Что вас ожидает:Во время экскурсии 🧭, при желании вы сможете набрать святой воды, окунуться в святые воды купели, приобрести иконы и православную литературу.

Затем предусмотрено посещение пустыньки Феодосия Кавказского, являющегося покровителем Северного Кавказа.

Также вы посетите пасеку и продегустируете разные сорта мёда с травяным чаем и лепешками, организована продажа продуктов пчеловодства. Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;