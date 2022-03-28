Из Анапы - в Крым

Крымский мост, Керчь, древний город Пантикапей и Аджимушкайские каменоломни

Индивидуальная
Приглашаю вас в познавательное путешествие на весь день.

В Крым мы попадем, проехав по грандиозному мосту через пролив, поговорим о его строительстве и о жизни полуострова сегодня.

В Керчи, одном из старейших городов мира, вы погрузитесь в историю античного Пантикапея, рассмотрите византийскую церковь и побываете в героических каменоломнях.
Из Анапы - в Крым
Из Анапы - в Крым
Из Анапы - в Крым
Из Анапы - в Крым
Из Анапы - в Крым
Из Анапы - в Крым
Из Анапы - в Крым
Из Анапы - в Крым
Из Анапы - в Крым
Из Анапы - в Крым
Из Анапы - в Крым
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Красивый и удобный путь в Крым

Из Анапы мы отправимся на полуостров по новому мосту через Керченский пролив. Автодорожную часть открыли в мае 2018 года, поезда ездят с 2019 года. Сегодня здесь непрерывный поток грузового и пассажирского транспорта. Сколько сил и средств отдала Россия на строительство моста? Я расскажу об этом подробнее, а вы готовьте фотоаппараты — по пути открываются захватывающие виды.

Руины древнегреческого Пантикапея

Керчь первой из крымских городов встречает путешественников. Здесь мы окажемся в Античности, когда греческие колонисты основали на этом месте город Пантикапей, столицу Боспорского царства. Исследуя руины на склонах горы Митридат, вы узнаете, как Пантикапей развивался, как вошел в состав Византии, как подчинился генуэзцам и Османской империи. В моих рассказах перед вами оживут храм Аполлона, царский дворец, театр и жилые кварталы. А еще приготовьтесь преодолеть 423 ступени Митридатской лестницы — чтобы полюбоваться панорамой Керченской бухты.

Героическая Керчь: Аджимушкайские каменоломни

У подножия горы Митридат, в центре Керчи, я покажу вам нарядную церковь Иоанна Предтечи — образец византийского зодчества — и расскажу о её архитектурном «слоеном пироге». В финальной части путешествия вы, конечно, посетите Аджимушкайские каменоломни. Еще в древности здесь добывали известняк, но мы поговорим о другом — о трагедии и героической обороне каменоломен во время Великой Отечественной войны. Вы рассмотрите Мемориал и экспонаты, найденные при раскопках.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Я заберу вас в отеле в Анапе и привезу обратно
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: Пантикапей — 50 руб. с человека, Аджимушкайские каменоломни — 400 руб. с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Анапе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь деньКрымКерчьКрымский мостМосты

Еще несколько похожих предложений в Анапе

Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
6 часов
Групповая
Александр
5
16 отзывов
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Отправляйтесь в один из древнейших городов Крыма
1 500 за 1 человека
Экскурсия по Крыму: из Анапы в древнюю Керчь
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Галина
5
13 отзывов
Экскурсия по Крыму: из Анапы в древнюю Керчь
Получить общее представление об одном из старейших городов мира и увидеть панорамы Крымского моста
9 000 за 1-4 чел.
Крымский мост и город Керчь
6 часов
Индивидуальная
Александр
5
5 отзывов
Крымский мост и город Керчь
Крым совсем недавно присоединили к России, и за шесть лет инфраструктура полуострова существенно изменилась
9 500 за 1-5 чел.
Экскурсия из Анапы в Керчь (Крым) : по ту сторону пролива
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
4.9
7 отзывов
Экскурсия из Анапы в Керчь (Крым) : по ту сторону пролива
Проехать по Крымскому мосту, посетить раскопки древнего города и покорить гору Митридат
10 000 за 1-5 чел.
Крым за 2 дня - групповая экскурсия из Анапы
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Алексей
4.7
11 отзывов
Крым за 2 дня - групповая экскурсия из Анапы
Феодосия, Бахчисарай, Севастополь, дворцы, Ялта, а также чудесные пейзажи и история полуострова
5 900 за 1 человека
В старинную Керчь - из Анапы
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир
5
14 отзывов
Очень популярно сейчас
В старинную Керчь - из Анапы
Исследовать древний город, посетить порт Кавказ и полюбоваться романтичным маяком
8 500 за 1-5 чел.
Коктебель и Золотые Ворота Крыма: путешествие из Анапы
11 часов
🚗 На машине
Для красивых фото
Наталья
5
1 отзыв
Коктебель и Золотые Ворота Крыма: путешествие из Анапы
Посетить уютный курорт у горы Карадаг и проплыть на корабле под легендарной скалой-аркой
10 000 за 1-4 чел.
Солнечный Крым: Анапа - Судак - Новый Свет
15 часов
Мини-группа
Евгений
5
2 отзыва
Солнечный Крым: Анапа - Судак - Новый Свет
Приглашаем вас в автопутешествие по солнечному Крыму
3 200 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Анапе
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Наталья
5
15 отзывов
Обзорная экскурсия по Анапе
Отправляйтесь на обзорную групповую экскурсию по Анапе
800 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия по Анапе
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
5
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Отправляйтесь на обзорную индивидуальную экскурсию по Анапе
3 500 за 1-5 чел.
Весь Крым за два дня
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
Спутник
4.7
44 отзыва
Весь Крым за два дня
Приглашаем вас с комфортом посетить три основных курорта Крыма, насладиться архитектурой, прикоснуться к их богатой
5 500 за 1 человека
Из Анапы - в чарующую Феодосию
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Из Анапы - в чарующую Феодосию
Увидеть главные достопримечательности старинного города и раскрыть его богатую историю
8 500 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анапе
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