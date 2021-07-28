Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Что вас ожидает

Путешествие на полуостров по Крымскому мосту

Дороги степного Таманского полуострова приведут нас к «стройке века». Мы проедем по Крымскому мосту через Керченский пролив, поговорим о ходе и стоимости строительства, об особенностях конструкции. Дальнейший путь лежит по трассе «Таврида» мимо Керчи, а затем по живописному серпантину до Судака.

Генуэзская крепость над морем

Вас ждет не просто гордость Судака, но одна из самых масштабных сохранившихся цитаделей Крыма. Вы исследуете все постройки на территории — от ворот до башен — и поймете их назначение. Откроете историю возведения крепости, разберетесь в ее названии и узнаете о народах, населявших эти земли в прошлом.

Легкий треккинг по тропе Голицына

В соседнем поселке Новый Свет мы прогуляемся по завораживающей крымской эко-тропе вдоль моря, безопасной и обустроенной. Любуясь пейзажами и вдыхая целебный воздух, вы услышите об отце-основателе крымского виноделия и найдете грот для хранения вина, где однажды выступал Федор Шаляпин.

Звездопад воспоминаний

Это романтичное название носит белая ротонда на вершине горы близ поселка Коктебель. Отсюда вам откроются дивные виды: на юге до самого моря тянется Амеретская долина, за ней воды Мертвой бухты, а в отдалении — цепь горной системы Карадаг. Здесь чувствуется вечная магия гор.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в генуэзскую крепость (250 руб. /чел.) и обед

После экскурсии мы отправим вам все исходники фотографий + от 15 обработанных кадров (ссылкой на Google Диск)

Как проходит экскурсия