Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Добрый день, уважаемые путешественники! Меня зовут Сергей, я родился на Черноморском побережье Краснодарского края и уже несколько лет провожу авторские индивидуальные экскурсии на территории Вьетнама (о. Фукуок) и в Краснодарском крае (г. Анапа). Для меня важно, чтобы во время экскурсии вас ничего не отвлекало от отдыха. Используя многолетний опыт организации и проведения индивидуальных экскурсий, я тщательно подбираю время посещения экскурсионных локаций, отбираю все самое интересное, вкусное, красивое и незабываемое! Все мои программы созданы с учётом максимального комфорта для вас и по системе «все включено». Все экскурсии проходят на комфортабельном безопасном внедорожнике Land Rover Range Rover. Все, что вам нужно — это солнечные очки, об остальном позабочусь я!