Красоты Анапы за 5 часов

На этой экскурсии вы посетите главные достопримечательности Анапы и Краснодарского побережья всего...

4.2
45 отзывов
На этой экскурсии вы посетите главные достопримечательности Анапы и Краснодарского побережья всего за пять часов.

Кипарисовое озеро, смотровые площадки на обрывах, святой источник у храма Великомученицы Варвары и заповедная зона Большого Утриша — все эти и другие места вы увидите вместе с нами!
Красоты Анапы за 5 часов
Красоты Анапы за 5 часов
Красоты Анапы за 5 часов
Красоты Анапы за 5 часов
Красоты Анапы за 5 часов
Красоты Анапы за 5 часов
Красоты Анапы за 5 часов

Что вы увидите 🤩

  • Кипарисы и озеро (красная книга)
  • Дегустация (вино, чача, мёд, варенье)
  • Золотой орёл (Анапа на ладони)
  • Самая высокая точка в горах с обрывом на море (400м высоты- Лысая гора)
  • Поклонный крест (18метровый)
  • Деревня колоколов
  • Храм Святой Варвары с родником
  • Куча крутых фотографий

Что вас ждет:

  • Кипарисовое озеро
  • Забираем вас из дома. Первое место которое мы посещаем это — Кипарисовое озеро. Оно является местной достопримечательностью, поскольку это единственное Кипарисовое озеров России (второе находится только в Перу). Деревья занесены в красную книгу, а сама территория является заповедной.
На это озеро мы с вами приезжаем через можжевёловый лес, делаем крутые фотографии, гуляем по заповедным зонам, у озера, ярмарке, купаемся, на озере можно взять катамаран/лодку и поплыть к кипарисам для волшебных фотографий.
  • Смотровая площадка
  • Затем заезжаем на смотровую площадку над городом курортом Анапа, где открывается нереально красивый вид на панораму всего города и всей бухты.
  • Памятник «Начало Кавказский гор»
  • Отправляемся на следующую точку это памятник «Начало Кавказский гор» двухметровый золотой орёл высотой 8 метров. Отсюда открывается смотровая площадка на всю Анапу.
  • Рядом расположен 18 метровый поклонный крест выполненный без единого гвоздя и поставленный в честь ВОВ.
  • Деревня колоколов
  • Далее отправляемся в самую большую деревню исторических колоколов, собранных со всего мира, в которые можно попросить позвонить, поделать классные интересные фотографии и просто погулять по деревне. На многих из колоколов написана их история.
  • Утёс
  • Самое изысканное место которое мы посещаем— это обрыв 400 м над уровнем моря «ласточкино гнездо» с остановкой на 20-30 минут. В этом месте душа замирает! Гуляем по скалам, делаем красивые, кайфовые фотографии подходим прямо на обрыв, смотрим вниз и увидим как волны бьются о скалы, смотрим прямо, увидим горизонт, а если очень хорошо присмотреться можно увидеть Турцию.
  • Храм Святой великомученицы Варвары
Заезжаем к храму Святой великомученицы Варвары, который находится на холме и имеет потрасающие виды на всю округу. Рядом находится источник со святой водой, можете взять с собой тару и тоже набрать, мы только рекомендуем
  • Дегустация кубанского вина, чачи, меда, варенья.
  • К вашему выбору разные авто: джипы и крутые минивены, при индивидуальной экскурсии либо при общей желании туристов можем поехать еще в заповедный Большой Утриш, с живописными местами, чистым галечным пляжем и видами на красивейшие горы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-9 человекДля группы 1-5 человек
Взрослый (12+)
1 500 ₽
Детский (6-12)
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем
Начало: Забираем мы вас из дома и привозим обратно домой.
Завершение: Привозим обратно домой
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд: С 9:00 —14:00 и с 15:00 — 20:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Выезд: С 9:00 —14:00 и с 15:00 — 20:00

