ежедневно в 18:45

Плеск волн, потрясающий морской закат и верный сап-борд под ногами — мы приготовили для вас идеальное приключение. С помощью нашего инструктора вы легко освоите SUP, а затем в группе до 20 человек выйдете в бухту Анапы и поймаете в объективы «золотой час», когда море переливается всеми оттенками золотого и розового. Не сводите глаз с горизонта!

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Описание

Что вас ожидает

Инструктаж и прогулка в бухте. Сперва наш профессиональный инструктор, который будет рядом на протяжении всей прогулки, быстро и понятно объяснит, как держаться на доске, управляться с веслом и маневрировать. Затем выходим в морскую бухту: вода здесь спокойная и отлично подходит для сап-серфинга. Даже если вы ни разу не катались на сапах, не переживайте, у вас все получится.

Магический морской закат – ни с чем не сравнимое зрелище, которое мы обязательно застанем. Якоримся у специальной видовой точки в море, любуемся Анапой и белоснежными пляжами в лучах вечернего солнца и, разумеется, делаем фото – вы даже не представляете, какие здесь получаются снимки на закате!

Отдых на пляже. После приключения мы вернемся к серф-станции, где вы сможете отдохнуть после прогулки и порелаксировать на пуфах с видом на море.

Организационные детали