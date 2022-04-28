Что вас ожидает

Озеро Сукко

По пути я покажу вам начало Кавказских гор и Поклонный крест, установленный в честь 60-летия Великой Отечественной войны. В поселке Сукко вы прогуляетесь по берегу озера и увидите американские болотные кипарисы, которых нет больше нигде в России. Поднявшись на смотровую площадку, полюбуетесь с высоты панорамой озера и окружающих его холмов. По желанию, можно также взять напрокат катамаран: прокатиться по водной глади и рассмотреть кипарисы вблизи.

Африканская деревня

В этнографическом комплексе Африканская деревня я покажу вам хижины, построенные из камня, глины, соломы и листьев. А также традиционную африканскую атрибутику: ритуальные посохи шаманов, мебель из натурального дерева, статуи идолов и загадочные маски. Раскрою, как в Краснодарском крае появилось это необычное место и откуда привезены все экспонаты. Кроме того, можно посетить местное вечернее шоу с музыкой, танцами и песнями.

Организационные детали