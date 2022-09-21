Давайте осмотрим Анапу с разных ракурсов! Сперва вас ждёт обзорная экскурсия по городу с посещением храма Святой Варвары, Большого Утриша, Арки любви, Дерева желаний и других достопримечательностей.
После этого мы отправимся на морскую прогулку на катамаране, и вы искупаетесь в секретном месте с чистой водой. А если повезёт, повстречаете в бухте весёлых дельфинов.
После этого мы отправимся на морскую прогулку на катамаране, и вы искупаетесь в секретном месте с чистой водой. А если повезёт, повстречаете в бухте весёлых дельфинов.
Ближайшие даты:
1
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даты
Что вас ожидает:
- Морская прогулка + Обзорная экскурсия
- Полуостров Большой Утриш (чистейшая вода)
- Арка любви
- Дерево желаний
- Святой источник
- Храм Варвары
- Дегустация
- Катание на катамаране 1 час
- Можжевеловая роща
- Предгорья Кавказа
- Скала Прометея
- Купание в чистейшем месте
- Дельфиновая бухта
- Возможно встреча с Дильфинарии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Незабываемая экскуpcия пo oкpeстнocтям Aнaпы. Heвероятные виды, лучший мecта для фотосeссии.
Что вас ждет:
- Морская прогулка + Обзорная экскурсия.
- Полуостров Большой Утриш (чистейшая вода).
- Арка любви.
- Дерево желаний.
- Святой источник.
- Храм Варвары.
- Дегустация.
- Катание на катамаране 1 час.
- Можжевеловая роща.
- Начало Кавказских гор.
- Купания в чистейшем месте.
- Дельфиновая бухта.
- Возможна встреча с дельфинами!
- Отправление каждый день с Паралия, Витязево и по остановкам Пионерский проспект и Анапа автовокзал и Красная площадь.
- Время 9:00 и 15:00.
- Дети до 5 лет бесплатно.
Внимание, для гарантии места в автобусе, необходимо внести предоплату напрямую организаторам после завершения бронирования
Отправление каждый день в 8:00 и 14:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Дегустация
- Катание на катере
- Достопримечательности Анапы
- Где забрали туда и привезут
- Утриш заповедник
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Паралий, Витязево и др. (см. описание)Завершение: Витязево Паралеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Отправление каждый день в 8:00 и 14:30Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Отправление каждый день с Паралия, Витязево и по остановкам Пионерский проспект и Анапа автовокзал и Красная площадь.
- Обратите внимание: чтобы занять место в автобусе, необходимо внести предоплату напрямую организаторам после завершения бронирования
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
21 сен 2022
А
Анастасия
24 июля 2022
Обзорная экскурсиия действительно завораживает. Мини путешествие на большом автобусе по окрестностям Анапы. С учётом того, что весь автобус был забит, каждому хватало времени пофоткаться и налюбоваться. Большой Утриш, это правда, очень красивое место со своей историей. Рассказывать можно очень долго, я советую посетить эту экскурсию и увидеть всё своими глазками. Конечно же, на что многие обращают внимание, это встреча с дельфинами, даа, мы их увидели, и даже не один раз 😍, а также покупались в открытом, чистейшем море💦
Л
Лехмус
13 июля 2022
Организаторами продуманы все нюансы и поэтому всё прошло спокойно, без излишней суеты. В дороге сопровождает интересный рассказ экскурсовода, на катере свободно, видели дельфинов. Перекусить есть где, искупаться в чистой воде тоже.
В общем, заявленному в программе, соответствует. Отлично
В общем, заявленному в программе, соответствует. Отлично
Н
Наталья
7 июля 2022
D
Daina-i
6 июля 2022
Были на экскурсии в Сочи, Абхазии, Крыму, всегда было интересно. Эта экскурсия абсолютно не впечатлила, своих денег не стоит. Не рекомендую.
В
Ветошкин
29 июня 2022
Т
Тамара
23 мая 2022
Всё очень понравилось! Красота! Спасибо за отличную организацию поездки, и отдельное спасибо водителю
Л
Лилия
22 мая 2022
Все отлично! Увидели дельфинов ❤️
А
Анна
21 мая 2022
Здравствуйте, Александр!!! Хотелось бы вас поблагодарить за нашу экскурсию морская+обзорная. Очень понравилось мне и детям. Гид хорошо все рассказывала. Я и сын поплавали в открытом море 🔥 увидели рядом дельфинов. Погода просто шикарная для фото 🔥🔥🔥!!!
Е
Евгения
21 мая 2022
Морской круиз на Утриш впечатлил на все 100! Эмоции захватывают с начала Кавказских гор. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на море и горы. Невозможно передать словами красоту природы!!! Это надо видеть своими глазами!!! Ощутили драйв от катания на катере и купания в открытом море! Нам повезло, близко от нас резвились дельфины, их было очень много! Дети были в восторге!
К
Кира
19 мая 2022
Мы в восторге! Видели дельфинов! Ребенок очень рад. Огромное спасибо!
П
Паел
28 апр 2022
А
Ангелина
22 апр 2022
А
Артем
21 апр 2022
А
Алиса
21 апр 2022
Ещё 8 отзывов
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