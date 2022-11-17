Молодежь исследует мир. Треккинг

Краснодарский край - это не только житница России

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Краснодарский край – это не только житница России, бескрайние поля и богатые сады, но и великолепные предгорья Кавказа. Вы отправитесь в путешествие от равнин Кубани к морю, знаменитой тропой "Молодежь исследует мир". Этот маршрут разрабатывался в 80-е годы ХХ века, как познавательный маршрут от мала до велика. Назывался он "Партизанскими тропами Кубани". Маршрут относится к пешеходному туризму.

Тропа плавно приведет вас через достопримечательности Пшады, Планческих скал и откроет со смотровых площадок красоту горной Кубани.
Молодежь исследует мир. Треккинг
Молодежь исследует мир. Треккинг
Молодежь исследует мир. Треккинг
Молодежь исследует мир. Треккинг
Молодежь исследует мир. Треккинг
Молодежь исследует мир. Треккинг
Молодежь исследует мир. Треккинг
Молодежь исследует мир. Треккинг
Молодежь исследует мир. Треккинг
Молодежь исследует мир. Треккинг
Молодежь исследует мир. Треккинг
Молодежь исследует мир. Треккинг
Молодежь исследует мир. Треккинг
Молодежь исследует мир. Треккинг
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Единение с природой
Единение с природой
Будем ночевать в палатках и готовить пищу на костре
Великолепные пейзажи
Великолепные пейзажи
Познакомимся с красотой Краснодарского края
Вершины и водопады
Вершины и водопады
Пройдем вдоль реки Пшада, поднимемся на одноименную гору и полюбуемся водопадами

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Пешеходная экскурсия по Краснодару

Заезд в г. Краснодар.

Заселение в гостиницу, расчетный час 12:00.

Знакомство с гидом.

Получение питания, группового снаряжения.

14:00 Начало пешеходной экскурсии по городу Краснодару.

До начала программы (ост. трамвая Захарова, водолечебница) участники добираются самостоятельно городским транспортом.

2 день

Трансфер Краснодар - посёлок Убинка. Пшадские водопады

Завтрак в гостинице.

Переезд в поселок Убинка.

Выход на маршрут.

По грунтовой дороге вдоль реки Убин мы уходим в верховья под склоны горы Пшада.

Сегодня насыщенный день.

Вокруг столько интересного: огромные деревья, журчащая река, старые мостики, мосты и мостики.

Перекус на торопе и первый набор высоты – широкая тропа уводит нас к приюту Партизанскому рядом с Пшадскими водопадами.

Здесь первая ночевка в лесу.

Вечером в программе посиделки у костра и печеная картошка.

Трансфер Краснодар - посёлок Убинка. Пшадские водопадыТрансфер Краснодар - посёлок Убинка. Пшадские водопадыТрансфер Краснодар - посёлок Убинка. Пшадские водопады
3 день

Поход к вершине Папай

Радиальный выход на красивейшую вершину Папай.

Поход на целый день без тяжелого рюкзака.

Поход к вершине Папай
4 день

Переход до гребня хребта Церковный

Не сложный переход по гребню хребта Церковный в поселок Новосадовый, приют "Альпинистский".

Панорамы с высоты хребта: голубое небо, зеленые горы, белые облака.

На приюте нет цивилизации, но рядом в поселке живут душевные люди, которые напоят Вас сидром и дадут попробовать местную выпечку.

5 день

Радиальный выход к водопаду Графские развалины. Монастырские скалы

Полудневка.

Поздний подьем!

Радиальный поход на водопад Графские развалины (высота 11 м), жуткое место "За стеной".

Обед в лагере и небольшой переход к Мельничьему водопаду.

Бивак и радиальный поход вокруг скал с эффектным названием Серые Монастыри.

6 день

Подъем на гору Тхаб. Плесецкие водопады

Берем вершину Тхаб, высота 905 м. над уровнем моря и по Плесецкой щели спускаемся к морю.

По пути нас ждут каскады водопадов.

Будете считать? Целых 70 штук.

7 день

Город Геленджик. Отъезд домой

Переход Плесецкие водопады – поселок Михайловский перевал.

Отьезд в Геленджик.

Город Геленджик. Отъезд домойГород Геленджик. Отъезд домойГород Геленджик. Отъезд домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Краснодар (1 ночь) и в туристических палатках.

Варианты проживания

Гостиница в Краснодаре

1 ночь

Проживание в гостинице в Краснодаре, 1 ночь.

Гостиница в КраснодареГостиница в Краснодаре

Палатка

5 ночей

Проживание в туристических палатках на природе.

