Мечтали ли вы познакомиться с подводным миром и поплавать под водой? Недалеко от Анапы есть идеальное место для этого.



Со мной вы отправитесь в заповедник Большой Утриш.



На морском дне представлен музей затонувших предметов, который окружают самые разнообразные рыбы и крабы.



В конце экскурсии вы будете полны новых впечатлений.