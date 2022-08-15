Инструктаж и дружеская прогулка на сапах. Как правильно вставать на доску, держать весло и маневрировать? Перед началом приключения наш опытный дружелюбный инструктор расскажет об этом. Если вы ни разу не катались на сапах, не переживайте — это легко и получается у всех!
Полюбоваться видами и сделать топовые фото. Сидя, стоя и лежа на доске, вы посмотрите, где начинаются Кавказские горы — такое не увидеть с корабля и тем более с берега. Сделаете отличные снимки на фоне набережной Высокого берега с маяком, древних отвесных скал и Лысой горы.