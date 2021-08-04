Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Из Анапы к виноградникам Абрау Дюрсо и долине Лефкадия

Продегустировать шампанское и сфотографироваться в лавандовых полях

5
5 отзывов
Мы едем к «швейцарским» пейзажам, живописному озеру Абрау и лавандовым полям Лефкадии! На целый день вы окунетесь в атмосферу традиционных домашних виноделен: старинные винные погреба откроют секреты производства, а я дополню впечатления местными легендами.
Из Анапы к виноградникам Абрау Дюрсо и долине Лефкадия
Из Анапы к виноградникам Абрау Дюрсо и долине Лефкадия
Из Анапы к виноградникам Абрау Дюрсо и долине Лефкадия
Из Анапы к виноградникам Абрау Дюрсо и долине Лефкадия
Из Анапы к виноградникам Абрау Дюрсо и долине Лефкадия

Что вас ожидает

В этой экскурсии винные истории будут литься через край, ведь мы посетим 3 абсолютно непохожие друг на друга винодельни! В нашем маршруте:

  • Винодельня в селе Гай-кодзор. Знакомство с винными традициями начнётся на небольшой семейной винодельне, где вы узнаете секреты домашнего производства и сможете продегустировать порядка десяти сортов местных вин.
  • Завод Абрау Дюрсо. Далее мы отправимся на старейшее производство игристых вин в России — завод Абрау Дюрсо. Вы пройдете по километрам винных погребов, пропитанных полуторовековой историей, и услышите много интересных фактов. А после экскурсии можно будет прогуляться по парку, расположенному на берегу озера Абрау Дюрсо, а также при желании продегустировать вина из погребов.
  • Долина Лефкадия — одно из самых живописных мест нашего путешествия! Здесь вы сможете прогуляться по виноградникам, посетить современное производство тихих и игристых вин и сделать яркие фотографии в лавандовых полях (июнь – июль) или в шикарном парке в греческом стиле.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет взрослым и детям от 3 лет
  • Маршрут может быть изменен по вашим пожеланиям

В стоимость включено

  • Трансфер от отеля и обратно на комфортабельном внедорожнике Range Rover
  • Дегустация домашнего вина
  • Минеральная вода

Дополнительно оплачивается

  • Экскурсии по погребам в Абрау Дюрсо и долине Лефкадии. Абрау Дюрсо: групповая экскурсия без дегустации – 1000 руб., с дегустацией – 1500 руб., индивидуальная экскурсия по погребам с дегустацией вин и сыров – 20000 руб. . Лефкадия: средняя цена за группу – от 650₽ до 850 руб., индивидуально – от 1300 руб. до 2000 руб. с человека.
  • Обед. На выбор предоставляется несколько мест: от простого стандартного комплексного обеда до ресторана с авторской кухней.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Сергей
Сергей
Добрый день, уважаемые путешественники! Меня зовут Сергей, я родился на Черноморском побережье Краснодарского края и уже несколько лет провожу авторские индивидуальные экскурсии на территории Вьетнама (о. Фукуок) и в Краснодарском крае (г. Анапа). Для меня важно, чтобы во время экскурсии вас ничего не отвлекало от отдыха. Используя многолетний опыт организации и проведения индивидуальных экскурсий, я тщательно подбираю время посещения экскурсионных локаций, отбираю все самое интересное, вкусное, красивое и незабываемое! Все мои программы созданы с учётом максимального комфорта для вас и по системе «все включено». Все экскурсии проходят на комфортабельном безопасном внедорожнике Land Rover Range Rover. Все, что вам нужно — это солнечные очки, об остальном позабочусь я!
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5 реальных отзывов от туристов

Н
4 авг 2021
Сергей очень интересно рассказывает. А еще, вы увидите с ним самые красивые места. Нам очень понравилось. Благодарим за это потрясающее путешествие и до новых встреч!
А
24 июля 2021
Отличная экскурсия! Сергей хороший гид, много знает о вине, о истории, прекрасный рассказчик и опытный водитель. Не забываемые впечатления.
Мария
4 июля 2021
Замечательная экскурсия! Мы просто в восторге от Долины Лефкадия и Гай-Кодзора.
Будем рекомендовать друзьям и знакомым!
И
16 июня 2021
Все понравилось!
Elena
14 июня 2021
Мы - искушённые путешественники, но Сергей сделал маршрут под нас и наши запросы. Путешествие было великолепным. Сергей знает места, где нет толп туристов, но. Они открывают Анапу с потрясающей стороны. Нам все понравилось.

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