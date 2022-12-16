Керчь и Генеральские пляжи из Анапы

Изучить древний город и полюбоваться бухтами в путешествии от Крымского моста до Азовского моря

Уединенное скалистое побережье и руины древнегреческого города, песчаные пляжи и героические каменоломни — это путешествие для тех, кто любит и дивную природу, и места с многовековой историей.

Вы проедете по Крымскому мосту, подниметесь на гору Митридат, поймете уникальность храма Иоанна Предтечи. А во второй части тура полюбуетесь фактурными пляжами, искупаетесь и отдохнете.
Керчь и Генеральские пляжи из Анапы
Керчь и Генеральские пляжи из Анапы
Керчь и Генеральские пляжи из Анапы
Керчь и Генеральские пляжи из Анапы
Керчь и Генеральские пляжи из Анапы
Керчь и Генеральские пляжи из Анапы
Керчь и Генеральские пляжи из Анапы
Керчь и Генеральские пляжи из Анапы
Керчь и Генеральские пляжи из Анапы
Керчь и Генеральские пляжи из Анапы
Керчь и Генеральские пляжи из Анапы
Керчь и Генеральские пляжи из Анапы
Керчь и Генеральские пляжи из Анапы
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Описание

Что вас ожидает

Современный Крымский мост и древняя Керчь

Наш путь в Крым лежит по новой трассе: за окном будут оставаться степные пейзажи Таманского полуострова, а мы поговорим о «стройке века» — Крымском мосте. Проехав по нему, окажемся в Керчи, где у нас насыщенная программа:

  • Гора Митридат, возвышающаяся в самом центре. Вы рассмотрите раскопки древнегреческого города Пантикапей, узнаете о его расцвете и упадке. Заодно полюбуетесь Керчью и Крымским мостом с высоты птичьего полета.
  • Центр Керчи. Спустившись по великолепной лестнице, вы познакомитесь с церковью Иоанна Предтечи, откроете ее архитектурные особенности и погуляете по соседним улицам.
  • Крепость Еникале — турецкое наследие Крыма. Я расскажу, как она появилась и какую роль играла для османов.
  • Аджимушкайские каменоломни. По желанию вы осмотрите подземные залы и услышите печальные хроники этого места времен Великой Отечественной войны.

Генеральские пляжи — чарующие и отчасти дикие

Приготовьтесь оказаться на заповедном берегу Азовского моря, который изрезан бухтами! Проезжая по дорогам Караларского заповедника, вы ощутите дух приключений, найдете гроты, узнаете о названии Генеральских пляжей. Сделаете атмосферные фотографии и, конечно, отдохнете на чистом песчаном побережье. Около шести часов мы отправимся обратно в Анапу.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном внедорожнике Range Rover
  • Начало (около 7:00) и окончание (около 20:00) — у вашего отеля в Анапе или любом другом месте района по договоренности
  • Маршрут всегда можно корректировать по вашим пожеланиям. Например, исключить из программы каменоломни (я понимаю, что не все готовы к грустным историям о войне) и провести больше времени на Генеральских пляжах.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включены транспорт и минеральная вода на весь день без ограничений
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Аджимушкайские каменоломни (400 руб. /взрослые, 200 руб. /дети) и питание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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