ПалаткаПалатка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по программе тура город Краснодар — поселок Убинка (1 день), поселок Михайловский перевал — город Геленджик (7 день)
  • Проживание в отеле города Краснодара 2-4 местные номера
  • Питание завтрак (2 день), обеспечение продуктами питания на поход (2-7 день)
  • Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, веревки, средства связи и т. п.)
  • Работа инструтора
  • Страховка на время тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы
  • Прокат личного снаряжения
  • Бронирование гостиницы
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • туристические бахилы (гамаши,"фонарики");
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм; спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки);
  • рюкзак 80-100л;
  • сидушка; трекинговые палки;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос и фляга для воды общим объемом 2л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Какое групповое снаряжение предоставляется?

Палатки, основные верёвки, средства связи, газовые баллоны, горелки, мед. аптечка, посуда для приготовления пищи, и т. д. предоставляет принимающая сторона.

Групповое снаряжение турист носит сам.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие технические характеристики маршрута?

Общая протяженность маршрута — 80 км

Общий набор высоты — 1200 м

Отметка начала маршрута — 20 м

Отметка конца маршрута — 0 м

Можно ли в тур с собакой?

Необходимо соблюдать некоторые условия, для участия в туре с питомцем:

1. Участник берёт свою палатку и питание на своего питомца;

2. За животное несёт ответственность хозяин, собака должна быть дрессирована и при встречах с дикими животными выполнять беспрекословно команды хозяина;

3. Требуется доплата за трансфер животного.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 ноя 2022
Организатору непосредственно в Сочи - большой респект. Все удобно, поселили вообще великолепно, все очень рядом и близко, удобная транспортная развязка, питание порадовало, НО рекомендация все-таки есть: Желательно в вечерних сообщениях о планах на следующий день, более подробно сообщать, что будет происходить, сколько будет пройдено километров, рекомендации по одежде и обуви, а также что взять с собой. Для меня это была проблема. Спасибо огромное Сергею, нашему проводнику, который восполнял все эти пробелы. Грамотно, спокойно, профессионально вёл нас по маршрутам и давал все необходимые рекомендации, если бы не он, то я могла бы и в туфлях прийти.
Что касается со стороны организации Большой страны, то здесь могу отметить, что не совсем достоверная информация по сложности тура. На мой взгляд это не базовый уровень, как заявлено, а достаточно сложный, и не каждый сможет это пройти. Мне кажется, надо давать более чёткую и подробную информацию. Не просто, что пройдём 12 км, а то, что эти 12 км все время в гору, об этом не пишется. Ну, опять же, это сугубо моё мнение. А так все прекрасно, буду обращаться ещё.
Т
20 сен 2022
Тур проходил с 11.09.22 по 17.09.22 в красивейшем городе Сочи. Размещение в городской квартире 5 этажного дома напоминает "хрущевку", 4 подъезда, в квартире две комнаты, все необходимое имеется:полотенца, фен, посуда, небольшой холодильник, утюг, доска для глажения, шампунь, жидкое мыло, стиральная машина (не пользовалась, т. к. не было необходимости). Размещение на 2-3 человек нормально. Рейс на самолете был вечерний меня встретила Валентина Владимировна передала ключи (встречающая сторона), объяснила что и как работает. В холодильнике найдете молоко, нарезку колбасную, сыр, так же чай, кофе, фрукты для "перекусов", если проголодаетесь. Переживать за это не стоит. На следующий день приехала моя соседка и компаньон по туру Ирина из г. Челябинска, сама я из Н. Новгорода. Группа по туру составила 2 человека, обстоятельства сложились в нашу пользу - почти в индивидуальный тур. На следующий день мы познакомились с организатором, путеводителем тура - Анной. Перемещение до места начала экскурсии на личном транспорте. Не хочу раскрывать все секреты, подробности на сайте, но отмечу, что каждый день у вас будет активная ходьба полезная для здоровья. Запасайтесь удобной обувью. Температура воздуха + 27С, вечером легкая кофта, ветровка. С собой я не брала кружки, ложки, фонарь как было написано в памятке, Анна позаботилась о нас сама, в ее арсенале имеется все необходимое. Программа очень насыщенная и интересная: вы увидите горы, море, красивейшие парки, познакомитесь с историей города, так что в квартире вы будете только спать. Сама я была неоднократно в г. Сочи, но благодаря Анне познакомилась с этим городом ближе. Благодарю Анну, Ирину, Валентину Владимировну за чудесный отдых и незабываемые эмоции. Рекомендую съездить в тур.
Т
20 сен 2022
Друзья, благодарю за организацию тура.

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