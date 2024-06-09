Прогуляться по уютным станичным улочкам, побывать во множестве колоритных фотозон • Посетить станичный зверинец и смотровую площадку с видами на Крымский мост • Продегустировать блюда традиционной кубанской кухни • Увидеть обстановку и предметы казачьего быта, а также старинные экспонаты, рассказывающие о славной истории войска Черноморского, в музейных хатах • Поучаствовать в интересных исторических и этнографических экскурсиях • Посетить станичную галерею с выставками работ кубанских художников • Узнать о старинных ремеслах и профессия в мини-экскурсах по подворьям • Ощутить на себе настоящее казачье гостеприимство Вас ждут фольклорные фестивали и мастер-классы:.

изготовление свечей из вощины • изготовление травяных оберегов • изготовление глиняных изделий на гончарном круге • роспись пряников • рисование вином • ручное ткачество • изготовление игрушек из джутовых ниток • изготовление обереговых кукол из ниток.

Окунитесь в атмосферу донского казачества в ходе нашего тура — здесь каждый уголок оживает историей и традициями. Вас ждет погружение в быт и обычаи старины, знакомство с народным искусством, а также уникальная возможность посетить мастер-классы и попробовать традиционную казачью кухню. Эта поездка позволит вам лично поучаствовать в древних ремеслах и забрать с собой незабываемые впечатления. Во время нашего тура вы сможете: