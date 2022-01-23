Что вы можете увидеть 🤩

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Винный тур в Новороссийск из Анапы.
Вы узнаете историю виноделия и виноградарства, технологию производства вин, особенности местного терруара и различных предприятий Кубани.
Во время экскурсии вы увидите:
старейший винзавод «Мысхако» — предприятие, использующее классические и современные методы производства тихих и игристых вин.
дегустационный зал и винные подвалы, где бывал сам Л. И. Брежнев
уникальный комплекс «Шато Пино» — современную винодельню, где используется гравитационный метод производства игристых и тихих вин. На территории комплекса посетите ретро-музей, картинную галерею и насладитесь панорамными видами Новороссийска. Здесь же попробуете более 12 видов вин, блюда из улиток: мороженое и эскарго в фирменном соусе.
Узнаете о жизни, архитектуре и истории города Новороссийска и окрестностей.
Важная информация
В поездке пригодится удобная одежа и обувь.
Что включено:
трансфер Анапа-Новороссийск-Анапа
логистические расходы
экскурсионное сопровождение до виноделен
Туристы оплачивают самостоятельно:
посещение виноделен
винзавод «Мысхако», посещение без дегустации 500 руб. / персона, с дегустацией от 900 руб. /персона
винодельня «Шато Пино», посещение без дегустации 600 руб. / персона, посещение с дегустацией от 1 000 руб. / персона
Ответы на вопросы
Что входит
трансфер Анапа — Новороссийск — Анапа
логистические расходы
экскурсионное сопровождение до виноделен
Что не входит
посещение виноделен
винзавод «Мысхако», посещение без дегустации 500 руб. / персона, с дегустацией от 900 руб. /персона
винодельня «Шато Пино», посещение без дегустации 600 руб. / персона, посещение с дегустацией от 1 000 руб. / персона
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа, Ленина, 3/место туриста по-договорённости
Завершение: Анапа, ул. Ленина, д. 3/ место туриста по-договорённости
Когда и сколько длится
Когда: Выезд с 8-00 до 9-00, ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Выезд с 8-00 до 9-00, ежедневно
Галина А.
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