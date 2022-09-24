1 День

Севастополь

Обзорная экскурсия по городу, завтрак, свободное время в городе (площадь Нахимова, Графская пристань, Памятник затопленным кораблям). Морская экскурсия по Большой Севастопольской бухте с панорамой рейда военных кораблей и подводных лодок.

Балаклава

Уникальный город, который часто называют крымской Венецией. Обзорно-историческая экскурсия. Прогулка на яхтах по знаменитой Балаклавской бухте. Свободное время на набережной Назукина. Время на обед (самостоятельно). Переезд в курортную зону Большого Севастополя, размещение в гостинице курорта Орловка. Трансфер на пляж, отдых.

2 День

Ранний завтрак. Экскурсия вдоль Южного берега Крыма (бухта Ласпи, Форосская церковь на Красной скале, скала Дракон, перевал Чертова лестница, Симеиз, гора Кошка и др.).

Ялта

Подъем на микроавтобусах на одну из красивейших крымских гор – Ай-Петри (1234 м. над у. м.), с вершины которой открывается уникальная панорама Южнобережья от Медведь-горы до Фороса. По пути посещение: Серебряной беседки, урочища Учан-су, Черепашьего озера). Свободное время на набережной Ялты (платан «Есенина и Дункан», памятник Чехову и Даме с собачкой, Вилла «София», Часовня новомучеников и исповедников российских). Обед (самостоятельно).

Морская экскурсия вдоль побережья к визитной карточке Крыма – знаменитому неоготическому замку «Ласточкино гнездо». Подъем по канатной дороге на холм «Дарсан».

Ливадийский дворец – летняя резиденция последнего российского императора Николая 2. Ужин (самостоятельно). Возвращение в Орловку.

3 день

Завтрак, сдача номеров. Долина Ходжа-Сала. Панорамные виды пещерного городища.

Мангуп-Кале– самого большого и самого загадочного из пещерных городов Крыма, с историей которого связывают таинственную Чашу Грааля.

Бахчисарай

Обед в ресторане национальной крымско-татарской кухни и дегустация авторских купажных вин (самостоятельно). Посещение Ханского дворца – резиденции Крымских ханов (Гаремный корпус, официальные апартаменты и знаменитый Фонтан слез). Экскурсия в урочище Салачик, где расположен древний Успенский монастырь, окутанный легендами и более чем тысячелетней историей. К чудотворной иконе Мариампольской Божьей Матери, запечатленной на стене главного храма обители, поток паломников не прекращается круглый год.

Посещение Бахчисарайского парка «Крым в миниатюре на ладони» – изумительный парк миниатюр, где собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности Крыма в масштабе 1:25. Кроме экскурсии по парку миниатюр на территории действует Зоопарк, Парк Развлечений с каруселями и батутами, Деревянный игровой комплекс, Веревочный парк и Скалодром, а также Мульти Парк с любимыми героями мультфильмов в человеческий рост.

В стоимость уже включены: проезд на автобусе, проживание в гостевом доме, питание: 3 завтрака, экскурсионное обслуживание и страхование.

Важно знать:

Для более комфортного путешествия рекомендуем: в дорогу взять с собой маленькие подушечки или подголовники, удобную обувь, купальные костюмы.