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Дельфинарий в Утише: крупнейший открытый дельфинарий в России

Александр Т.
Александр Т. – Гид из Анапы
Неподалеку от Анапы, в Утришском ландшафтно-флористическом и морском заказнике, расположен крупнейший в России открытый дельфинарий, где дельфины-афалины и морские котики дают увлекательные представления.

Станьте нашими попутчиками в это уникальное место, и вы не только подышите морским воздухом, напоенным ароматом реликтовых можжевельников, но и сможете посетить представление в дельфинарии «Опо», которое никого не оставит равнодушным.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Дельфинарий в Утише: крупнейший открытый дельфинарий в России
Дельфинарий в Утише: крупнейший открытый дельфинарий в России

Что вы увидите

  • Тиздар
Анапский дельфинарий был открыт 19 июня 1992 года. Располагается он в поселке Большой Утриш. Единственный дельфинарий в России, расположенный в естественных природных условиях, в открытой акватории Чёрного моря 🌊, в заповедной зоне, там, где берет начало кавказский хребет. Вы не только будете восторгаться работой животных, но и сможете одновременно любоваться морем, Кавказским горным ⛰️ хребтом и прекрасными можжевеловыми лесами. Что вас ожидает:Часовое представление дельфинов;
Аквариум;
Обзорная экскурсия ⛳ по Утришскому заказнику. Организационные детали:• Не забудьте головные уборы и фотоаппараты;
  • Посадка на экскурсию в Сукко проводится на противоположной остановке. Автобусы следуют в обратном направлении: Прометей —> Шевченко — Красноармейская;
  • Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
  • Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Доп. сборы во время экскурсии — 1000 руб. (взимаются при посадке) за представление. Вечернее Шоу — 1300 руб. (дети до 5 лет — бесплатно)
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры).
Начало и место завершения
🚩 Ул. Ленина 15. Памятник Ленину
Дельфинарий в Утише: крупнейший открытый дельфинарий в России
Дельфинарий в Утише: крупнейший открытый дельфинарий в России
Дельфинарий в Утише: крупнейший открытый дельфинарий в России
Дельфинарий в Утише: крупнейший открытый дельфинарий в России
Дельфинарий в Утише: крупнейший открытый дельфинарий в России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Т.
Александр Т.
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