Еще несколько необычных экскурсий в Анапе

Что вас ожидает

Дегустации

Наша первая остановка — частное винное хозяйство. Вы оцените 5 видов домашнего вина с виноградников Анапского района, чачу и сало, а веселый хозяин расскажет о своем производстве.

Джиппинг по бездорожью и заповедному лесу

Наша цель — грязевой вулкан Шуго, образованный самой природой. В теплое время года вы искупаетесь в его целебных грязях. Оттуда вдоль виноградников мы выедем в живописный Школьный лес 🌳, где посетим часовню Св. Матроны. Неподалеку вас ждет купель с серебряной 16-градусной водой, в которую можно окунуться. Затем путь лежит по старой немецкой дороге — здесь мы преодолеем горную реку на джипах. Отдохнуть остановимся у озера и на поляне, где вы встретите косуль, оленей и енотов на деревьях. Обратная дорога пройдет прямо через поля вдоль аэропорта.

Конечно, вы также узнаете главное о прошлом этого края, о географии Анапы и окрестностей. Вернетесь в отель 🏨 с массой впечатлений и классных фотографий!

Организационные детали

Дополнительных расходов нет

В несезон (с октября до конца апреля) экскурсия ⛳ проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, перед бронированием на 1 человека в несезон уточните заполняемость группы у гида.

Как проходит джиппинг