Едем в Прованс

Анапа: Экскурсия в винодельню с дегустацией и посещением святого источника

Описание
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Ответы на вопросы
Приглашаю вас окунуться в атмосферу Прованса, посетив уникальную семейную винодельню. Вас ждет дегустация самых лучших вин и потрясающая панорама со смотровой башни. Вы увидите милую лавандовую поляну и посетите святой источник Пресвятой Божией Матери.
Едем в Прованс
Едем в Прованс
Едем в Прованс
Едем в Прованс
Едем в Прованс
Едем в Прованс
Едем в Прованс
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Семейная винодельня во французском стиле
  • Святой источник
  • Смотровая на Анапу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Окунемся в атмосферу ПровансаУдивительная семейная винодельня подарит интересную экскурсию на производство и дегустацию самых лучших вин! Здесь время летит незаметно, а кусочек Франции вы встретите в каждом уголке. Вы увидите лавандовую поляну и полюбуетесь захватывающей панорамой на виноградники со смотровой башни семейной винодельни. А, кроме того, у вас будет возможность увидеть подворье с животными.
Недалеко находится источник Пресвятой Божией Матери, куда мы обязательно заедем!
Важная информация:• Рекомендуем взять с собой легкий перекус и воду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Экскурсия
  • Дегустация
  • Фото
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Астраханская 99
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 125 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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