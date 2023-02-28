1 день

Минеральные Воды - озера Шадхурей - Приэльбрусье

Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00. Сбор группы.

Внимание! Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).

12:30 Групповой трансфер в Приэльбрусье (4-5-часов в пути с остановками).

Трассовая информация по дороге.

Остановка на обед за доп. плату.

По дороге в Приэльбрусье вы посетите озера Шадхурей – это карстовые озера (Малый Шадхурей, Большой Шадхурей), расположенные на высоте более 1000 метров.

Глубина озер составляет 200 метров и расположены они на территории альпийских лугов и орехового сада.

Тайны и легенды витают об этом озере, о которых вы узнаете в путешествии, а многие наверняка вспомнят это место по эпизодам из фильма “Земля Санникова”.

Далее наш путь в Приэльбрусье идет через Баксанское ущелье, которое считается самым живописным на Северном Кавказе.

К вечеру прибытие в поселок Терскол.

Размещение в отелях на выбор.

Ужин — самостоятельно.

Для гостей отеля “Кристалл 139” ужин включен.