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Геленджик: Старый парк

Александр Т.
Александр Т. – Гид из Анапы
Геленджик — небольшой город 🏙️ на берегу Черного моря 🌊.

Но даже в таком небольшом городке есть удивительные места.

Со мной вы откроете для себя Старый парк 🌳.

Это тематический парк 🌳, где смешались архитектурные стили и эпохи.

Здесь можно увидеть древнегреческие скульптуры, египетских сфинксов и творения эпохи Ренессанса.

В каждом уголке парка царит своя атмосфера.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 800 ₽ за человека

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Геленджик: Старый парк
Геленджик: Старый парк

Что вы увидите

  • Старый парк
Что вас ожидает:Здесь, на площади более гектара, нашли своё воплощение основные эпохи Мировой Культуры и Эстетики: Античная Греция, Древний Египет, эпохи Средневековья и Ренессанса, восточная и православная культура, культура народов Кавказа.
Создан уникальный эффект Единства: в одном зелёном пространстве разные «временные точки» и парковая архитектура уживаются и дополняют друг друга, составляя Целостность.
Египетский Сфинкс, страж фараона, Обелиск, указующий, что царская власть — это воля небес, и Пирамида, вобравшая в себя весь дух древней цивилизации. Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии 🧭 до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
  • Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Доп. сборы во время экскурсии — 600 руб. (взимаются при посадке) за вход в Старый парк (дети до 12 лет — 300 руб)
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры).
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 14 Сбербанк
Геленджик: Старый парк
Геленджик: Старый парк
Геленджик: Старый парк
Геленджик: Старый парк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Т.
Александр Т.
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