1 день

Встреча группы. Сулакский каньон. Обед на форелевом хозяйстве

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — до 11:00.

Вас встретит Гид с табличкой с названием тура.

*Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.

Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.

По пути в отель мы будем вас удивлять!

Сделаем остановку на фотосессию у Ирганайского водохранилища, выпьем кофе, поймаем закаты.

Проедем по самому длинному автомобильному тоннелю в России и узнаете историю его строительства.

Размещение в гостинице в горах (номера с удобствами).