Наш путь в Крым лежит по новой трассе: за окном будут оставаться степные пейзажи Таманского полуострова, а мы поговорим о «стройке века» — Крымском мосте. Проехав по нему, окажемся в Керчи, где у нас насыщенная программа:
Приготовьтесь оказаться на заповедном берегу Азовского моря, который изрезан бухтами! Проезжая по дорогам Караларского заповедника, вы ощутите дух приключений, найдете гроты, узнаете о названии Генеральских пляжей. Сделаете атмосферные фотографии и, конечно, отдохнете на чистом песчаном побережье. Около шести часов мы отправимся обратно в Анапу.