Что вас ожидает:Здесь, на площади более гектара, нашли своё воплощение основные эпохи Мировой Культуры и Эстетики: Античная Греция, Древний Египет, эпохи Средневековья и Ренессанса, восточная и православная культура, культура народов Кавказа.

Создан уникальный эффект Единства: в одном зелёном пространстве разные «временные точки» и парковая архитектура уживаются и дополняют друг друга, составляя Целостность.

Египетский Сфинкс, страж фараона, Обелиск, указующий, что царская власть — это воля небес, и Пирамида, вобравшая в себя весь дух древней цивилизации. Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии 🧭 до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;