Александр А.
Александр А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

👥Групповые🛣Джиппинг🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Анапе

Джиппинг по окрестностям Анапы
4.8
18
1 500
за 1 чел.
Джиппинг по окрестностям Анапы
Всего за пять часов вы увидите главные достопримечательности Анапы и ее окрестностей! Ласточкины...
ежедневно в 9.00
Кипарисовое озеро и окрестности Анапы
5
1
1 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Кипарисовое озеро и окрестности Анапы
Всего за 4 часа вы увидите главные достопримечательности Анапы и ее окрестностей! Кипарисовое озеро,...
ежедневно в 9.00 и 15:00
Обзорная экскурсия по Анапе
4.9
13
3ч 30м
800
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Анапе
Отправляйтесь на обзорную групповую экскурсию по Анапе
Ежедневно в 10:00 и 15:00
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Индивидуальная экскурсия
5
7
3ч 30м
3 500
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Отправляйтесь на обзорную индивидуальную экскурсию по Анапе
Анапа: топ-места за 5 часов
4.5
4
1 500
за 1 чел.
Анапа: топ-места за 5 часов
Впечатлиться видами со смотровых, побывать на Кипарисовом озере и испить воды из святого источника
ежедневно в 09:00 и 15:00
Абхазия за 2 дня
2д 2ч
6 500
за 1 чел.
Абхазия за 2 дня
Двухдневный автобусный тур по главным достопримечательностям Абхазии из Анапы подарит Вам...
Пятница 20:00
Анапа — первое знакомство
Индивидуальная экскурсия
4.8
30
3 500
за 1-5 чел.
Анапа — первое знакомство
Главные достопримечательности и лучшие виды города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Экскурсия из Анапы в Керчь (Крым): по ту сторону пролива
Индивидуальная экскурсия
5
6
9 500
за 1-6 чел.
Экскурсия из Анапы в Керчь (Крым): по ту сторону пролива
Проехать по Крымскому мосту, посетить раскопки древнего города и покорить гору Митридат
Две винодельни у горы Колдун: винный тур в Новороссийск из Анапы
Индивидуальный тур
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Две винодельни у горы Колдун: винный тур в Новороссийск из Анапы
Во время экскурсии вы увидите винзавод Мысхако , посетите дегустационный зал и винные подвалы, агротуристический...
Выезд с 8-00 до 9-00, ежедневно
В заповедный Утриш
Индивидуальная экскурсия
4.8
21
6 000
за 1-5 чел.
В заповедный Утриш
В ходе этой экскурсии мы познакомимся с «уголком средиземноморья» в окрестностях Анапы -...
ежедневно в 09:30
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Индивидуальная экскурсия
5
36
7 100
за 1-4 чел.
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Очароваться маленькой русской Швейцарией и продегустировать шампанское на заводе Абрау-Дюрсо
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Индивидуальная экскурсия
5
10
10 000
за 1-7 чел.
Очень популярно сейчас
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Посетить три живописных города Черноморского побережья и раскрыть их историю

Александр А. проводит ещё 10 экскурсий

Абрау-Дюрсо на джипах
4.3
11
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Абрау-Дюрсо на джипах
Приглашаем вас побывать в одном из самых живописных мест Краснодарского края, напоминающем...
Экскурсия проходит по набору группы (~каждые 2 дня) либо индивидуально
Рыбалка в Утрише
3
4
1 700
за 1 чел.
Рыбалка в Утрише
Вас ждет рыбалка в живописных местах в отдалении от курортов
Отправление катера каждый день по договоренности
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
4.6
15
1 500
за 1 чел.
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Отправляйтесь в один из древнейших городов Крыма
Отправление в 13:00– 14:00, вторник, воскресенье
Дайвинг в заповедной зоне большого Утриша
4.8
10
2 500
за 1 чел.
Дайвинг в заповедной зоне большого Утриша
Мечтали ли вы познакомиться с подводным миром и поплавать под водой
ежедневно в 9.00 и 14:.30
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-5 чел.
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
Ни один отдых на побережье Черного моря не обходится без морской прогулки
Полет на параплане
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1 чел.
Полет на параплане
Вы любите адреналин
ежедневно
В заповедный Утриш (с катанием на лошадях)
5
5
1 500
за 1 чел.
В заповедный Утриш (с катанием на лошадях)
Приглашаем на увлекательную экскурсию по окрестностям Анапы с заездом в национальную заповедную зону...
каждые 2 дня по набору группы. с вами согласуют дату после брони
В заповедный Утриш с катанием и купанием на катере
4.4
32
1 800
за 1 чел.
В заповедный Утриш с катанием и купанием на катере
Недалеко от Анапы находится уникальное место - заповедник Большой Утриш
Отправление каждый день в 14:00 с Витязево
Закат на яхте с шампанским
4
6
1 450
за 1 чел.
Закат на яхте с шампанским
Летний закат - это нечто необычное и притягательное
Каждый день в 18.00 и 19.00
Лечебные грязи вулкана Гефест
4.7
3
1 600
за 1 чел.
Лечебные грязи вулкана Гефест
Приглашаем вас в одно из самых необычных мест Тамани! Вулкан Гефест и его удивительные пейзажи...
Ежедневно в 8:00 - 9:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анапе
🇷🇺