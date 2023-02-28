Каникулы в Приэльбрусье

Приглашаем вас в активное путешествие: каждый день этого тура откроет удивительные природные локации

5
3 отзыва
Программа по дням
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Приглашаем вас в активное путешествие: каждый день этого тура откроет удивительные природные локации, а уютные вечера в отеле позволят в полной мере прочувствовать полученные эмоции.

Опытные гиды нашей компании станут вашими проводниками: они не только покажут основные достопримечательности этого края, но и помогут подняться на высоты, о которых слагали стихи и песни. Раскройте тайны седого Эльбруса — вместе с нами!
Каникулы в Приэльбрусье
Каникулы в Приэльбрусье
Каникулы в Приэльбрусье
Каникулы в Приэльбрусье
Каникулы в Приэльбрусье
Каникулы в Приэльбрусье
Каникулы в Приэльбрусье
Каникулы в Приэльбрусье
Каникулы в Приэльбрусье
Каникулы в Приэльбрусье
Каникулы в Приэльбрусье
Каникулы в Приэльбрусье
Каникулы в Приэльбрусье
Каникулы в Приэльбрусье
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Горные озера
Горные озера
Полюбуетесь озером Донгуз Орун-Кёль, карстовыми озерами Шадхурей и искуственным озером Гиджит
Невероятные ущелья
Невероятные ущелья
Побываете в ущельях Терскол, Ирикчат, Курмычи и Шхельда и поразитесь их красотой
Свободный день
Свободный день
Вы сможете просто отдохнуть на курорте либо выбрать развлечения по душе

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды - озера Шадхурей - Приэльбрусье

Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00. Сбор группы.

Внимание! Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).

12:30 Групповой трансфер в Приэльбрусье (4-5-часов в пути с остановками).

Трассовая информация по дороге.

Остановка на обед за доп. плату.

По дороге в Приэльбрусье вы посетите озера Шадхурей – это карстовые озера (Малый Шадхурей, Большой Шадхурей), расположенные на высоте более 1000 метров.

Глубина озер составляет 200 метров и расположены они на территории альпийских лугов и орехового сада.

Тайны и легенды витают об этом озере, о которых вы узнаете в путешествии, а многие наверняка вспомнят это место по эпизодам из фильма “Земля Санникова”.

Далее наш путь в Приэльбрусье идет через Баксанское ущелье, которое считается самым живописным на Северном Кавказе.

К вечеру прибытие в поселок Терскол.

Размещение в отелях на выбор.

Ужин — самостоятельно.

Для гостей отеля “Кристалл 139” ужин включен.

Минеральные Воды - озера Шадхурей - ПриэльбрусьеМинеральные Воды - озера Шадхурей - ПриэльбрусьеМинеральные Воды - озера Шадхурей - ПриэльбрусьеМинеральные Воды - озера Шадхурей - Приэльбрусье
2 день

Трекинг в Терскольское ущелье к водопаду Терскол

Завтрак в отеле.

Знакомство с горным гидом, краткий брифинг по программе.

Прогулка в Терскольское ущелье.

Каждая тропинка, по которой вы пройдёте во время трекинга к Терскольскму ущелью, откроет вам обворожительные пейзажи дикой горной местности; во время подъёма вы сможете отдохнуть у «чайного домика» и испить горной воды из «волшебного источника».

После переправы через реку по узкому мосту вы приблизитесь к цели путешествия — водопаду Терскол, который возвышается над землёй на 10 метров, но ещё более велик в ширину — его протяжённость составляет 12 метров!

Обед на горных склонах у водопада (сух. паёк).

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Для гостей отеля “Кристалл 139” ужин включен.

Продолжительность: 5 часов.

Перепад высот: 500 метров.

Трекинг в Терскольское ущелье к водопаду ТерсколТрекинг в Терскольское ущелье к водопаду ТерсколТрекинг в Терскольское ущелье к водопаду ТерсколТрекинг в Терскольское ущелье к водопаду ТерсколТрекинг в Терскольское ущелье к водопаду Терскол
3 день

Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Подъём канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (3700 м. над у. м.) (осуществляется за дополнительную плату — 1000 руб. /чел.), откуда вам откроются виды знаменитого ледника «7», величественного Эльбруса и панорама Кавказского хребта.

