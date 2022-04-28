Кипарисовое озеро и Африканская деревня из Анапы

Посетить живописное озеро Сукко и этнографический комплекс в африканском стиле за 1 день

Индивидуальная
Приглашаю отправиться в один из самых красивых уголков Анапского района — на озеро Сукко.

Вы рассмотрите вырастающие из воды кипарисы и подышите свежим воздухом с нотками можжевельника.

А также заглянете в расположенную неподалеку Африканскую деревню с экзотическими хижинами, масками и деревянными статуями.
Кипарисовое озеро и Африканская деревня из Анапы
Кипарисовое озеро и Африканская деревня из Анапы
Кипарисовое озеро и Африканская деревня из Анапы
Кипарисовое озеро и Африканская деревня из Анапы
Кипарисовое озеро и Африканская деревня из Анапы
Кипарисовое озеро и Африканская деревня из Анапы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Озеро Сукко

По пути я покажу вам начало Кавказских гор и Поклонный крест, установленный в честь 60-летия Великой Отечественной войны. В поселке Сукко вы прогуляетесь по берегу озера и увидите американские болотные кипарисы, которых нет больше нигде в России. Поднявшись на смотровую площадку, полюбуетесь с высоты панорамой озера и окружающих его холмов. По желанию, можно также взять напрокат катамаран: прокатиться по водной глади и рассмотреть кипарисы вблизи.

Африканская деревня

В этнографическом комплексе Африканская деревня я покажу вам хижины, построенные из камня, глины, соломы и листьев. А также традиционную африканскую атрибутику: ритуальные посохи шаманов, мебель из натурального дерева, статуи идолов и загадочные маски. Раскрою, как в Краснодарском крае появилось это необычное место и откуда привезены все экспонаты. Кроме того, можно посетить местное вечернее шоу с музыкой, танцами и песнями.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Африканская деревня — 100 руб. с человека, электробус от парковки до озера — 50 руб. с человека
  • Дополнительные расходы по желанию: аренда катамарана — от 500 руб., шоу в Африканской деревне (проходит только летом) — 900 руб. с человека, дети до 5 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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