Долина Лефкадия это Русская Тоскана. Неповторимый терруар предгорья Русского Кавказа. Здесь своими глазами можно увидеть виноградники, трюфельные плантации, платаны и лаванду и руками потрогать весь терруар и, конечно попробовать вина там где они рождаются. Традиция и культура Боспорского царства воплощены в Долине Лефкадия. Можно прогуляться по воссозданной рыночной площади Агора, парке с фонтанами, увидеть скульптурные ансамбли раскрывающие историю древнегреческих правителей, таких как Царь Дионисий, Митридат и древнюю историю виноградарства и виноделия. Посетить музей вина и виноделия где собрана коллекция винных экспонатов со всех уголков мира: древние амфоры, старинные бутылки, причудливые штопоры и кубки. Увидеть высокотехнологичное оборудование гравитационной винодельни. Продегустировать вина и узнать секреты виноделия. К вину подается сыр произведенный на фермах долины Лефкадия.

За время нашего путешествия мы проедем по трем районам края Анапского, Новороссийского, Крымского и знакомится не только с историей этих районов но и с виноградарством и виноделием с античных времен до наших дней.