Прогулка к озеру Донгуз Орун – Кёль, образовавшегося в результате таяния ледников.

Стекая с гор, вода размывает их склоны и приносит в водоем горные минералы, что окрашивают его воды в удивительные цвета.

После прогулки рекомендуем зайти в местное кафе и продегустировать знаменитые пирожки — они не оставят вас равнодушными!

Спуск на поляну Чегет, посещение рынка сувениров и вязаных изделий.

Возвращение в отель.

В свободное время рекомендуем совершить самостоятельную прогулку по эко-тропе на Поляну Нарзанов, пролегающей вдоль реки Баксан.

Благодаря устройству парка, вы сможете ознакомиться с флорой и фауной Приэльбрусья, а также продегустировать различные виды целебного нарзана, источники которого расположены в самом парке.

Свободное время на курорте.

Ужин — самостоятельно.

Для гостей отеля “Кристалл 139” ужин включен.

Продолжительность: 5-6 часов.

Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-КёльГора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-КёльГора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль
4 день

Трекинг в ущелье Ирикчат

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Трансфер в ущелье Ирикчат к началу пешеходного маршрута.

Река Ирик вытекает из одноименного ледника, скрывается в глубоком каньоне и впадает в Баксан около поселка Эльбрус.

Долина расположена между юго-восточным и восточным отрогами Эльбруса.

Маршрут проходит по теснине ущелья, вдоль отвесных скал, в самом сердце горного пейзажа Главного Кавказского Хребта.

Обед в пути (сух. паёк).

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Для гостей отеля “Кристалл 139” ужин включен.

По желанию за дополнительную оплату вы можете посетить оздоровительный центр, сходить в баню.

Продолжительность: 7-8 часов.

Перепад высот: 600 метров.

5 день

Высокогорная экскурсия на Эльбрус

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Трансфер на поляну Азау, подъём на канатной дороге на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3 800 м. (осуществляется за доплату на месте – 1400 руб. /чел.).

Гора знаменита ледниками, питающими реки, и минеральными источниками, бьющими у подножия.

Вы сможете поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату).

На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м. над у. м.).

Спуск на поляну Азау.

Обед в местном кафе — самостоятельно.

В случае хорошей погоды после обеда очень полезной окажется прогулка по пятикилометровой эко-тропе «Азау-Чегет» через сосновый лес вдоль реки Баксан, во время которой вы сделаете отличные фото горных пейзажей, а с конца августа – в сентябре полакомитесь горной черникой, малиной и брусникой.

Вечером — совместная встреча на заключительном ужине, во время которого вы поделитесь впечатлениями от путешествия.

Экскурсия не рекомендуется лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Продолжительность: 5-6 часов.

Высокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на Эльбрус
6 день

Отдых на курорте

Завтрак в отеле.

Свободное время на курорте.

Предлагаем:

  • полетать на параплане, уточнять на месте у гида – от 7000 рублей.
  • катание на лошадях от 1500 рублей.
7 день

Трекинг в ущелье Курмычи

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Трансфер к началу маршрута.

Нас ждет живописный трекинг в ущелье Курмычии к одноименному каскадному водопаду, который считается самым большим в Приэльбрусье.

Водопад состоит из 7 каскадов с перепадом высот около 800 метров.

С каждым шагом набирая высоты мы окажемся в долине ущелья Курмычи, в окружении ледников и высоких горных пиков.

Это одно из самых красивых и малопосещаемых мест на Эльбрусе.

Нам предстоит набрать еще метров 200 высоты, чтобы подойти к красивому ледниковому озеру.

Бирюзовая вода, синий лëд в окружении трех-четырех тысячников никого не оставит равнодушным.

Обед в пути (сух. паёк).

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Для гостей отеля “Кристалл 139” ужин включен.

Продолжительность: 7-8 часов.

Перепад высот: 1200 метров.

Трекинг в ущелье КурмычиТрекинг в ущелье КурмычиТрекинг в ущелье КурмычиТрекинг в ущелье КурмычиТрекинг в ущелье Курмычи
8 день

Поездка на озеро Гижгит

Завтрак в отеле.

Трансфер в компании гида на озеро в долине реки Гижгит, его еще называют Былымским.

