Чем же так хороша Красная Поляна?Во первых, это уникальные климатические условия, позволяющие вам любоваться пальмами в Адлере и уже через час пути находиться среди сияющего белизной снега! Во вторых, это развитая инфраструктура и современные горнолыжные комплексы, способные обслужить огромное количество людей.
В третьих, на Красной Поляне вам будет предоставлен большой выбор различных возможностей отдохнуть и расслабиться, а также пополнить количество адреналина в крови. Здешние развлечения понравятся взрослым и детям. Ну и в четвертых, некоторые местные природные объекты невероятно красивы и стоят того, чтобы их увидеть. Горные реки, озёра и густые леса смотрятся необычно и загадочно, наполняя душу романтическими нотками настроением и разжигая фантазию. Что вас ожидает:• В дороге мы проведем ночь, рано утром приедем в Сочи;
Осмотр Сочи начнём с обзорной экскурсии;
Посетим храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя;
Далее отправимся в Красную поляну, где поднимемся по канатной дороге и посетим интерактивно-мультимедийный Музей 🖼 Археологии;
После мы отправимся в Олимпийский парк;
Также вы можете весь день провести в парке 🌳 аттракционов 🎡 Сочи-парк. Единый входной билет 🎫 (оплачивается отдельно) позволяет находиться в парке целый день, смотреть все шоу-программы и неограниченное количество раз кататься на всех аттракционах.
21:00 — Отъезд из Сочи;
6:00–7:00 — возвращение в Анапу.
Организационные детали:
При себе иметь паспорт. Детям — свидетельство о рождении;
Для более комфортного путешествия рекомендуем: в дорогу взять с собой маленькие подушечки или подголовники, удобную обувь, купальные костюмы.
Что входит
Проезд на комфортабельном автобусе
Экскурсионное обслуживание
Олимпийский парк
Минеральный источник «Чвижепсе».
Что не входит
Питание на маршруте оплачивается самостоятельно
Сочи парк с 10:00 — 1850/1600 руб. (5-12 лет)
Гольф кар — 250 руб
Канатная дорога «Путь к Вершинам + Парк Водопадов» — 1590/950 руб (6-14 лет. ).
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко/ ул. Красноармейская, Анапа
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.