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Дайвинг
2 500 ₽
Сопровождение (без погружения)
500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Обучение
  • Инструктаж
  • Погружение
  • Персональный инструктор
  • Сертификат
Что не входит
  • Поехать за компанию, сопроводить: 500₽
  • Фото и Видеосъемка: 500р.
Место начала и завершения
Анапа/Витязево Паралия/Пионерский пр-кт
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9.00 и 14:.30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 9.00 и 14:.30

Александр А.
Александр А.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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