Вы никогда в жизни не забудете, как сделали первое погружение под воду и тот самый первый глоток кислорода на глубине. А мы всё для этого сделаем!
Вас ожидает:
- Погружение полностью безопасно! Сначало для Вас проведут подробный инструктаж, ответят лично на вопросы каждого, всё объяснят на примерах.
- После этого за каждым гостем закрепляется персональный инструктор, который работает только с Вами, он вам ещё раз всё покажет, напомнит, обьяснит, проинструктирует, успокоит (кто волнуется). При погружении всё внимание инструктора уделяется Вам, и он всегда рядом.
- Ныряем в лучшем месте Анапского побережья, в заповедной зоне большого Утриша, с чистейшей водичкой с богатыми видами рыб и крабов на морском дне представлен наш музей затонувших предметов, который ждёт ваших впечатлений! После погружения на берег Вы выйдете совершенно новым человеком, с эмоциями на всю жизнь! По окончанию выдадим сертификат.
Автомобиль: MERCEDES-BENZ
Общее время 4 часа
Поехать за компанию, сопроводить: 500₽