Обзорная по Анапе с морской прогулкой

4.8
23 отзыва
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Давайте осмотрим Анапу с разных ракурсов! Сперва вас ждёт обзорная экскурсия по городу с посещением храма Святой Варвары, Большого Утриша, Арки любви, Дерева желаний и других достопримечательностей.

После этого мы отправимся на морскую прогулку на катамаране, и вы искупаетесь в секретном месте с чистой водой. А если повезёт, повстречаете в бухте весёлых дельфинов.
Обзорная по Анапе с морской прогулкой
Обзорная по Анапе с морской прогулкой
Обзорная по Анапе с морской прогулкой
Обзорная по Анапе с морской прогулкой
Обзорная по Анапе с морской прогулкой
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Морская прогулка + Обзорная экскурсия
  • Полуостров Большой Утриш (чистейшая вода)
  • Арка любви
  • Дерево желаний
  • Святой источник
  • Храм Варвары
  • Дегустация
  • Катание на катамаране 1 час
  • Можжевеловая роща
  • Предгорья Кавказа
  • Скала Прометея
  • Купание в чистейшем месте
  • Дельфиновая бухта
  • Возможно встреча с Дильфинарии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Незабываемая экскуpcия пo oкpeстнocтям Aнaпы. Heвероятные виды, лучший мecта для фотосeссии.

Что вас ждет:

  • Морская прогулка + Обзорная экскурсия.
  • Полуостров Большой Утриш (чистейшая вода).
  • Арка любви.
  • Дерево желаний.
  • Святой источник.
  • Храм Варвары.
  • Дегустация.
  • Катание на катамаране 1 час.
  • Можжевеловая роща.
  • Начало Кавказских гор.
  • Купания в чистейшем месте.
  • Дельфиновая бухта.
  • Возможна встреча с дельфинами!
  • Отправление каждый день с Паралия, Витязево и по остановкам Пионерский проспект и Анапа автовокзал и Красная площадь.
  • Время 9:00 и 15:00.
  • Дети до 5 лет бесплатно.
Внимание, для гарантии места в автобусе, необходимо внести предоплату напрямую организаторам после завершения бронирования

Отправление каждый день в 8:00 и 14:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Дегустация
  • Катание на катере
  • Достопримечательности Анапы
  • Где забрали туда и привезут
  • Утриш заповедник
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паралий, Витязево и др. (см. описание)
Завершение: Витязево Паралеи
Когда и сколько длится?
Когда: Отправление каждый день в 8:00 и 14:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Отправление каждый день с Паралия, Витязево и по остановкам Пионерский проспект и Анапа автовокзал и Красная площадь.
  • Обратите внимание: чтобы занять место в автобусе, необходимо внести предоплату напрямую организаторам после завершения бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
М
21 сен 2022
А
24 июля 2022
Обзорная экскурсиия действительно завораживает. Мини путешествие на большом автобусе по окрестностям Анапы. С учётом того, что весь автобус был забит, каждому хватало времени пофоткаться и налюбоваться. Большой Утриш, это правда, очень красивое место со своей историей. Рассказывать можно очень долго, я советую посетить эту экскурсию и увидеть всё своими глазками. Конечно же, на что многие обращают внимание, это встреча с дельфинами, даа, мы их увидели, и даже не один раз 😍, а также покупались в открытом, чистейшем море💦
Л
13 июля 2022
Организаторами продуманы все нюансы и поэтому всё прошло спокойно, без излишней суеты. В дороге сопровождает интересный рассказ экскурсовода, на катере свободно, видели дельфинов. Перекусить есть где, искупаться в чистой воде тоже.
В общем, заявленному в программе, соответствует. Отлично
Н
7 июля 2022
D
6 июля 2022
Были на экскурсии в Сочи, Абхазии, Крыму, всегда было интересно. Эта экскурсия абсолютно не впечатлила, своих денег не стоит. Не рекомендую.
В
29 июня 2022
Т
23 мая 2022
Всё очень понравилось! Красота! Спасибо за отличную организацию поездки, и отдельное спасибо водителю
Л
22 мая 2022
Все отлично! Увидели дельфинов ❤️
А
21 мая 2022
Здравствуйте, Александр!!! Хотелось бы вас поблагодарить за нашу экскурсию морская+обзорная. Очень понравилось мне и детям. Гид хорошо все рассказывала. Я и сын поплавали в открытом море 🔥 увидели рядом дельфинов. Погода просто шикарная для фото 🔥🔥🔥!!!
Е
21 мая 2022
Морской круиз на Утриш впечатлил на все 100! Эмоции захватывают с начала Кавказских гор. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на море и горы. Невозможно передать словами красоту природы!!! Это надо видеть своими глазами!!! Ощутили драйв от катания на катере и купания в открытом море! Нам повезло, близко от нас резвились дельфины, их было очень много! Дети были в восторге!
К
19 мая 2022
Мы в восторге! Видели дельфинов! Ребенок очень рад. Огромное спасибо!
П
28 апр 2022
А
22 апр 2022
А
21 апр 2022
А
21 апр 2022
Ещё 8 отзывов

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