Что вас ожидает

Красивый и удобный путь в Крым

Из Анапы мы отправимся на полуостров по новому мосту через Керченский пролив. Автодорожную часть открыли в мае 2018 года, поезда ездят с 2019 года. Сегодня здесь непрерывный поток грузового и пассажирского транспорта. Сколько сил и средств отдала Россия на строительство моста? Я расскажу об этом подробнее, а вы готовьте фотоаппараты — по пути открываются захватывающие виды.

Руины древнегреческого Пантикапея

Керчь первой из крымских городов встречает путешественников. Здесь мы окажемся в Античности, когда греческие колонисты основали на этом месте город Пантикапей, столицу Боспорского царства. Исследуя руины на склонах горы Митридат, вы узнаете, как Пантикапей развивался, как вошел в состав Византии, как подчинился генуэзцам и Османской империи. В моих рассказах перед вами оживут храм Аполлона, царский дворец, театр и жилые кварталы. А еще приготовьтесь преодолеть 423 ступени Митридатской лестницы — чтобы полюбоваться панорамой Керченской бухты.

Героическая Керчь: Аджимушкайские каменоломни

У подножия горы Митридат, в центре Керчи, я покажу вам нарядную церковь Иоанна Предтечи — образец византийского зодчества — и расскажу о её архитектурном «слоеном пироге». В финальной части путешествия вы, конечно, посетите Аджимушкайские каменоломни. Еще в древности здесь добывали известняк, но мы поговорим о другом — о трагедии и героической обороне каменоломен во время Великой Отечественной войны. Вы рассмотрите Мемориал и экспонаты, найденные при раскопках.

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