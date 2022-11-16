1 день

Встреча, поселок Домбай

До 12:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

После сбора группы, держим путь в горнолыжный поселок Домбай!

По пути заедем искупаться в термальных источниках Кавказа.

Источник — это теплый ключ, бьющий прямо из-под земли.

В комплексе «Жемчужина Кавказа» находится несколько бассейнов, вода в которых богата минеральными солями.

Температура воды в бассейнах колеблется в диапазоне от +20 до +43C.

Привлекает то, что здесь можно купаться и в теплое, и в холодное время года.

В термальных бассейнах всегда приятно отдохнуть, расслабиться и восстановить душевную гармонию.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) заранее упакуйте в отдельный пакет и возьмите с собой в автобус.

Переезд в поселок Домбай, поселение в гостинице.