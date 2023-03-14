Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.
Рекомендуемое время прилета — до 11:00.
Вас встретит Гид с табличкой с названием тура.
*Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.
Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.
По пути в отель мы будем вас удивлять!
Сделаем остановку на фотосессию у Ирганайского водохранилища, выпьем кофе, поймаем закаты.
Проедем по самому длинному автомобильному тоннелю в России и узнаете историю его строительства.
Размещение в гостинице в горах (номера с удобствами).
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсию «Ворота Чудес».
Именно так иногда называют Карадахскую Теснину.
От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров.
Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они в некоторых местах плотно сомкнуты, а в других — закрыты огромными валунами.
После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней.
Далее мы отправимся в Хунзах — столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов.
Хунзахское высокогорное плато — самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля-тляр.
Вы посетите мастерскую по приготовлению местной нутеллы (урбеч).
Увидите своими глазами весь процесс ее изготовления и проведете дегустацию.
Ночь в горах в гостевом доме со всеми удобствами в номере.
В связи с погодными условиями в целях безопасности посещение Карадахской теснины может быть заменено на плато Матлас.
Завтрак по-дагестански.
Продолжаем исследовать горный Дагестан и знакомимся с традициями аварского народа.
Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.
Этот маленький аул полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.
Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.
Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.
Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в отель.
Вечером устроим вечер у костра, выпьем вечернего чая из настоящего самовара с вареньем из эко-продуктов, разучим национальный кавказский танец лезгинку, споем под гитару.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Сегодня мы отправимся в Шамильский район республики и познакомимся с двумя легендарными селами: Гоор и Кахиб.
Старый Гоор, возведенный на неприступной скале, интересен, прежде всего, своей величественной и суровой архитектурой.
Здесь сохранились редкие для Дагестана оборонительные башни.
У нас будет возможность подняться на одну из таких башен, погулять среди руин заброшенного села и посетить дагестанский вариант знаменитого «языка тролля».
После головокружительных пейзажей и плотного обеда мы отправимся полюбоваться Старым Кахибом.
Каменные развалины села так органично вписаны в ландшафт, что издалека совершенно незаметны, но стоит подойти поближе, как нашему взору откроются сторожевые башни и полуразрушенные дома, на стенах которых можно встретить языческие петроглифы и древние культовые символы.
Далее переезд в аэропорт.
Проводы группы.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – 30 000 рублей.
Одноместный номер – 40000 рублей.
Доп. место (третий в номере) – 36000 рублей.
Дом находится в селение Заиб, Хунзахский район, респ. Дагестан. От дома рукой подать до башен Гоора и Кахиба, рядом Кардахская теснина, водопады Хунзаха.
Проводятся дополнительные фотосессии, пикники у реки(с примеркой национальной одежды и аксессуаров).
Гостевой дом «Хадиджа»расположен в Хунзахском районе в селе м. Гоцатль. В гостевом доме имеются 16-комнат на 36-человек. В каждом из номеров имеется своя личная ванная, TV с плоским экраном, кондиционер, Wi-Fi-бесплатный, так же гостям предоставляются полотенца и постель. Все номера 2-х местные, есть номера с одной большой кроватью так же есть номера с двумя одноместными кроватями. Все номера новые, чистые, уютные со всеми удобствами Во дворе гостевого дома имеется кафе очень красивое, уютное с очень приветливым персоналом. Кухня национальной и европейской еды. Гостевой дом уникален местоположением, прекрасным двором, террасой, садом. Вид на прекрасные горы и пейзаж.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей.
Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Передвижение во время тура осуществляется на комфортабельных джипах (кондиционер есть).