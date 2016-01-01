Керченский мостСтроительство моста, который соединяет Керченский полуостров в Крыму и Таманский полуостров в Краснодарском крае через остров 🏝️ Тузла и Тузлинскую косу, началось в феврале 2016 года. Общая длина моста составит 19 км, стоимость его строительства оценивается в 227, 92 млрд рублей.
Во время этой экскурсии 🧭 мы проедем по этому знаменитому мосту. Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
Транспортное обслуживание
Что не входит
Доп. сборы во время экскурсии — 700 руб. (взимаются при посадке) за экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, 123, Анапа
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.