Это невероятно красивое искусственное озеро протяженностью около 3 км и глубиной до 40 м было создано Горно-Обогатительным комбинатом г. Тырныауз в начале 2000-х гг.

Инженерное сооружение было призвано спасти экологическую ситуацию в районе.

Раньше в ущелье свозили отработанную и перемолотую в пыль скальную породу, и эту пыль ветром уносило на многие километры.

По сей день не утихают споры среди местных жителей: можно ли купаться в озере, не ядовитое ли оно, не радиоактивное ли?

Регулярные пробы показали, что вода в озере проточная и чистейшая, дно просматривается на десятки метров, анализы воды и грунта никаких отклонений не выявили.

За счет большой глубины и скальной гряды, защищающей от ветра, здесь создается свой микроклимат.

Несмотря на то, что озеро расположено на высоте примерно 1000 м над уровнем моря, здесь можно наслаждаться красивым прогулками даже зимой – виды действительно потрясающие.

Обед в пути (сух. паёк).

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Для гостей отеля “Кристалл 139” ужин включен.

Продолжительность: 7-8 часов.

Поездка на озеро ГижгитПоездка на озеро ГижгитПоездка на озеро Гижгит
9 день

Трекинг в ущелье Шхельда

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Трансфер к месту начала маршрута.

Сегодня вас ждет трекинг в ущелье Адыл-Су с прохождением долины Шхельды и выходом к так называемому «горному пляжу» на поляне «Улыбка Шхельды».

Название переводится как «красивая вода»: река чиста и полна целебными нарзанами, которые порой окрашивают валуны в бронзовый цвет.

Через хвойные леса вы подниметесь к уникальной поляне «Улыбка Шхельды».

Именно в этом месте река Шхельда делает очень резкий, неожиданный поворот и ласково обнимает галечный пляж.

С этой поляны открывается вид на могучий ледник Шхельда, застывший здесь миллионы лет тому назад, который 9-километровым языком спускается со склонов Большого Кавказского хребта, чтобы стать истоком одноименной реки.

Главным украшением трекинга по ущелью Адыл-Су является массив Ушба (перев. – «горе-гора»), который не только очень живописен, но и максимально неприступен для альпинистов.

Входит в топ самых опасных вершин и официально считается сложнейшим для восхождения 4-тысячником в мире.

Не менее поражает и «зубастая» стена Шхельда, состоящая из 6 пиков высотой более 4 тыс. метров.

Обед в пути (сух. паёк).

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Для гостей отеля “Кристалл 139” ужин включен.

Продолжительность: 4-5 часов.

Перепад высот: 400 метров.

Трекинг в ущелье ШхельдаТрекинг в ущелье Шхельда
10 день

Окончание программы. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

13:30 – 14:00 групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам/поездам, отправляющимся после 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице. Стоимость зависит от размещения:

РазмещениеСтоимость программы с размещением
в стандартном двухместном номере		Одноместное размещениеСтоимость программы на взрослого или ребенка
с размещением на дополнительном месте (с 12 лет)
Отель Снежный Барс 3*62 50076 00039 000
Отель Кристалл 4*
завтрак + ужин		80 00097 000Под запрос

Скидка на основные места для детей 12-14 лет – 5%.

Варианты проживания

Отель «Снежный Барс» 3

9 ночей

Отель «Снежный Барс - Чегет» расположен среди гор, всего в 300 метрах от горнолыжных подъемников и гор курорта Чегет. Гостям предлагается размещение в просторных номерах. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ в интернет через модем. Для комфортного отдыха гостей в отеле есть автономный источник воды. Расстояние до горнолыжных подъемников района Азау составляет 4,5 км.

В распоряжении гостей номера с ванной комнатой и балконом, с которого открывается потрясающий вид на горы и район Эльбруса. Кроме того, каждый номер оборудован системой отопления и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

По утрам в ресторане отеля «Снежный Барс - Чегет» сервируется обильный завтрак «шведский стол». На обед и ужин гостям подают разнообразные блюда европейской и кавказской кухни.

На досуге гости отеля «Снежный Барс - Чегет» могут заказать сеанс массажа и сыграть в бильярд. В окрестностях созданы отличные условия для занятия лыжным спортом и пешими походами. Прогулка до поселка Терскол займет всего лишь 10 минут.

