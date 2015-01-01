Еще несколько необычных экскурсий в Анапе

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На джипах к грязевому вулкану Шуго!

Активно, позитивно, вкусно и познавательно провести день в Анапе

Иван
Иван – представитель из Анапы
Джиппинг — одно из самых популярных развлечений в Анапе.

Мы приглашаем вас опробовать его и отправиться к лечебным грязям Шуго через заповедный лес 🌳.

С гидом-водителем вы покорите бездорожье и проедете по реке.

А также окунетесь в купель с серебряной водой, узнаете факты из истории 📖 края и продегустируете местные домашние вина.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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На джипах к грязевому вулкану Шуго!
На джипах к грязевому вулкану Шуго!

Что вас ожидает

Дегустации
Наша первая остановка — частное винное хозяйство. Вы оцените 5 видов домашнего вина с виноградников Анапского района, чачу и сало, а веселый хозяин расскажет о своем производстве.

Джиппинг по бездорожью и заповедному лесу
Наша цель — грязевой вулкан Шуго, образованный самой природой. В теплое время года вы искупаетесь в его целебных грязях. Оттуда вдоль виноградников мы выедем в живописный Школьный лес 🌳, где посетим часовню Св. Матроны. Неподалеку вас ждет купель с серебряной 16-градусной водой, в которую можно окунуться. Затем путь лежит по старой немецкой дороге — здесь мы преодолеем горную реку на джипах. Отдохнуть остановимся у озера и на поляне, где вы встретите косуль, оленей и енотов на деревьях. Обратная дорога пройдет прямо через поля вдоль аэропорта.

Конечно, вы также узнаете главное о прошлом этого края, о географии Анапы и окрестностей. Вернетесь в отель 🏨 с массой впечатлений и классных фотографий!

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • В несезон (с октября до конца апреля) экскурсия ⛳ проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, перед бронированием на 1 человека в несезон уточните заполняемость группы у гида.

Как проходит джиппинг

  • На джипах УАЗ Патриот с открытым верхом (при необходимости есть тент). В каждом джипе размещаются 8 человек.
  • В сезон будет время для купания в бассейне грязевого вулкана. В несезон вместо этого вы посетите смотровую площадку «800 ступеней» и полюбуетесь морем с высоты 410 метров.
  • С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Анапе
На джипах к грязевому вулкану Шуго!
На джипах к грязевому вулкану Шуго!
На джипах к грязевому вулкану Шуго!
На джипах к грязевому вулкану Шуго!
На джипах к грязевому вулкану Шуго!
На джипах к грязевому вулкану Шуго!

Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Иван
Иван
Всем привет! В 2015 году я организовал экскурсию к месту силы, куда попал совершенно случайно во время похода с друзьями. После начал водить путешественников — и пошло-поехало! Сегодня работаю с командой гидов: мы организуем джиппинги, экскурсии в Керчь и Абрау-Дюрсо. Обещаем, на наших экскурсиях скучно точно не будет!
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