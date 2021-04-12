Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Керчь и Крымский мост из Анапы

Проехать по самому длинному мосту в Европе и посетить колоритный древний город

5
3 отзыва
Ирина
Ирина – Гид из Анапы
Крымский мост заслуженно называют «чудом инженерной мысли».

Вы узнаете, как его проектировали и возводили, какие сложности возникали в процессе и как с ними справлялись строители.

В Керчи осмотрите античное городище, подниметесь на Митридатский холм и погуляете по уютной пешеходной улице.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Керчь и Крымский мост из Анапы
Керчь и Крымский мост из Анапы

Что вас ожидает

Крымский мост
Вы не только увидите знаменитый мост, но и узнаете о нем множество интересных фактов. Я раскрою его технические характеристики и расскажу о трудностях, с которыми сталкивались инженеры. А также поделюсь историями о любопытных находках и загадочных явлениях, сопровождавших строительство моста. Покажу посвященный ему арт-объект и лучшие ракурсы для фото.

Керчь: древность и современность
В одном из старейших городов мира вы побываете на вершине Митридатского холма, увидите древнее городище Пантикапей и заглянете в храм Иоанна Предтечи. Прогуляетесь 👣 по набережной и по очаровательной пешеходной улице Ленина, услышите историю 📖 древней крепости Ени-Кале и полюбуетесь видами города с высоты.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите документы для проверки на КПП перед въездом на мост
  • Экскурсия ⛳ проходит на 6-местном комфортабельном минивэне с просторным салоном, столиком и панорамным остеклением
Керчь и Крымский мост из Анапы
Керчь и Крымский мост из Анапы
Керчь и Крымский мост из Анапы
Керчь и Крымский мост из Анапы
Керчь и Крымский мост из Анапы
Керчь и Крымский мост из Анапы
Керчь и Крымский мост из Анапы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина, я провожу экскурсии более 5 лет. Очень люблю Краснодарский край и с большим удовольствием рассказываю путешественникам о его истории, загадках и природе. Надеюсь на скорую встречу с вами!
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3 настоящих отзыва от туристов

12 апр 2021
Ирина увлечена своим делом и делает это с любовью, что немаловажно в работе гида!
4 апр 2021
Отличная экскурсия. Очень довольны, несмотря на хмурую погоду. Ирина знает Керчь и старается показать ее как можно лучше. С такими неравнодушными людьми приятно изучать другие города...
22 мар 2021
Ирина отличный гид и отличный водитель!Ездила с дочкой 10 лет, было интересно и мне, и ей. Рассказывает увлекательно. Индивидуальный подход. Приехали полные впечатлений!Мы в полном восторге!Рекомендую!

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