Еще несколько необычных экскурсий в Анапе

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Крымская АЭС и мыс Казантип

Исследовать заброшенную атомную электростанцию и насладиться приморскими пейзажами

Владимир
Владимир – Гид из Анапы
Вы погуляете по недостроенной и брошенной на произвол судьбы Крымской АЭС, заедете в город 🏙️ Щелкино с улицами без названий и впечатлитесь видами со знаменитого мыса Казантип.

А я расскажу необычную историю 📖 этих мест и сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко и познавательно.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 70006 300 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Крымская АЭС и мыс Казантип
Крымская АЭС и мыс Казантип

Что вас ожидает

Крымская АЭС, Щелкино и Казантип
Южные регионы страны — это не только пляжи, море 🌊 и прибрежные рестораны, но и таинственные места с нетипичной историей 📖. В нашем путешествии вы:

  • Раскроете историю строительства Крымской АЭС и поймете, почему ее «бросили»
  • Пройдете по станции и побываете в ее сердце — реакторном отсеке
  • Подниметесь на крышу АЭС и полюбуетесь окрестностями
  • Побываете в самом молодом городе Крыма — Щелкино — и узнаете, почему его улицы не имеют названий
  • Заглянете на живописный мыс Казантип на берегу Азовского моря и оцените шикарные панорамы

Кому подойдет экскурсия ⛳

Всем, кто интересуется историей или «заброшками».

Организационные детали

  • Трансфер из Анапы и обратно включен в стоимость
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 10 лет
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Крымская АЭС и мыс Казантип
Крымская АЭС и мыс Казантип
Крымская АЭС и мыс Казантип
Крымская АЭС и мыс Казантип
Крымская АЭС и мыс Казантип
Крымская АЭС и мыс Казантип
Крымская АЭС и мыс Казантип

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Добрый день! Меня зовут Владимир, я люблю находить новые необычные места и делиться своими знаниями и открытиями с путешественниками. Информацию преподношу просто, интересно и понятно. Надеюсь на скорую встречу.
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