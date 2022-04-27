От Анапы до Кабардинки: на машине к заброшенному кораблю «Рио»

Автомобильная поездка до знаменитого сухогруза - с видами на море, виноградники и горные панорамы

Индивидуальная
Вас ждет безопасная и приятная дорога до севшего на мель сухогруза «Рио» — и обратно.

По пути мы остановимся на красочных смотровых площадках, полюбуемся горными виноградниками и пообедаем на городской набережной Новороссийска.

Вы сможете искупаться в море и подняться на борт легендарного корабля.
От Анапы до Кабардинки: на машине к заброшенному кораблю «Рио»
От Анапы до Кабардинки: на машине к заброшенному кораблю «Рио»
От Анапы до Кабардинки: на машине к заброшенному кораблю «Рио»
От Анапы до Кабардинки: на машине к заброшенному кораблю «Рио»
От Анапы до Кабардинки: на машине к заброшенному кораблю «Рио»
От Анапы до Кабардинки: на машине к заброшенному кораблю «Рио»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дорога к морю

К знаменитому сухогрузу мы поедем по живописной дороге вдоль побережья Черного моря. Вы увидите, как меняется горный ландшафт, полюбуетесь бескрайними виноградниками и взглянете через бинокль на странствующие по морской глади корабли. Я покажу вам красочные панорамы Новороссийска, и по желанию мы сделаем обеденный перерыв в уютном кафе на городской набережной.

На борт сухогруза

По прибытии в Кабардинку вы сможете подняться на борт «Рио» и даже искупаться в море рядом с кораблем. На пути к сухогрузу нас ждут 30 минут пешей прогулки вдоль моря и ударный спуск по длинной лестнице — не забудьте купальник и удобную обувь.

В этом году сухогруз начнут демонтировать, поэтому советую не откладывать желанную поездку.

Организационные детали

  • Дорога в одну сторону занимает 2 часа, на 1-2 часа мы сделаем остановку у судна
  • Подъем на борт сухогруза за дополнительную плату на месте (500 руб.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Анапского маяка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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