Керченский мостСтроительство моста, который соединяет Керченский полуостров в Крыму и Таманский полуостров в Краснодарском крае через остров 🏝️ Тузла и Тузлинскую косу, началось в феврале 2016 года. Общая длина моста составит 19 км, стоимость его строительства оценивается в 227, 92 млрд рублей.

Во время этой экскурсии 🧭 мы проедем по этому знаменитому мосту. Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;