Анапский дельфинарий был открыт 19 июня 1992 года. Располагается он в поселке Большой Утриш. Единственный дельфинарий в России, расположенный в естественных природных условиях, в открытой акватории Чёрного моря 🌊, в заповедной зоне, там, где берет начало кавказский хребет. Вы не только будете восторгаться работой животных, но и сможете одновременно любоваться морем, Кавказским горным ⛰️ хребтом и прекрасными можжевеловыми лесами. Что вас ожидает:Часовое представление дельфинов;
Аквариум;
Обзорная экскурсия ⛳ по Утришскому заказнику. Организационные детали:• Не забудьте головные уборы и фотоаппараты;
Посадка на экскурсию в Сукко проводится на противоположной остановке. Автобусы следуют в обратном направлении: Прометей —> Шевченко — Красноармейская;
Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Доп. сборы во время экскурсии — 1000 руб. (взимаются при посадке) за представление. Вечернее Шоу — 1300 руб. (дети до 5 лет — бесплатно)
Личные расходы (питание, напитки, сувениры).
Начало и место завершения
🚩 Ул. Ленина 15. Памятник Ленину
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.