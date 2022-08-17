1 день

Легенды об Эльбрусе и треккинг к озеру Гижгит

7:20 Встречаемся в Минводах, знакомимся с инструктором и на трансфере отправимся к точке начала первого приключения по Приэльбрусью.

Нас ждет треккинг к озеру Гижгит, одному из самых живописных озер в Баксанском ущелье.

После этого едем в гостиницу.

Размещаемся в забронированных номерах.

Послушаем пару легенд об Эльбрусе, проведем игры на знакомство.

После ужина прочтем сказку на ночь и отправимся спать.

Нужно набраться сил перед новыми горными приключениями.