Окунемся в атмосферу ПровансаУдивительная семейная винодельня подарит интересную экскурсию на производство и дегустацию самых лучших вин! Здесь время летит незаметно, а кусочек Франции вы встретите в каждом уголке. Вы увидите лавандовую поляну и полюбуетесь захватывающей панорамой на виноградники со смотровой башни семейной винодельни. А, кроме того, у вас будет возможность увидеть подворье с животными.

Недалеко находится источник Пресвятой Божией Матери, куда мы обязательно заедем!

Важная информация:• Рекомендуем взять с собой легкий перекус и воду.