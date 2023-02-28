Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00. Сбор группы.
Внимание! Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).
12:30 Групповой трансфер в Приэльбрусье (4-5-часов в пути с остановками).
Трассовая информация по дороге.
Остановка на обед за доп. плату.
По дороге в Приэльбрусье вы посетите озера Шадхурей – это карстовые озера (Малый Шадхурей, Большой Шадхурей), расположенные на высоте более 1000 метров.
Глубина озер составляет 200 метров и расположены они на территории альпийских лугов и орехового сада.
Тайны и легенды витают об этом озере, о которых вы узнаете в путешествии, а многие наверняка вспомнят это место по эпизодам из фильма “Земля Санникова”.
Далее наш путь в Приэльбрусье идет через Баксанское ущелье, которое считается самым живописным на Северном Кавказе.
К вечеру прибытие в поселок Терскол.
Размещение в отелях на выбор.
Ужин — самостоятельно.
Для гостей отеля “Кристалл 139” ужин включен.
Завтрак в отеле.
Знакомство с горным гидом, краткий брифинг по программе.
Прогулка в Терскольское ущелье.
Каждая тропинка, по которой вы пройдёте во время трекинга к Терскольскму ущелью, откроет вам обворожительные пейзажи дикой горной местности; во время подъёма вы сможете отдохнуть у «чайного домика» и испить горной воды из «волшебного источника».
После переправы через реку по узкому мосту вы приблизитесь к цели путешествия — водопаду Терскол, который возвышается над землёй на 10 метров, но ещё более велик в ширину — его протяжённость составляет 12 метров!
Обед на горных склонах у водопада (сух. паёк).
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Для гостей отеля “Кристалл 139” ужин включен.
Продолжительность: 5 часов.
Перепад высот: 500 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Подъём канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (3700 м. над у. м.) (осуществляется за дополнительную плату — 1000 руб. /чел.), откуда вам откроются виды знаменитого ледника «7», величественного Эльбруса и панорама Кавказского хребта.
Прогулка к озеру Донгуз Орун – Кёль, образовавшегося в результате таяния ледников.
Стекая с гор, вода размывает их склоны и приносит в водоем горные минералы, что окрашивают его воды в удивительные цвета.
После прогулки рекомендуем зайти в местное кафе и продегустировать знаменитые пирожки — они не оставят вас равнодушными!
Спуск на поляну Чегет, посещение рынка сувениров и вязаных изделий.
Возвращение в отель.
В свободное время рекомендуем совершить самостоятельную прогулку по эко-тропе на Поляну Нарзанов, пролегающей вдоль реки Баксан.
Благодаря устройству парка, вы сможете ознакомиться с флорой и фауной Приэльбрусья, а также продегустировать различные виды целебного нарзана, источники которого расположены в самом парке.
Свободное время на курорте.
Ужин — самостоятельно.
Для гостей отеля “Кристалл 139” ужин включен.
Продолжительность: 5-6 часов.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер в ущелье Ирикчат к началу пешеходного маршрута.
Река Ирик вытекает из одноименного ледника, скрывается в глубоком каньоне и впадает в Баксан около поселка Эльбрус.
Долина расположена между юго-восточным и восточным отрогами Эльбруса.
Маршрут проходит по теснине ущелья, вдоль отвесных скал, в самом сердце горного пейзажа Главного Кавказского Хребта.
Обед в пути (сух. паёк).
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Для гостей отеля “Кристалл 139” ужин включен.
По желанию за дополнительную оплату вы можете посетить оздоровительный центр, сходить в баню.
Продолжительность: 7-8 часов.
Перепад высот: 600 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер на поляну Азау, подъём на канатной дороге на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3 800 м. (осуществляется за доплату на месте – 1400 руб. /чел.).
Гора знаменита ледниками, питающими реки, и минеральными источниками, бьющими у подножия.
Вы сможете поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату).
На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м. над у. м.).
Спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе — самостоятельно.
В случае хорошей погоды после обеда очень полезной окажется прогулка по пятикилометровой эко-тропе «Азау-Чегет» через сосновый лес вдоль реки Баксан, во время которой вы сделаете отличные фото горных пейзажей, а с конца августа – в сентябре полакомитесь горной черникой, малиной и брусникой.
Вечером — совместная встреча на заключительном ужине, во время которого вы поделитесь впечатлениями от путешествия.
Экскурсия не рекомендуется лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Продолжительность: 5-6 часов.
Завтрак в отеле.
Свободное время на курорте.
Предлагаем:
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер к началу маршрута.
Нас ждет живописный трекинг в ущелье Курмычии к одноименному каскадному водопаду, который считается самым большим в Приэльбрусье.
Водопад состоит из 7 каскадов с перепадом высот около 800 метров.
С каждым шагом набирая высоты мы окажемся в долине ущелья Курмычи, в окружении ледников и высоких горных пиков.
Это одно из самых красивых и малопосещаемых мест на Эльбрусе.
Нам предстоит набрать еще метров 200 высоты, чтобы подойти к красивому ледниковому озеру.
Бирюзовая вода, синий лëд в окружении трех-четырех тысячников никого не оставит равнодушным.
Обед в пути (сух. паёк).
