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Из Анапы в Сочи и Красную Поляну: однодневный тур

Риал Т.
Риал Т. – Гид из Анапы
Мы отправимся на обзорную экскурсию ⛳ по Сочи, посетим Красную Поляну и Олимпийский парк 🌳.

Отдых на Красной Поляне достоин самой большой похвалы.

Не существует, наверное, человека, который остался бы недовольным проведенным здесь временем.

Побывав в этих местах однажды, вы обязательно решите вернуться и ещё раз насладиться незабываемой красотой гор ⛰️ и окружающей вас природой.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 34 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 3 200 ₽ за человека

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Из Анапы в Сочи и Красную Поляну: однодневный тур
Из Анапы в Сочи и Красную Поляну: однодневный тур

Что вы увидите

  • Красная Поляна
  • Курорт Роза Хутор
  • Канатная дорога
  • Олимпийский парк
  • Сочи-парк
  • Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя
Чем же так хороша Красная Поляна?Во первых, это уникальные климатические условия, позволяющие вам любоваться пальмами в Адлере и уже через час пути находиться среди сияющего белизной снега! Во вторых, это развитая инфраструктура и современные горнолыжные комплексы, способные обслужить огромное количество людей.
В третьих, на Красной Поляне вам будет предоставлен большой выбор различных возможностей отдохнуть и расслабиться, а также пополнить количество адреналина в крови. Здешние развлечения понравятся взрослым и детям. Ну и в четвертых, некоторые местные природные объекты невероятно красивы и стоят того, чтобы их увидеть. Горные реки, озёра и густые леса смотрятся необычно и загадочно, наполняя душу романтическими нотками настроением и разжигая фантазию. Что вас ожидает:• В дороге мы проведем ночь, рано утром приедем в Сочи;
  • Осмотр Сочи начнём с обзорной экскурсии;
  • Посетим храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя;
  • Далее отправимся в Красную поляну, где поднимемся по канатной дороге и посетим интерактивно-мультимедийный Музей 🖼 Археологии;
  • После мы отправимся в Олимпийский парк;
  • Также вы можете весь день провести в парке 🌳 аттракционов 🎡 Сочи-парк. Единый входной билет 🎫 (оплачивается отдельно) позволяет находиться в парке целый день, смотреть все шоу-программы и неограниченное количество раз кататься на всех аттракционах.
  • 21:00 — Отъезд из Сочи;
  • 6:00–7:00 — возвращение в Анапу.

Организационные детали:

  • При себе иметь паспорт. Детям — свидетельство о рождении;
  • Для более комфортного путешествия рекомендуем: в дорогу взять с собой маленькие подушечки или подголовники, удобную обувь, купальные костюмы.
Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Олимпийский парк
  • Минеральный источник «Чвижепсе».
Что не входит
  • Питание на маршруте оплачивается самостоятельно
  • Сочи парк с 10:00 — 1850/1600 руб. (5-12 лет)
  • Гольф кар — 250 руб
  • Канатная дорога «Путь к Вершинам + Парк Водопадов» — 1590/950 руб (6-14 лет. ).
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко/ ул. Красноармейская, Анапа
Из Анапы в Сочи и Красную Поляну: однодневный тур
Из Анапы в Сочи и Красную Поляну: однодневный тур
Из Анапы в Сочи и Красную Поляну: однодневный тур
Из Анапы в Сочи и Красную Поляну: однодневный тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Риал Т.
Риал Т.
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