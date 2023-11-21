Новогодняя ночь в Анапе
Приглашаем вас на уникальное событие — 4 дня Новогоднего переполоха в живописной Анапе! Подарите себе и своим близким незабываемые моменты праздничного веселья и радости по системе «Все включено».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Анапа
- Утриш
- Кипарисовое озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Лучшая Новогодняя ночь» в Анапе
Не стоит забывать о том, что «как Новый год встретишь, так его и проведешь». Поэтому несмотря ни на что, нужно отметить Новый год вкусно, весело и в хорошей компании. Приглашаем вас в новогоднюю сказку на интересную и необычную программу к этому самому волшебному, самому любимому празднику в году. И не забываем взять с собой новогодние костюмы (за лучший Новогодний костюм будут вручаться подарки). Гостиница «RED» предоставляет все условия для комфортного проживания в номерах со всеми удобствами. Пользование подогреваемым бассейном, сауной, бильярдом. Празднование Новогодней ночи в большом банкетном зале на 140 человек. В программе шоу-джигитовка «Это Лезгинка», карнавальное танцевальное шоу «Серпантин», поздравление Деда Мороза и Снегурочки, хороводы вокруг елки, конкурсы и розыгрыши, подарки.
Первое января
И конечно же в продолжении после новогодней ночи утренний опохмел-патти — первый день нового года, который тоже принесет много интересного. Шоу продолжается: Нас встретит Африканский Дед Мороз со своим шуточным представлением, которое не оставит никого равнодушным. Много танцев под национальные барабаны, песен, смеха, шуток, загадок, которые Вы точно с первого раза не отгадаете. Посмотрим!!! И наш эксклюзивный подарок — цыганские огненные пляски и пения как трепетное счастье, и обжигающие боль и горе! Потому что цыгане поют душой… И по-другому не могут. Не зря цыган любили во все времена — и цари и простой народ. «Так поедем лучше к Яру — разогнать шампанским кровь!» — пелось в известной дореволюционной песне, когда цыганские хоры гремели в столичных ресторанах «СТРЕЛЬНА» и «ЯР». А писатель-гигант Лев Толстой перед смертью произнес: «Как мне жаль, что я больше цыган не услышу.
Вечерние танцы и поездка к Кипарисовому озеру
Ну а вечерами вас ожидает настоящая дискотека с опытным диджеем, который исполнит все ваши желания. Вы сможете сами спеть любимые песни и порадовать ими своих близких и почти уже знакомых незнакомцев. Вы сможете отведать и оценить по достоинству самые лучшие блюда от поваров нашей гостиницы. Также попробовать фирменное национальное блюдо «Хашламу», которое будет готовиться с любовью для наших дорогих гостей и подаваться на свежем воздухе в наикрасивейшем и необычном месте — на Кипарисовом озере. Ждем всех на Встрече Нового года, посмеемся, потанцуем, попоем!!!
31.12.2023 14:00 - 03.01.2024 19:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- 3-х разовое питание- «шведский стол»
- Новогодний банкет с Дедом Морозом и Снегурочкой
- Анимационные шоу-программы для взрослых и детей
- Посещение бассейна
- Сауны
- Бильярд
- Экскурсия на Кипарисовое озеро и пикник-патти
- Что не входит
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Анапа, ул. Анапское шоссе, д. 1В
- Когда и сколько длится?
- Когда: 31.12.2023 14:00 - 03.01.2024 19:00Экскурсия длится около 3 дней 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
- Важная информация
- Мы свяжемся с вами по телефону для уточнения деталей программы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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