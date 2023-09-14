Познавательная экскурсия из Анапы: лотосы, осетровое хозяйство и Азовское море
В этом туре вы посетите живописный Ахтанизовский лиман, известный целой плантацией розового лотоса.
На скоростном катере вы прокатитесь по озеру, усеянному прекрасными крупными цветами, насладитесь приятным ароматом и, конечно, сделаете массу снимков этого красочного великолепия! Помимо этого, вы сможете воочию увидеть процесс разведения осетра, отдохнуть на пляже Азовского моря и продегустировать местные вина.
На скоростном катере вы прокатитесь по озеру, усеянному прекрасными крупными цветами, насладитесь приятным ароматом и, конечно, сделаете массу снимков этого красочного великолепия! Помимо этого, вы сможете воочию увидеть процесс разведения осетра, отдохнуть на пляже Азовского моря и продегустировать местные вина.
Ближайшие даты:
1
янв
янв
8
янв
янв
15
янв
янв
22
янв
янв
29
янв
янв
5
фев
фев
12
фев
фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ахтанизовский лиман
- Плантации лотоса
- Ракушечный пляж, Азовское море
- Иловое озеро в ст. Голубицкой
- Осетровое хозяйство (по желанию)
- Домашнее подворье (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мало кто знает, что в Ахтанизовском лимане находится целая плантация орехоносного индийского розового лотоса. Дорога к этому удивительному месту из Анапы до стоянки катеров в станице Голубицкой занимает чуть более часа.
- Отсюда на скоростных катерах группа перемещается по лиману в долину лотосов, где и созерцает сказочную красоту! После прогулки, по желанию, можно посетить осетровое хозяйство. Здесь вы сможете увидеть одновременно все стадии роста осетра и сфотографироваться с этой необычной рыбой. По окончанию экскурсии вас ждет пляжный отдых на берегу Азовского моря и дегустация вин местных производителей.
По понедельникам в 8:15.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Стоимость поездки на катере — 600 руб.
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Анапа, ул. Шевченко, 177
- Когда и сколько длится?
- Когда: По понедельникам в 8:15.Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Добрый день! Даты и время экскурсии могут меняться. Просим ориентироваться на информацию в письме-подтверждении от организатора или уточнять детали по контактному номеру телефона
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
14 сен 2023
Прекрасное место, где можно посмотреть, как растут рыбы, сделать с ними фото. А поездка на катере к месту, где растут лотосы - это просто замечательно! Море впечатлений и отличная память о красивых водных растениях. Впечатлило!
М
Макаров
12 сен 2023
И
Инна
6 сен 2023
Лотосы прекрасны, но их не так много)
Очень повезло с погодой и особенно понравилась прогулка по каналу! Незабываемые впечатления!
Азовское море немного штормило, но это не помешало вдоволь попрыгать на волнах!
Замечательная экскурсия, которую смело можно рекомендовать!!
Очень повезло с погодой и особенно понравилась прогулка по каналу! Незабываемые впечатления!
Азовское море немного штормило, но это не помешало вдоволь попрыгать на волнах!
Замечательная экскурсия, которую смело можно рекомендовать!!
Ю
Юлия
4 сен 2023
Отличная экскурсия
О
Опанасенко
28 авг 2023
Р
Рощупкин
26 авг 2023
Всё было супер 👍
Д
Демьян
22 авг 2023
П
Пастернаковск
16 авг 2023
Всё бесподобно Наталья гид всё хорошо расказывал, долина Лотосов бесподобна, и осетровая ферма тоже понравилась, потом сьездели на Азовское море поплавали, понравилось был не большой штормик, на волнах кто плавать умеет, вообще классно.
Дегустация вина тоже очень понравилась всё организовано хорошо. Потом купили вина Чечни Бальзама. Обратно заехали на трассе купили обуза, дыни виноградо вме дёшево от20 рублей. Большое спасибо Наталье.
Всём советую съездить не пожалеете.
Дегустация вина тоже очень понравилась всё организовано хорошо. Потом купили вина Чечни Бальзама. Обратно заехали на трассе купили обуза, дыни виноградо вме дёшево от20 рублей. Большое спасибо Наталье.
Всём советую съездить не пожалеете.
С
Спивак
15 авг 2023
Красота неописуемая. Хороший гид и очень красочная и познавательная экскурсия. Дети были в восторге!!!!!
Ю
Юлия
8 авг 2023
С гидом Ларисой Владимировной побывали на экскурсии в долине лотосов+осетровое хозяйство. Лотосы, конечно, уникальны, поражают своей нежной, хрупкой красотой, листья тоже необычны -капля воды, попадая на лист скатывается, либо распадается на множество мелких капель, как жемчужины, скатываясь с листа. Вообщем, впечатляют, посмотреть стоит. В целом, экскурсия и дорога неутомительна, единственное, что бы я изменила- это количество человек в катере, 15 многовато, тесно и неудобно.
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