Что вас ожидаетМы посетим «Русские ворота» (руины турецкой крепости XVIII –XIX веков) и узнаем непростую историю 📖 этого сооружения. Крепость была построена в 1783 году для укрепления позиций турок на побережье Чёрного моря 🌊. После завоевания русскими войсками она была разрушена, остались только ворота. Рядом с ними находится памятник великому герою войны 1812 года — Безкровному А. Д. Его установили в честь 170-летия заключения Адрианопольского мира, в ходе которого территория Анапы перешла к России.

Прогуливаясь по Центральной набережной, вы увидите памятник Владимиру Будзинскому. Именно этот врач обнаружил целебные свойства здешних минеральных вод и основал знаменитый курорт. Дальше мы пройдем на Соборную улицу, где указом Николая I в 1830 году был воздвигнут храм Святого Онуфрия. За время своего существование здание было дважды разрушено, но в 1991 году восстановлено в первозданном виде на средства верующих жителей Анапы.

Мы увидим уникальную клумбу — «Цветочные часы», созданную мастерами из Польши в 2008 году. Огромный циферблат диаметром более 10 метров особенно красив по ночам, когда его стрелки и цифры озаряет подсветка. В программу экскурсии 🧭 входит посещение Анапского маяка. Его высота составляет 21 метр, а центральный огонь возвышается на 43 метра над уровнем моря. Также мы пройдемся по Ореховой роще, осмотрим памятник Пушкину, сделаем селфи с животными в парке 🌳 «30-летия Победы».

Кроме исторических мест, вы посетите античный музей-заповедник «Горгиппия». На его территории представлена часть раскопок античного города, который в IV–III вв. н. э располагался на месте современной Анапы. Организационные детали:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.