Что вас ожидает:Во время экскурсии 🧭, при желании вы сможете набрать святой воды, окунуться в святые воды купели, приобрести иконы и православную литературу.
Затем предусмотрено посещение пустыньки Феодосия Кавказского, являющегося покровителем Северного Кавказа.
Также вы посетите пасеку и продегустируете разные сорта мёда с травяным чаем и лепешками, организована продажа продуктов пчеловодства. Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
Внимание! Необходимо иметь емкости для святой воды и купальные принадлежности для посещения купели. ;
Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Доп. сборы во время экскурсии — 250 руб. (взимаются при посадке) за дегустацию меда (дети до 12 лет — 200 руб)
Личные расходы (питание, напитки, сувениры).
Начало
🚩 Ул. Ленина 15. Памятник Ленину.
Место завершения
🏁 ул. Шевченко, 123, Анапа
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.