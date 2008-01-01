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Обзорная пешеходная экскурсия по Анапе

5
9 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Анапы
Солнечная Анапа — один из древнейших городов России с богатой лечебной историей 📖 и множеством уникальных памятников архитектуры.

Познакомиться с его многовековым прошлым поможет увлекательная обзорная экскурсия ⛳, которая проведет вас по знаковым местам города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная пешеходная экскурсия по Анапе
Обзорная пешеходная экскурсия по Анапе

Что вы увидите

  • Центральная набережная
  • памятник Владимиру Будзинскому
  • Соборная улица
  • храм Святого Онуфрия
  • «Цветочные часы»
  • Анапский маяк
  • Ореховая роща
  • памятник Пушкину
  • парке «30-летия Победы»
  • музей-заповедник «Горгиппия»
Что вас ожидаетМы посетим «Русские ворота» (руины турецкой крепости XVIII –XIX веков) и узнаем непростую историю 📖 этого сооружения. Крепость была построена в 1783 году для укрепления позиций турок на побережье Чёрного моря 🌊. После завоевания русскими войсками она была разрушена, остались только ворота. Рядом с ними находится памятник великому герою войны 1812 года — Безкровному А. Д. Его установили в честь 170-летия заключения Адрианопольского мира, в ходе которого территория Анапы перешла к России.
Прогуливаясь по Центральной набережной, вы увидите памятник Владимиру Будзинскому. Именно этот врач обнаружил целебные свойства здешних минеральных вод и основал знаменитый курорт. Дальше мы пройдем на Соборную улицу, где указом Николая I в 1830 году был воздвигнут храм Святого Онуфрия. За время своего существование здание было дважды разрушено, но в 1991 году восстановлено в первозданном виде на средства верующих жителей Анапы.
Мы увидим уникальную клумбу — «Цветочные часы», созданную мастерами из Польши в 2008 году. Огромный циферблат диаметром более 10 метров особенно красив по ночам, когда его стрелки и цифры озаряет подсветка. В программу экскурсии 🧭 входит посещение Анапского маяка. Его высота составляет 21 метр, а центральный огонь возвышается на 43 метра над уровнем моря. Также мы пройдемся по Ореховой роще, осмотрим памятник Пушкину, сделаем селфи с животными в парке 🌳 «30-летия Победы».
Кроме исторических мест, вы посетите античный музей-заповедник «Горгиппия». На его территории представлена часть раскопок античного города, который в IV–III вв. н. э располагался на месте современной Анапы. Организационные детали:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Обзорная пешеходная экскурсия по Анапе
Обзорная пешеходная экскурсия по Анапе
Обзорная пешеходная экскурсия по Анапе
Обзорная пешеходная экскурсия по Анапе

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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9 отзывов оставили туристы

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