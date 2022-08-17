Детское Приэльбрусье

Семейный выезд в Приэльбрусье для активных детей и родителей

5
3 отзыва
Семейный выезд в Приэльбрусье для активных детей и родителей. Мы проведем 9 насыщенных дней у подножья горы Эльбрус. Нас ждут прогулки в горы, треккинг к озеру Гижгит, мини-восхождения на Чегет и Эльбрус. В середине похода – релакс-день в термальных источниках.

Красота и мощь кавказской природы не оставит равнодушным даже самого маленького туриста, а разнообразная творческая программа сохранит теплые воспоминания на весь грядущий учебный год.
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Сказки на ночь
Сказки на ночь
Будем читать сказки на ночь перед сном
Термальные источники
Термальные источники
Посетим большие бассейны с аквагорками и гидромассажем, где сможем все вместе весело поплавать
Энергичная зарядка
Энергичная зарядка
По утрам будем делать зарядку для бодрости на весь день
Подъем на Эльбрус
Подъем на Эльбрус
Прокатимся на канатной дороге к вершине
Местная кухня
Местная кухня
Попробуем айран, джугурт, хычины и сыр
Отдых с детьми
Отдых с детьми
Отдохнем всей семьей в путешествии по Приэльбрусью

Программа тура по дням

1 день

Легенды об Эльбрусе и треккинг к озеру Гижгит

7:20 Встречаемся в Минводах, знакомимся с инструктором и на трансфере отправимся к точке начала первого приключения по Приэльбрусью.

Нас ждет треккинг к озеру Гижгит, одному из самых живописных озер в Баксанском ущелье.

После этого едем в гостиницу.

Размещаемся в забронированных номерах.

Послушаем пару легенд об Эльбрусе, проведем игры на знакомство.

После ужина прочтем сказку на ночь и отправимся спать.

Нужно набраться сил перед новыми горными приключениями.

Легенды об Эльбрусе и треккинг к озеру ГижгитЛегенды об Эльбрусе и треккинг к озеру ГижгитЛегенды об Эльбрусе и треккинг к озеру ГижгитЛегенды об Эльбрусе и треккинг к озеру Гижгит
2 день

Прогулка к Долине Нарзанов

Подъем, энергичная зарядка и вкусный завтрак.

Сегодня нам важно расходиться и акклиматизироваться.

Нас ждет увлекательная прогулка к Долине Нарзанов.

Прогуляемся по эко-тропе вдоль реки Баксан.

Попробуем натуральный нарзан из разных источников, отведаем блюда местной кухни.

Вернемся в отель вечером и после ужина прочтем сказку на ночь.

Прогулка к Долине НарзановПрогулка к Долине НарзановПрогулка к Долине НарзановПрогулка к Долине Нарзанов
3 день

Водопад Девичьи косы

После завтрака и зарядки собираем радиальные рюкзачки и отправляемся на прогулку к водопаду Девичьи косы.

Когда доберемся до него, увидим, что водопад, и правда, похож на распущенные из косы волосы.

А по пути будут открываться невероятные горные пейзажи.

Сегодня будет достаточно крутой склон, поэтому инструктор расскажет об особенностях горных подъемов и спусков.

Пообедаем рядом с шумным водопадом и к вечеру вернемся в отель.

После отдыха и водных процедур поиграем, а после ужина покажем настоящий театр теней!

Водопад Девичьи косыВодопад Девичьи косыВодопад Девичьи косыВодопад Девичьи косы
4 день

По эко-тропе к подножию горы Чегет

Ура, сегодня у нас первое восхождение!

Хорошо подкрепившись, по эко-тропе отправляемся к подножию горы Чегет.

Подниматься будем по канатной дороге.

На станции Ай (2750 м) отдохнем, акклиматизируемся и поедем дальше, на станцию Чегет-3 (3083 м).

Если детям будет по силам, то отправимся еще выше пешком.

Сверху увидим знакомый нам водопад Девичьи косы, обсерваторию и озеро Донгуз-Орун-Кель.

Ах да, и сам Эльбрус как на ладони.

Отдохнуть и поесть можно будет в кафе, как наверху, так и у подножия горы их много, как и сувенирных лавочек.

Для тех у кого остались силы, можно прогуляться до красивейшего озера Донгуз-Орун-Кель и от него спуститься пешком к подножью горы.

Возвращаемся в отель по эко-тропе, отдыхаем, ужинаем и традиционно читаем сказку на ночь.

По эко-тропе к подножию горы ЧегетПо эко-тропе к подножию горы ЧегетПо эко-тропе к подножию горы ЧегетПо эко-тропе к подножию горы Чегет
5 день

Отдых в термальных источниках

К сегодняшнему дню мы уже столько успели!

Поэтому устроим себе день релакса с местным колоритом, чтобы быть готовыми ко второй части активного похода.

Наше тело очень хорошо потрудилось, поэтому едем отдыхать в термальных источниках.

На нашу группу будет отдельная зона с горячим и холодным бассейном.

Также мы посетим большие бассейны с аквагорками и гидромассажем, где сможем все вместе весело поплавать.

Ну, а вечером в отеле настольные игры и сказка на ночь.

Отдых в термальных источникахОтдых в термальных источникахОтдых в термальных источникахОтдых в термальных источниках
6 день

Трекинг по ущелью Терскол

После отдыха – очередной активный день.