Отель «Снежный Барс» 3Отель «Снежный Барс» 3Отель «Снежный Барс» 3Отель «Снежный Барс» 3Отель «Снежный Барс» 3Отель «Снежный Барс» 3Отель «Снежный Барс» 3Отель «Снежный Барс» 3Отель «Снежный Барс» 3Отель «Снежный Барс» 3

Отель «Кристалл» 4

9 ночей

Отель Kristall 139 расположен в живописных горах Кавказа, в поселке Терскол. К услугам гостей сауна и боулинг.

В числе удобств комфортабельных номеров, оформленных в классическом стиле, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гостям предоставляются тапочки.

В ресторане на территории отеля подают блюда русской, европейской и кавказской кухни, а в лобби-баре и спорт-баре можно заказать разнообразные напитки.

Прогулка от отеля до подъемников на гору Чегет займет всего 3 минуты. В отеле также можно сыграть в бильярд.

Отель «Кристалл» 4Отель «Кристалл» 4Отель «Кристалл» 4Отель «Кристалл» 4Отель «Кристалл» 4Отель «Кристалл» 4Отель «Кристалл» 4Отель «Кристалл» 4Отель «Кристалл» 4Отель «Кристалл» 4Отель «Кристалл» 4Отель «Кристалл» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы «аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды — озера Шадхурей — Приэльбрусье — аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды»
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Плата за посещение национального парка
  • Услуги горного гида
  • Размещение в гостинице 3*/4* на выбор (9 ночей) на поляне Чегет
  • Питание по программе тура (завтраки в отеле (шведский стол), 5 обедов (сух. паёк))
  • Завтраки и ужины в отеле «Кристалл 139» п. Чегет (ужин по меню из 3 блюд)
  • Праздничный ужин в Приэльбрусье
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
  • Билеты на канатную дорогу «Эльбрус» (от 1400 руб. /чел.)
  • Билеты на канатную дорогу «Чегет» (от 1000 руб. /чел.)
  • Индивидуальный трансфер «Приэльбрусье — Минеральные Воды» (от 5000 руб. за машину)
  • Оформление приглашения для иностранных граждан – 1500 руб. /чел.
  • Аренда трекинговых палок (от 400 руб в день)
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Дополнительные экскурсии
  • Аренда личного туристического снаряжения
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитная куртка;
  • трекинговые брюки;
  • трекинговые ботинки или кроссовки;
  • термобелье;
  • флисовая кофта;
  • перчатки и шапка для подъёма на Эльбрус;
  • рюкзак (объём до 30 литров);
  • накидка от дождя (дождевик) для тела и для рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем (SPF 50);
  • индивидуальная аптечка;
  • пенополиуретановая «сидушка»;
  • термос;
  • трекинговые палки.

В прокат можно взять: ветрозащитную куртку, ветрозащитные брюки, трекинговые палки, трекинговые ботинки (бронировать при покупке тура).

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и где начало и окончание тура?

Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту туристов встречает гид на выходе из зала прилёта. От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 12:00 утра.

Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 19:00 часов местного времени. Автобус отправляется за 6 часов до вылета. Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату от 5000 рублей.

Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.

Информация для иностранных граждан

Маршрут проходит в приграничной территории. Гражданам стран СНГ необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов производится за 45 дней до предполагаемого путешествия.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 фев 2023
Все прошло прекрасно. Вся чеченская республика-это потрясающая природа и невероятные люди!
Все прошло прекрасно. Вся чеченская республика-это потрясающая природа и невероятные люди!Все прошло прекрасно. Вся чеченская республика-это потрясающая природа и невероятные люди!
Е
12 янв 2023
Организация тура была на высоте и превзошла мои ожидания!
Огромную Благодарность я выражаю гиду Тенгизу Мокаеву!!!
Благодаря его географическим и историческим знаниям, индивидуальному подходу, сноровке, опыту, находчивости и активности наш тур прошёл идеально!!!
Это путешествие было безопасным, с комфортным проживанием в гостинице, супер мобильным в передвижении по разным локациям, интересным и уникальным, что очень важно для туриста!
Т
10 янв 2023
Благодарю организаторов тура, особенно нашего гида - Тенгиза за знакомство с культурой и невероятными красотами КБР!
Вы - профессионалы своего дела)

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