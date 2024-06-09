Выставочный комплекс Атамань — это эталон кубанской казачьей культуры, чрезвычайно разнообразной, красивой и щедрой.
Это крупнейший и единственный в своем роде выставочный комплекс под открытым небом, который перенесет Вас на сотни лет в прошлое и позволит почувствовать дух казачества, несгибаемой воли и бескрайней свободы.
Это крупнейший и единственный в своем роде выставочный комплекс под открытым небом, который перенесет Вас на сотни лет в прошлое и позволит почувствовать дух казачества, несгибаемой воли и бескрайней свободы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Окунитесь в атмосферу донского казачества в ходе нашего тура — здесь каждый уголок оживает историей и традициями. Вас ждет погружение в быт и обычаи старины, знакомство с народным искусством, а также уникальная возможность посетить мастер-классы и попробовать традиционную казачью кухню. Эта поездка позволит вам лично поучаствовать в древних ремеслах и забрать с собой незабываемые впечатления. Во время нашего тура вы сможете:
- Прогуляться по уютным станичным улочкам, побывать во множестве колоритных фотозон • Посетить станичный зверинец и смотровую площадку с видами на Крымский мост • Продегустировать блюда традиционной кубанской кухни • Увидеть обстановку и предметы казачьего быта, а также старинные экспонаты, рассказывающие о славной истории войска Черноморского, в музейных хатах • Поучаствовать в интересных исторических и этнографических экскурсиях • Посетить станичную галерею с выставками работ кубанских художников • Узнать о старинных ремеслах и профессия в мини-экскурсах по подворьям • Ощутить на себе настоящее казачье гостеприимство Вас ждут фольклорные фестивали и мастер-классы:.
- изготовление свечей из вощины • изготовление травяных оберегов • изготовление глиняных изделий на гончарном круге • роспись пряников • рисование вином • ручное ткачество • изготовление игрушек из джутовых ниток • изготовление обереговых кукол из ниток.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном минивэне бизнес-класса (до 6 мест)
- Вход в комплекс Атамань
Что не входит в цену
- Участие в мастер-классах: от 200 руб. /чел. за один мастер-класс (по желанию)
- Дополнительные расходы: 500 руб. /чел.
- Важно: цены указаны ориентировочно и могут меняться
Место начала и завершения?
Новороссийская 310
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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