Анапский дельфинарий был открыт 19 июня 1992 года. Располагается он в поселке Большой Утриш. Единственный дельфинарий в России, расположенный в естественных природных условиях, в открытой акватории Чёрного моря 🌊, в заповедной зоне, там, где берет начало кавказский хребет. Вы не только будете восторгаться работой животных, но и сможете одновременно любоваться морем, Кавказским горным ⛰️ хребтом и прекрасными можжевеловыми лесами. Что вас ожидает:Часовое представление дельфинов;

Аквариум;

Обзорная экскурсия ⛳ по Утришскому заказнику. Организационные детали:• Не забудьте головные уборы и фотоаппараты;