Завтрак, веселая зарядка.

Сегодня у нас трекинг по ущелью Терскол.

Идем по подъему вдоль реки, а за спиной виднеется гора Донгуз Орун и знаменитый ледник Семерка.

Дойдем до водопада Терскол (Мужские слезы), похожего на оргАн или огромную библиотеку.

На обратном пути остановимся в беседке с видом на горы, здесь можно попробовать местную кухню: айран, джугурт, хычины и сыр.

К вечеру возвратимся в отель, поужинаем и прочтем сказку на ночь.

Трекинг по ущелью ТерсколТрекинг по ущелью ТерсколТрекинг по ущелью ТерсколТрекинг по ущелью Терскол
7 день

Эльбрус и вершина горы Гара-Баши

Можно ли побывать в Приэльбрусье и не подняться на сам Эльбрус?

Наверно, да, но это не для нас.

К подножью знаменитой горы идем по эко-тропе вдоль реки Баксан до поляны Азау.

Идти будем небыстро, потому что вдоль дороги растет земляника, черника и иван-чай.

Для настоящего восхождения нужна серьезная подготовка и хорошая спортивная форма.

Но нам поможет подъемник.

Отправимся к вершине на канатной дороге до Гара-Баши.

Но наша первая остановка – станция Мир.

Здесь гуляем и проходим дополнительную акклиматизацию, привыкаем к высоте.

Отсюда открываются виды на ледник Семерка, гору Чегет и, при ясной погоде, на высшую точку Грузии – гору Ушба.

А уже на Гара-Баши можно прокатиться на снегоходе или ратраках, отдохнуть после нагрузки можно будет в кафе, которое здесь так кстати.

А полноценно пообедать можем сразу после спуска, у подножия горы.

По желанию можно организовать вечернюю баньку.

Эльбрус и вершина горы Гара-БашиЭльбрус и вершина горы Гара-БашиЭльбрус и вершина горы Гара-БашиЭльбрус и вершина горы Гара-Баши
8 день

Ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик

После завтрака и бодрящей зарядки за нами заедет трансфер, чтобы отвезти к началу нового маршрута.

Сегодня отправляемся в ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик.

Часть трекинга проходит сквозь сосновый лес, мимо нарзанного минерального источника и песчаных замков к горному водопаду.

При хорошей погоде мы вновь увидим вершину Эльбруса.

Ущелье Ирикчат вдоль реки ИрикУщелье Ирикчат вдоль реки ИрикУщелье Ирикчат вдоль реки ИрикУщелье Ирикчат вдоль реки Ирик
9 день

Отъезд

Наше путешествие по Приэльбрусью завершилось.

Сегодня утром трансфер отвезет нас на вокзал.

Увидимся в следующем походе!

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Варианты проживания

Гостиница

8 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от вокзала до гостиницы в первый день похода
  • Трансфер от гостиницы до вокзала после похода
  • Трансферы на маршруте
  • Проживание в отеле
  • Завтраки
  • Подъем и спуск на новом канатном подъемнике на г. Эльбрус
  • Подъем и спуск на канатном подъемнике на г. Чегет
  • Отдых в комплексе с термальными источниками
  • Экологические взносы за пользования рекреационными ресурсами
  • Страховка от н. с.
  • Услуги инструкторов
  • Творческие занятия и мастер-классы для детей и взрослых
  • Творческий реквизит
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Прокат личного снаряжения
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы
  • Внеплановый досуг (конные прогулки, ратрак, баня)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для детского похода. Правильно подобранное оборудование – залог вашего хорошего настроения и кофморта.

На выезде мы не будем ходить под рюкзаком, поэтому можно не беспокоиться о размере и весе вещей и даже приехать с чемоданом.

Снаряжение:

  • очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
  • подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • медицинский полис.

Рекомендуем добавить:

  • термос (1 л.);
  • набор посуды (КЛМН);
  • пластиковая бутылка;
  • тапочки;
  • блокнот и ручка;
  • бэкпэкерский рюкзак (35-45 литров);
  • платье.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 авг 2022
Все отлично, претензий нет!
А
16 авг 2022
Организаторам спасибо за открытость.
Все случилось, доставили из АЭРОПОРТА на такси до основной группы.
Н
12 авг 2022
Хочу выгразить огромную благодарность турклубу за организацию данного тура. Родителям с детьми такие туры очень актуальны! Пожалуйста, делайте их побольше!) Организация тура превзошла мои ожидания. Транспорт - на высоте, автобусы очень комфортабельные, при этом всегда чистые. Водители аккуратные и доброжелательные. Турбазы выбраны очень неплохие при имеющихся ограничениях по цене. Самая лучшая была в Чемале. Инструкторы - огромное им спасибо, просто замечательные. Особенно приятно, что серьезный подход у клуба и инструкторов в отношении безопасности. Всегда в любом месте с собой аптечка - полный набор. Всегда есть замыкающий - а это очень важно. Всегда готовы помочь и по максимуму учесть пожелания всех.
Детям понравился тур очень - сын долго плакал, что он закончился. Дочь сказала, что ей понравилось всё! Следующим летом хочется только на Алтай и только с вами. Спасибо огромное!

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