Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане

Импровизация с джигитом - это иммерсивный формат путешествия, где каждый турист становится гостем

5
3 отзыва
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Импровизация с джигитом – это иммерсивный формат путешествия, где каждый турист становится гостем.

В этом джип-туре Вас ждет оригинальная программа, крутые завораживающие виды и конечно же свобода! Вы сможете делать остановки в тех местах, где вам этого захочется. Мы покажем такие локации, которые вы не увидите в обычном экскурсионном маршруте.

Будем встречать рассветы, делать красивое селфи, кататься на лошадях, кататься на катере, учить лезгинку, устраивать вечера у костра, пить чай из настоящего самовара, варить кофе в турке, учиться готовить национальные блюда, пробовать национальную дагестанскую кухню и напитки.
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Маленькая группа
Маленькая группа
Вас никто не будет торопить, тур пройдет уютной компанией в Вашем темпе
Катание на катере
Катание на катере
Прокатитесь на катере по бирюзовым водам Сулака и зарядитесь положительными эмоциями
Мастерская по приготовлению урбеча
Мастерская по приготовлению урбеча
Вы посетите мастерскую по приготовлению местной нутеллы, увидите своими глазами весь процесс ее изготовления и проведете дегустацию

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Сулакский каньон. Обед на форелевом хозяйстве

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — до 11:00.

Вас встретит Гид с табличкой с названием тура.

*Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.

Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.

По пути в отель мы будем вас удивлять!

Сделаем остановку на фотосессию у Ирганайского водохранилища, выпьем кофе, поймаем закаты.

Проедем по самому длинному автомобильному тоннелю в России и узнаете историю его строительства.

Размещение в гостинице в горах (номера с удобствами).

Встреча группы. Сулакский каньон. Обед на форелевом хозяйствеВстреча группы. Сулакский каньон. Обед на форелевом хозяйствеВстреча группы. Сулакский каньон. Обед на форелевом хозяйствеВстреча группы. Сулакский каньон. Обед на форелевом хозяйстве
2 день

Карадахская теснина, Хунзах

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсию «Ворота Чудес».

Именно так иногда называют Карадахскую Теснину.

От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров.

Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они в некоторых местах плотно сомкнуты, а в других — закрыты огромными валунами.

После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней.

Далее мы отправимся в Хунзах — столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов.

Хунзахское высокогорное плато — самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля-тляр.

Вы посетите мастерскую по приготовлению местной нутеллы (урбеч).

Увидите своими глазами весь процесс ее изготовления и проведете дегустацию.

Ночь в горах в гостевом доме со всеми удобствами в номере.

В связи с погодными условиями в целях безопасности посещение Карадахской теснины может быть заменено на плато Матлас.

Карадахская теснина, ХунзахКарадахская теснина, ХунзахКарадахская теснина, ХунзахКарадахская теснина, ХунзахКарадахская теснина, Хунзах
3 день

Гамсутль, Гуниб

Завтрак по-дагестански.

Продолжаем исследовать горный Дагестан и знакомимся с традициями аварского народа.

Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.

Этот маленький аул полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.

Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.

На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.

Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.

Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.

Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.

После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в отель.

Вечером устроим вечер у костра, выпьем вечернего чая из настоящего самовара с вареньем из эко-продуктов, разучим национальный кавказский танец лезгинку, споем под гитару.

Гамсутль, ГунибГамсутль, ГунибГамсутль, ГунибГамсутль, ГунибГамсутль, ГунибГамсутль, Гуниб
4 день

Гоор, Кахиб. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Сегодня мы отправимся в Шамильский район республики и познакомимся с двумя легендарными селами: Гоор и Кахиб.

Старый Гоор, возведенный на неприступной скале, интересен, прежде всего, своей величественной и суровой архитектурой.

Здесь сохранились редкие для Дагестана оборонительные башни.

У нас будет возможность подняться на одну из таких башен, погулять среди руин заброшенного села и посетить дагестанский вариант знаменитого «языка тролля».

После головокружительных пейзажей и плотного обеда мы отправимся полюбоваться Старым Кахибом.

Каменные развалины села так органично вписаны в ландшафт, что издалека совершенно незаметны, но стоит подойти поближе, как нашему взору откроются сторожевые башни и полуразрушенные дома, на стенах которых можно встретить языческие петроглифы и древние культовые символы.

Далее переезд в аэропорт.

Проводы группы.

Гоор, Кахиб. ОтъездГоор, Кахиб. ОтъездГоор, Кахиб. ОтъездГоор, Кахиб. ОтъездГоор, Кахиб. ОтъездГоор, Кахиб. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – 30 000 рублей.

Одноместный номер – 40000 рублей.

Доп. место (третий в номере) – 36000 рублей.

Варианты проживания

Гостевой дом «Квен Очаг»

3 ночи

Дом находится в селение Заиб, Хунзахский район, респ. Дагестан. От дома рукой подать до башен Гоора и Кахиба, рядом Кардахская теснина, водопады Хунзаха.

Проводятся дополнительные фотосессии, пикники у реки(с примеркой национальной одежды и аксессуаров).

Гостевой дом «Квен Очаг»Гостевой дом «Квен Очаг»Гостевой дом «Квен Очаг»

Гостевой дом «Хадиджа»

3 ночи

Гостевой дом «Хадиджа»расположен в Хунзахском районе в селе м. Гоцатль. В гостевом доме имеются 16-комнат на 36-человек. В каждом из номеров имеется своя личная ванная, TV с плоским экраном, кондиционер, Wi-Fi-бесплатный, так же гостям предоставляются полотенца и постель. Все номера 2-х местные, есть номера с одной большой кроватью так же есть номера с двумя одноместными кроватями. Все номера новые, чистые, уютные со всеми удобствами Во дворе гостевого дома имеется кафе очень красивое, уютное с очень приветливым персоналом. Кухня национальной и европейской еды. Гостевой дом уникален местоположением, прекрасным двором, террасой, садом. Вид на прекрасные горы и пейзаж.

Гостевой дом «Хадиджа»Гостевой дом «Хадиджа»Гостевой дом «Хадиджа»Гостевой дом «Хадиджа»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе тура (HB)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере по каньону
  • Мастер-класс по приготовлению национального блюда
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей.

Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будут передвигаться туристы?

Передвижение во время тура осуществляется на комфортабельных джипах (кондиционер есть).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
T
14 мар 2023
Микрогруппа из 3 женщин бальзаковского возраста решила немного отдохнуть. Но замечательные гиды по Чечне (Абухасан) и Дагестану Сайпа) не дали спокойно сидеть. Этот тур был как живительная влага на сухую почву. Все было замечательно-от организации тура до микроклимата в нашей маленькой компании. Куча ярких эмоций, местного колорита и вкусной еды
T
14 мар 2023
Все хорошо. Замечаний нет.
Е
20 дек 2022
Организация тура на высоте. Спасибо! Все чётко! Будем в дальнейшем пользоваться вашими услугами!

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