Встаем на красочные сапы, берем весла и отправляемся туда, где рождаются Кавказские горы! Фактурные скалы и набережную с маяком вы увидите почти что с поверхности воды. На прогулке в группе до 15 человек влюбитесь в сапсерфинг или укрепите отношения с ним. Инструктор будет сопровождать вас все 2 часа и сделает классные фото.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Инструктаж и дружеская прогулка на сапах. Как правильно вставать на доску, держать весло и маневрировать? Перед началом приключения наш опытный дружелюбный инструктор расскажет об этом. Если вы ни разу не катались на сапах, не переживайте — это легко и получается у всех!

Полюбоваться видами и сделать топовые фото. Сидя, стоя и лежа на доске, вы посмотрите, где начинаются Кавказские горы — такое не увидеть с корабля и тем более с берега. Сделаете отличные снимки на фоне набережной Высокого берега с маяком, древних отвесных скал и Лысой горы.

Организационные детали