Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Что вас ожидает

Крымский мост

Вы не только увидите знаменитый мост, но и узнаете о нем множество интересных фактов. Я раскрою его технические характеристики и расскажу о трудностях, с которыми сталкивались инженеры. А также поделюсь историями о любопытных находках и загадочных явлениях, сопровождавших строительство моста. Покажу посвященный ему арт-объект и лучшие ракурсы для фото.

Керчь: древность и современность

В одном из старейших городов мира вы побываете на вершине Митридатского холма, увидите древнее городище Пантикапей и заглянете в храм Иоанна Предтечи. Прогуляетесь 👣 по набережной и по очаровательной пешеходной улице Ленина, услышите историю 📖 древней крепости Ени-Кале и полюбуетесь видами города с высоты.

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