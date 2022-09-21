Обзорная экскурсиия действительно завораживает. Мини путешествие на большом автобусе по окрестностям Анапы. С учётом того, что весь автобус был забит, каждому хватало времени пофоткаться и налюбоваться. Большой Утриш, это правда, очень красивое место со своей историей. Рассказывать можно очень долго, я советую посетить эту экскурсию и увидеть всё своими глазками. Конечно же, на что многие обращают внимание, это встреча с дельфинами, даа, мы их увидели, и даже не один раз 😍, а также покупались в открытом, чистейшем море💦