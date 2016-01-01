Александр Т.
Александр Т. – Гид из Анапы
Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Краснодарский край, самый протяженный в России — его длина составляет 19 километров.

В программе экскурсии 🧭 проезд по Крымскому мосту.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Крымский мост
Крымский мост

Что вы увидите

  • Крымский мост
Керченский мостСтроительство моста, который соединяет Керченский полуостров в Крыму и Таманский полуостров в Краснодарском крае через остров 🏝️ Тузла и Тузлинскую косу, началось в феврале 2016 года. Общая длина моста составит 19 км, стоимость его строительства оценивается в 227, 92 млрд рублей.
Во время этой экскурсии 🧭 мы проедем по этому знаменитому мосту. Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
  • Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Доп. сборы во время экскурсии — 700 руб. (взимаются при посадке) за экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, 123, Анапа
Крымский мост
Крымский мост
Крымский мост
Крымский мост

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Т.
Александр Т.
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