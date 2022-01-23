Две винодельни у горы Колдун: винный тур в Новороссийск из Анапы

Во время экскурсии вы увидите винзавод "Мысхако", посетите дегустационный зал

Индивидуально
для 4 чел.
Во время экскурсии вы увидите винзавод «Мысхако», посетите дегустационный зал и винные подвалы, агротуристический комплекс «Шато Пино» с гравитационной винодельней, ретро-музеем, картинной галереей и улиточной фермой.

Попробуете более 12 видов вин, мороженое из улиток и эскарго в фирменном соусе.
Две винодельни у горы Колдун: винный тур в Новороссийск из Анапы
Две винодельни у горы Колдун: винный тур в Новороссийск из Анапы
Две винодельни у горы Колдун: винный тур в Новороссийск из Анапы
Две винодельни у горы Колдун: винный тур в Новороссийск из Анапы
Две винодельни у горы Колдун: винный тур в Новороссийск из Анапы
Две винодельни у горы Колдун: винный тур в Новороссийск из Анапы

Что вы можете увидеть 🤩

  • город Новороссийск
  • винзавод «Мысхако»
  • винодельня «Шато Пино»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Винный тур в Новороссийск из Анапы.

Вы узнаете историю виноделия и виноградарства, технологию производства вин, особенности местного терруара и различных предприятий Кубани.

Во время экскурсии вы увидите:

  • старейший винзавод «Мысхако» — предприятие, использующее классические и современные методы производства тихих и игристых вин.
  • дегустационный зал и винные подвалы, где бывал сам Л. И. Брежнев
  • уникальный комплекс «Шато Пино» — современную винодельню, где используется гравитационный метод производства игристых и тихих вин. На территории комплекса посетите ретро-музей, картинную галерею и насладитесь панорамными видами Новороссийска. Здесь же попробуете более 12 видов вин, блюда из улиток: мороженое и эскарго в фирменном соусе.
  • Узнаете о жизни, архитектуре и истории города Новороссийска и окрестностей.
Важная информация
В поездке пригодится удобная одежа и обувь.

Что включено:

  • трансфер Анапа-Новороссийск-Анапа
  • логистические расходы
  • экскурсионное сопровождение до виноделен

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • посещение виноделен
  • винзавод «Мысхако», посещение без дегустации 500 руб. / персона, с дегустацией от 900 руб. /персона
  • винодельня «Шато Пино», посещение без дегустации 600 руб. / персона, посещение с дегустацией от 1 000 руб. / персона

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер Анапа — Новороссийск — Анапа
  • логистические расходы
  • экскурсионное сопровождение до виноделен
Что не входит
  • посещение виноделен
  • винзавод «Мысхако», посещение без дегустации 500 руб. / персона, с дегустацией от 900 руб. /персона
  • винодельня «Шато Пино», посещение без дегустации 600 руб. / персона, посещение с дегустацией от 1 000 руб. / персона
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа, Ленина, 3/место туриста по-договорённости
Завершение: Анапа, ул. Ленина, д. 3/ место туриста по-договорённости
Когда и сколько длится
Когда: Выезд с 8-00 до 9-00, ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Выезд с 8-00 до 9-00, ежедневно

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