Из Анапы в Долину Лефкадию

Из Анапы в Долину Лефкадию
Из Анапы в Долину Лефкадию
Из Анапы в Долину Лефкадию
Из Анапы в Долину Лефкадию
Долина Лефкадия это Русская Тоскана. Неповторимый терруар предгорья Русского Кавказа. Здесь своими глазами можно увидеть виноградники, трюфельные плантации, платаны и лаванду и руками потрогать весь терруар и, конечно попробовать вина там где они рождаются. Традиция и культура Боспорского царства воплощены в Долине Лефкадия. Можно прогуляться по воссозданной рыночной площади Агора, парке с фонтанами, увидеть скульптурные ансамбли раскрывающие историю древнегреческих правителей, таких как Царь Дионисий, Митридат и древнюю историю виноградарства и виноделия. Посетить музей вина и виноделия где собрана коллекция винных экспонатов со всех уголков мира: древние амфоры, старинные бутылки, причудливые штопоры и кубки. Увидеть высокотехнологичное оборудование гравитационной винодельни. Продегустировать вина и узнать секреты виноделия. К вину подается сыр произведенный на фермах долины Лефкадия.
За время нашего путешествия мы проедем по трем районам края Анапского, Новороссийского, Крымского и знакомится не только с историей этих районов но и с виноградарством и виноделием с античных времен до наших дней.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается завод с дегустацией 750 руб
  • Экскурсия по "Терруар" 500 руб.
Где начинаем и завершаем
Начало: Анапа ул. Ленина 22
Завершение: г. Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

Наталья Т.
Наталья Т.
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