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Для гостей отеля “Кристалл 139” ужин включен.
Продолжительность: 7-8 часов.
Перепад высот: 1200 метров.
Завтрак в отеле.
Трансфер в компании гида на озеро в долине реки Гижгит, его еще называют Былымским.
Это невероятно красивое искусственное озеро протяженностью около 3 км и глубиной до 40 м было создано Горно-Обогатительным комбинатом г. Тырныауз в начале 2000-х гг.
Инженерное сооружение было призвано спасти экологическую ситуацию в районе.
Раньше в ущелье свозили отработанную и перемолотую в пыль скальную породу, и эту пыль ветром уносило на многие километры.
По сей день не утихают споры среди местных жителей: можно ли купаться в озере, не ядовитое ли оно, не радиоактивное ли?
Регулярные пробы показали, что вода в озере проточная и чистейшая, дно просматривается на десятки метров, анализы воды и грунта никаких отклонений не выявили.
За счет большой глубины и скальной гряды, защищающей от ветра, здесь создается свой микроклимат.
Несмотря на то, что озеро расположено на высоте примерно 1000 м над уровнем моря, здесь можно наслаждаться красивым прогулками даже зимой – виды действительно потрясающие.
Обед в пути (сух. паёк).
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Для гостей отеля “Кристалл 139” ужин включен.
Продолжительность: 7-8 часов.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер к месту начала маршрута.
Сегодня вас ждет трекинг в ущелье Адыл-Су с прохождением долины Шхельды и выходом к так называемому «горному пляжу» на поляне «Улыбка Шхельды».
Название переводится как «красивая вода»: река чиста и полна целебными нарзанами, которые порой окрашивают валуны в бронзовый цвет.
Через хвойные леса вы подниметесь к уникальной поляне «Улыбка Шхельды».
Именно в этом месте река Шхельда делает очень резкий, неожиданный поворот и ласково обнимает галечный пляж.
С этой поляны открывается вид на могучий ледник Шхельда, застывший здесь миллионы лет тому назад, который 9-километровым языком спускается со склонов Большого Кавказского хребта, чтобы стать истоком одноименной реки.
Главным украшением трекинга по ущелью Адыл-Су является массив Ушба (перев. – «горе-гора»), который не только очень живописен, но и максимально неприступен для альпинистов.
Входит в топ самых опасных вершин и официально считается сложнейшим для восхождения 4-тысячником в мире.
Не менее поражает и «зубастая» стена Шхельда, состоящая из 6 пиков высотой более 4 тыс. метров.
Обед в пути (сух. паёк).
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Для гостей отеля “Кристалл 139” ужин включен.
Продолжительность: 4-5 часов.
Перепад высот: 400 метров.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
13:30 – 14:00 групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам/поездам, отправляющимся после 19:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице. Стоимость зависит от размещения:
|Размещение
|Стоимость программы с размещением
в стандартном двухместном номере
|Одноместное размещение
|Стоимость программы на взрослого или ребенка
с размещением на дополнительном месте (с 12 лет)
|Отель Снежный Барс 3*
|62 500
|76 000
|39 000
|Отель Кристалл 4*
завтрак + ужин
|80 000
|97 000
|Под запрос
Скидка на основные места для детей 12-14 лет – 5%.
Отель «Снежный Барс - Чегет» расположен среди гор, всего в 300 метрах от горнолыжных подъемников и гор курорта Чегет. Гостям предлагается размещение в просторных номерах. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ в интернет через модем. Для комфортного отдыха гостей в отеле есть автономный источник воды. Расстояние до горнолыжных подъемников района Азау составляет 4,5 км.
В распоряжении гостей номера с ванной комнатой и балконом, с которого открывается потрясающий вид на горы и район Эльбруса. Кроме того, каждый номер оборудован системой отопления и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
По утрам в ресторане отеля «Снежный Барс - Чегет» сервируется обильный завтрак «шведский стол». На обед и ужин гостям подают разнообразные блюда европейской и кавказской кухни.
На досуге гости отеля «Снежный Барс - Чегет» могут заказать сеанс массажа и сыграть в бильярд. В окрестностях созданы отличные условия для занятия лыжным спортом и пешими походами. Прогулка до поселка Терскол займет всего лишь 10 минут.
Отель Kristall 139 расположен в живописных горах Кавказа, в поселке Терскол. К услугам гостей сауна и боулинг.
В числе удобств комфортабельных номеров, оформленных в классическом стиле, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гостям предоставляются тапочки.
В ресторане на территории отеля подают блюда русской, европейской и кавказской кухни, а в лобби-баре и спорт-баре можно заказать разнообразные напитки.
Прогулка от отеля до подъемников на гору Чегет займет всего 3 минуты. В отеле также можно сыграть в бильярд.
В прокат можно взять: ветрозащитную куртку, ветрозащитные брюки, трекинговые палки, трекинговые ботинки (бронировать при покупке тура).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту туристов встречает гид на выходе из зала прилёта. От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 12:00 утра.
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 19:00 часов местного времени. Автобус отправляется за 6 часов до вылета. Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату от 5000 рублей.
Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
Маршрут проходит в приграничной территории. Гражданам стран СНГ необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов производится за 45 дней до предполагаемого путешествия.