Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом

Генуэзская крепость, Новый Свет и тропа Голицына, а также альбом воспоминаний о сказочном Крыме

4.4
3 отзыва
Отправляемся в Судак — за чарующими пейзажами, богатой историей, лучшими фото! Вы увидите Крымский мост и исследуете средневековую Судакскую крепость от ворот до башен.

Затем погуляете по тропе Голицына, петляющей по скалам, дойдете до мыса Капчик и искупаетесь на Царских пляжах.

Финалом станет смотровая Звездопад воспоминаний с видом на потухший вулкан Карадаг.
Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом
Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом
Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом
Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом
Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом
Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом
Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом
Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом
Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом
Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом
Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом
Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом
Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом
Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом

Что вас ожидает

Путешествие на полуостров по Крымскому мосту

Дороги степного Таманского полуострова приведут нас к «стройке века». Мы проедем по Крымскому мосту через Керченский пролив, поговорим о ходе и стоимости строительства, об особенностях конструкции. Дальнейший путь лежит по трассе «Таврида» мимо Керчи, а затем по живописному серпантину до Судака.

Генуэзская крепость над морем

Вас ждет не просто гордость Судака, но одна из самых масштабных сохранившихся цитаделей Крыма. Вы исследуете все постройки на территории — от ворот до башен — и поймете их назначение. Откроете историю возведения крепости, разберетесь в ее названии и узнаете о народах, населявших эти земли в прошлом.

Легкий треккинг по тропе Голицына

В соседнем поселке Новый Свет мы прогуляемся по завораживающей крымской эко-тропе вдоль моря, безопасной и обустроенной. Любуясь пейзажами и вдыхая целебный воздух, вы услышите об отце-основателе крымского виноделия и найдете грот для хранения вина, где однажды выступал Федор Шаляпин.

Звездопад воспоминаний

Это романтичное название носит белая ротонда на вершине горы близ поселка Коктебель. Отсюда вам откроются дивные виды: на юге до самого моря тянется Амеретская долина, за ней воды Мертвой бухты, а в отдалении — цепь горной системы Карадаг. Здесь чувствуется вечная магия гор.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в генуэзскую крепость (250 руб. /чел.) и обед
  • После экскурсии мы отправим вам все исходники фотографий + от 15 обработанных кадров (ссылкой на Google Диск)

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле Citroen C4. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дорога от Анапы до Судака займет 4 часа
  • В путешествие с вами отправлюсь я (гид) и мой коллега-фотограф
  • Мы заберем вас из отеля в Анапе или ближайших поселках и привезем обратно
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Работаю гидом уже 5 лет. С первой поездки в 2013 году влюбилась в путешествия и нашла профессию мечты). Работала гидом за рубежом (Тунис, Вьетнам) и много путешествовала лично. Покажу каждому самые атмосферные места нашей страны и запечатлею их на фотографиях.
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3 настоящих отзыва от туристов

М
28 июля 2021
Мария, Алексей, большое спасибо за этот день! За возможность увидеть эти нереальные места, за интересную беседу, прекрасную атмосферу, чувство уюта и расслабленности. Спасибо, что помогли исполнить мечту. Мария - увлечённый и полный вдохновения гид и прекрасный водитель. Алексей - прекрасный фотограф. И они оба - интересные собеседники и замечательные люди. Рада, что нашла именно эту экскурсию. Огромное спасибо!
Н
15 июня 2021
Сегодня были на индивидуальной экскурсии из Анапы в Судак. Как сказала моя мама, прекрасно провели время в компании " как будто твоих друзей". Всё было супер, виды шикарные, легко, интересно. Прошли дожди, подразмыло тропу Голицына, мы решили не рисковать и не подниматься, так ребята предложили проехать в Керчь вместо тропы. Приятный бонус:) Однозначно рекомендую!
А
15 июня 2021
Машина старенькая и без кондиционера, считаю, что о таком стоит предупреждать. Гида по сути тоже нет, вас просто сопровождает человек) но мы многого и не ждали.

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