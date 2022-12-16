Уединенное скалистое побережье и руины древнегреческого города, песчаные пляжи и героические каменоломни — это путешествие для тех, кто любит и дивную природу, и места с многовековой историей. Вы проедете по Крымскому мосту, подниметесь на гору Митридат, поймете уникальность храма Иоанна Предтечи. А во второй части тура полюбуетесь фактурными пляжами, искупаетесь и отдохнете.

Описание

Что вас ожидает

Современный Крымский мост и древняя Керчь

Наш путь в Крым лежит по новой трассе: за окном будут оставаться степные пейзажи Таманского полуострова, а мы поговорим о «стройке века» — Крымском мосте. Проехав по нему, окажемся в Керчи, где у нас насыщенная программа:

Гора Митридат , возвышающаяся в самом центре. Вы рассмотрите раскопки древнегреческого города Пантикапей, узнаете о его расцвете и упадке. Заодно полюбуетесь Керчью и Крымским мостом с высоты птичьего полета.

, возвышающаяся в самом центре. Вы рассмотрите раскопки древнегреческого города Пантикапей, узнаете о его расцвете и упадке. Заодно полюбуетесь Керчью и Крымским мостом с высоты птичьего полета. Центр Керчи . Спустившись по великолепной лестнице, вы познакомитесь с церковью Иоанна Предтечи, откроете ее архитектурные особенности и погуляете по соседним улицам.

. Спустившись по великолепной лестнице, вы познакомитесь с церковью Иоанна Предтечи, откроете ее архитектурные особенности и погуляете по соседним улицам. Крепость Еникале — турецкое наследие Крыма. Я расскажу, как она появилась и какую роль играла для османов.

— турецкое наследие Крыма. Я расскажу, как она появилась и какую роль играла для османов. Аджимушкайские каменоломни. По желанию вы осмотрите подземные залы и услышите печальные хроники этого места времен Великой Отечественной войны.

Генеральские пляжи — чарующие и отчасти дикие

Приготовьтесь оказаться на заповедном берегу Азовского моря, который изрезан бухтами! Проезжая по дорогам Караларского заповедника, вы ощутите дух приключений, найдете гроты, узнаете о названии Генеральских пляжей. Сделаете атмосферные фотографии и, конечно, отдохнете на чистом песчаном побережье. Около шести часов мы отправимся обратно в Анапу.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном внедорожнике Range Rover

Начало (около 7:00) и окончание (около 20:00) — у вашего отеля в Анапе или любом другом месте района по договоренности

Маршрут всегда можно корректировать по вашим пожеланиям. Например, исключить из программы каменоломни (я понимаю, что не все готовы к грустным историям о войне) и провести больше времени на Генеральских пляжах.

Что входит в стоимость, а что — нет