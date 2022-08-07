Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Инструктаж и прогулка в бухте. Сперва наш профессиональный инструктор, который будет рядом на протяжении всей прогулки, быстро и понятно объяснит, как держаться на доске, управляться с веслом и маневрировать. Затем выходим в морскую бухту: вода здесь спокойная и отлично подходит для сап-серфинга. Даже если вы ни разу не катались на сапах, не переживайте, у вас все получится.
Магический морской закат – ни с чем не сравнимое зрелище, которое мы обязательно застанем. Якоримся у специальной видовой точки в море, любуемся Анапой и белоснежными пляжами в лучах вечернего солнца и, разумеется, делаем фото – вы даже не представляете, какие здесь получаются снимки на закате!
Отдых на пляже. После приключения мы вернемся к серф-станции, где вы сможете отдохнуть после прогулки и порелаксировать на пуфах с видом на море.
Организационные детали
Прогулка длится примерно 1 — 1,5 часа, на воде вас сопровождает инструктор из нашей команды
По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате. Детали уточняйте в личном сообщении.
Стартуем с пляжа санатория «Русь»
Дети младше 14 лет могут участвовать строго в сопровождении родителей
Серф станция "Aquarius Surfing" (На Лечебном пляже) "
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Анапе
Провели 51 экскурсию для 52 туристов
Всем привет! Меня зовут Сергей, я представляю дружную команду серф-инструкторов в Анапе. Мы обожаем море, приключения и приятную компанию. Знаем множество секретных заповедных мест. С радостью поделимся своими открытиями.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
7 авг 2022
Очень понравилось! Красивый закат, мастер-класс по технике катания на sup-бордах, всё понравилось. Купаться было стремно из-за медуз))) На центральном пляже вода мутная и вонючая, а мы отплывали до мест, где вода прозрачная и тёплая!
Степанова
5 авг 2022
Хотели давно попробовать сапсерфинг с подругой и вот, решились здесь на море в Анапе. Спасибо нашему инструктору Артёму, который на протяжении всего времени был рядом, всё доходчиво объяснял и показывал. Конечно трудновато было, но для первого раза пойдет, главное мы получили незабываемые ощущения, эмоции, опыт и встретили чудесный закат в море. Спасибо Вам за отлично проведенный вечер!
Екатерина
3 авг 2022
Мне настолько понравился этот вид спорта, что я подумываю купить себе лично такую доску.. Ребята внимательные,все четко рассказали и обьяснили,фотографии нам сделали и прислали… Очень благодарна организаторам.
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Катерина
2 авг 2022
Всё понравилось)
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Анастасия
17 июля 2022
Очень крутая прогулка! Весело, ярко и так впечатляюще красиво! Совершенно потрясающе в буквальном смысле ощутить фразу: уйти в закат)) вернее уплыть: в веселой компании и в отрыве от всего)
Анастасия
16 июля 2022
Отличные, грамотные инструкторы.
Всё четко рассказали, показали, в связи с чем получилось управлять саб-бордом даже на волнах (с ветром и волнами не очень повезло в этот вечер), но закат был потрясающий!
Спасибо большое Сергею и Артему, дружелюбным и классным парням👍🤩