Чем же так хороша Красная Поляна?Во первых, это уникальные климатические условия, позволяющие вам любоваться пальмами в Адлере и уже через час пути находиться среди сияющего белизной снега! Во вторых, это развитая инфраструктура и современные горнолыжные комплексы, способные обслужить огромное количество людей.

В третьих, на Красной Поляне вам будет предоставлен большой выбор различных возможностей отдохнуть и расслабиться, а также пополнить количество адреналина в крови. Здешние развлечения понравятся взрослым и детям. Ну и в четвертых, некоторые местные природные объекты невероятно красивы и стоят того, чтобы их увидеть. Горные реки, озёра и густые леса смотрятся необычно и загадочно, наполняя душу романтическими нотками настроением и разжигая фантазию. Что вас ожидает:• В дороге мы проведем ночь, рано утром приедем в Сочи;

Осмотр Сочи начнём с обзорной экскурсии;

Посетим храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя;

Далее отправимся в Красную поляну, где поднимемся по канатной дороге и посетим интерактивно-мультимедийный Музей 🖼 Археологии;

После мы отправимся в Олимпийский парк;

Также вы можете весь день провести в парке 🌳 аттракционов 🎡 Сочи-парк. Единый входной билет 🎫 (оплачивается отдельно) позволяет находиться в парке целый день, смотреть все шоу-программы и неограниченное количество раз кататься на всех аттракционах.

21:00 — Отъезд из Сочи;

6:00–7:00 — возвращение в Анапу.

Организационные детали: