Крым на ладони - 3 дня, Севастополь, Балаклава, Бахчисарай, Ялта

Мы посетим все самые значимые туристические места п-ва Крым

Мы посетим все самые значимые туристические места п-ва Крым. Исследуем все самое интересное по городам Севастополь, Балаклава, Бахчисарай, Ялта. Вас ждет морская экскурсия вдоль побережья к «Ласточкино гнездо».

Проедитесь вдоль Южного берега Крыма и увидите бухту Ласпи, Форосскую церковь на Красной скале, скалу Дракон, перевал Чертова лестница, Симеиз, гору Кошка.
Крым на ладони - 3 дня, Севастополь, Балаклава, Бахчисарай, Ялта
Крым на ладони - 3 дня, Севастополь, Балаклава, Бахчисарай, Ялта
Крым на ладони - 3 дня, Севастополь, Балаклава, Бахчисарай, Ялта
Крым на ладони - 3 дня, Севастополь, Балаклава, Бахчисарай, Ялта
Крым на ладони - 3 дня, Севастополь, Балаклава, Бахчисарай, Ялта
Крым на ладони - 3 дня, Севастополь, Балаклава, Бахчисарай, Ялта

Что вас ожидает 🤩

  • Бухта Ласпи
  • Форосская церковь на Красной скале
  • Скала Дракон
  • Перевал Чертова лестница
  • Симеиз
  • Гора Кошка
  • Бахчисарай
  • Урочище Салачик
  • Парк «Крым в миниатюре на ладони»
  • «Ласточкино гнездо»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

1 День

Севастополь

Обзорная экскурсия по городу, завтрак, свободное время в городе (площадь Нахимова, Графская пристань, Памятник затопленным кораблям). Морская экскурсия по Большой Севастопольской бухте с панорамой рейда военных кораблей и подводных лодок.

Балаклава

Уникальный город, который часто называют крымской Венецией. Обзорно-историческая экскурсия. Прогулка на яхтах по знаменитой Балаклавской бухте. Свободное время на набережной Назукина. Время на обед (самостоятельно). Переезд в курортную зону Большого Севастополя, размещение в гостинице курорта Орловка. Трансфер на пляж, отдых.

2 День

Ранний завтрак. Экскурсия вдоль Южного берега Крыма (бухта Ласпи, Форосская церковь на Красной скале, скала Дракон, перевал Чертова лестница, Симеиз, гора Кошка и др.).

Ялта

Подъем на микроавтобусах на одну из красивейших крымских гор – Ай-Петри (1234 м. над у. м.), с вершины которой открывается уникальная панорама Южнобережья от Медведь-горы до Фороса. По пути посещение: Серебряной беседки, урочища Учан-су, Черепашьего озера). Свободное время на набережной Ялты (платан «Есенина и Дункан», памятник Чехову и Даме с собачкой, Вилла «София», Часовня новомучеников и исповедников российских). Обед (самостоятельно).
Морская экскурсия вдоль побережья к визитной карточке Крыма – знаменитому неоготическому замку «Ласточкино гнездо». Подъем по канатной дороге на холм «Дарсан».
Ливадийский дворец – летняя резиденция последнего российского императора Николая 2. Ужин (самостоятельно). Возвращение в Орловку.

3 день

Завтрак, сдача номеров. Долина Ходжа-Сала. Панорамные виды пещерного городища.
Мангуп-Кале– самого большого и самого загадочного из пещерных городов Крыма, с историей которого связывают таинственную Чашу Грааля.

Бахчисарай

Обед в ресторане национальной крымско-татарской кухни и дегустация авторских купажных вин (самостоятельно). Посещение Ханского дворца – резиденции Крымских ханов (Гаремный корпус, официальные апартаменты и знаменитый Фонтан слез). Экскурсия в урочище Салачик, где расположен древний Успенский монастырь, окутанный легендами и более чем тысячелетней историей. К чудотворной иконе Мариампольской Божьей Матери, запечатленной на стене главного храма обители, поток паломников не прекращается круглый год.
Посещение Бахчисарайского парка «Крым в миниатюре на ладони» – изумительный парк миниатюр, где собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности Крыма в масштабе 1:25. Кроме экскурсии по парку миниатюр на территории действует Зоопарк, Парк Развлечений с каруселями и батутами, Деревянный игровой комплекс, Веревочный парк и Скалодром, а также Мульти Парк с любимыми героями мультфильмов в человеческий рост.
В стоимость уже включены: проезд на автобусе, проживание в гостевом доме, питание: 3 завтрака, экскурсионное обслуживание и страхование.

Важно знать:

Для более комфортного путешествия рекомендуем: в дорогу взять с собой маленькие подушечки или подголовники, удобную обувь, купальные костюмы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на автобусе
  • Проживание в гостевом доме
  • Питание: 3 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание
  • Страхование
Что не входит
  • Ханский дворец в Бахчисарае с Успенским монастырем 550/250 руб (до 16 лет)
  • «Парк миниатюр» — 1000/700руб. с 3 до 12 лет
  • Морская экскурсия Севастополь — 500/400руб.
  • Морская пр в Балаклаве — 400/300 (до 14 лет, Морская экскурсия в Ялте — 600/400руб., Ливадийский дворец — 400/100 руб. (до 16 лет)
  • Экскурсия на гору Ай-Петри (Крым на ладони) на авто — 1200/850 руб. (до 12 лет)
  • Канатная дорога «Ялта-Дарсан» — 300/200 (до 10 лет)
  • Дополнительное питание — от 350 руб.
  • Дегустация купажных авторских вин — 350 руб. (строго по возрасту с 21 года)
Место начала и завершения?
ул. Красноармейская, 20А, «Фотомир»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Спасибо, что выбрали нашу компанию Риал-тур. Надеемся, что Вы также как и мы, с нетерпением ждете поездку! Предлагаем до ее начала ознакомиться с небольшими условиями и рекомендациями.
  • Дети до 5 лет на экскурсионных объектах обслуживаются бесплатно!
  • 1. При себе иметь паспорт. Детям - свидетельство о рождении.
  • 2. Для более комфортного путешествия рекомендуем: в дорогу взять с собой маленькие подушечки или подголовники, удобную обувь, купальные костюмы. До встречи!
  • !Также, нам необходимо прислать паспортные данные (или св-ва о рождении) всех участников поездки либо в виде фото, либо в текстовом виде (только 1й разворот, без прописки) на Whats app номер +79886701532 для подачи списков туристов и оформления разрешения в соответствующие органы на вывоз наших туристов автобусом за пределы Краснодарского края!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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