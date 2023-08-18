Анапа: Экскурсия в винодельню с дегустацией и посещением святого источника
Приглашаю вас окунуться в атмосферу Прованса, посетив уникальную семейную винодельню. Вас ждет дегустация самых лучших вин и потрясающая панорама со смотровой башни. Вы увидите милую лавандовую поляну и посетите святой источник Пресвятой Божией Матери.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Семейная винодельня во французском стиле
- Святой источник
- Смотровая на Анапу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Окунемся в атмосферу ПровансаУдивительная семейная винодельня подарит интересную экскурсию на производство и дегустацию самых лучших вин! Здесь время летит незаметно, а кусочек Франции вы встретите в каждом уголке. Вы увидите лавандовую поляну и полюбуетесь захватывающей панорамой на виноградники со смотровой башни семейной винодельни. А, кроме того, у вас будет возможность увидеть подворье с животными.
Недалеко находится источник Пресвятой Божией Матери, куда мы обязательно заедем!
Важная информация:• Рекомендуем взять с собой легкий перекус и воду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Экскурсия
- Дегустация
- Фото
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Астраханская 99
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 125 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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