Что вас ждет:

Кипарисовое озеро

Забираем вас из дома. Первое место которое мы посещаем это — Кипарисовое озеро. Оно является местной достопримечательностью, поскольку это единственное Кипарисовое озеров России (второе находится только в Перу). Деревья занесены в красную книгу, а сама территория является заповедной.

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На это озеро мы с вами приезжаем через можжевёловый лес, делаем крутые фотографии, гуляем по заповедным зонам, у озера, ярмарке, купаемся, на озере можно взять катамаран/лодку и поплыть к кипарисам для волшебных фотографий.

Смотровая площадка

Затем заезжаем на смотровую площадку над городом курортом Анапа, где открывается нереально красивый вид на панораму всего города и всей бухты.

Памятник «Начало Кавказский гор»

Отправляемся на следующую точку это памятник «Начало Кавказский гор» двухметровый золотой орёл высотой 8 метров. Отсюда открывается смотровая площадка на всю Анапу.

Рядом расположен 18 метровый поклонный крест выполненный без единого гвоздя и поставленный в честь ВОВ.

Деревня колоколов

Далее отправляемся в самую большую деревню исторических колоколов, собранных со всего мира, в которые можно попросить позвонить, поделать классные интересные фотографии и просто погулять по деревне. На многих из колоколов написана их история.

Утёс

Самое изысканное место которое мы посещаем— это обрыв 400 м над уровнем моря «ласточкино гнездо» с остановкой на 20-30 минут. В этом месте душа замирает! Гуляем по скалам, делаем красивые, кайфовые фотографии подходим прямо на обрыв, смотрим вниз и увидим как волны бьются о скалы, смотрим прямо, увидим горизонт, а если очень хорошо присмотреться можно увидеть Турцию.

Храм Святой великомученицы Варвары

Заезжаем к храму Святой великомученицы Варвары, который находится на холме и имеет потрасающие виды на всю округу. Рядом находится источник со святой водой, можете взять с собой тару и тоже набрать, мы только рекомендуем