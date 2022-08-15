На сапах - вдоль Высокого берега Анапы

Утром прокатиться на доске с веслом и полюбоваться пейзажами, с которых начинаются Кавказские горы

Встаем на красочные сапы, берем весла и отправляемся туда, где рождаются Кавказские горы! Фактурные скалы и набережную с маяком вы увидите почти что с поверхности воды. На прогулке в группе до 15 человек влюбитесь в сапсерфинг или укрепите отношения с ним. Инструктор будет сопровождать вас все 2 часа и сделает классные фото.
На сапах - вдоль Высокого берега Анапы
На сапах - вдоль Высокого берега Анапы
На сапах - вдоль Высокого берега Анапы
На сапах - вдоль Высокого берега Анапы
На сапах - вдоль Высокого берега Анапы
На сапах - вдоль Высокого берега Анапы
На сапах - вдоль Высокого берега Анапы
На сапах - вдоль Высокого берега Анапы
На сапах - вдоль Высокого берега Анапы
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Инструктаж и дружеская прогулка на сапах. Как правильно вставать на доску, держать весло и маневрировать? Перед началом приключения наш опытный дружелюбный инструктор расскажет об этом. Если вы ни разу не катались на сапах, не переживайте — это легко и получается у всех!

Полюбоваться видами и сделать топовые фото. Сидя, стоя и лежа на доске, вы посмотрите, где начинаются Кавказские горы — такое не увидеть с корабля и тем более с берега. Сделаете отличные снимки на фоне набережной Высокого берега с маяком, древних отвесных скал и Лысой горы.

Организационные детали

  • Оборудование включено в стоимость
  • Дети младше 14 лет могут участвовать строго в сопровождении родителей. Дети с 14 лет допускаются на отдельный сап-борд при достаточной физической подготовке.
  • Обязательно возьмите с собой головной убор, средства защиты от солнца и бутылочку воды
  • По запросу мы можем провести прогулку в индивидуальном формате. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пляже санатория «Русь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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