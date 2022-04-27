Что вас ожидает

Дорога к морю

К знаменитому сухогрузу мы поедем по живописной дороге вдоль побережья Черного моря. Вы увидите, как меняется горный ландшафт, полюбуетесь бескрайними виноградниками и взглянете через бинокль на странствующие по морской глади корабли. Я покажу вам красочные панорамы Новороссийска, и по желанию мы сделаем обеденный перерыв в уютном кафе на городской набережной.

На борт сухогруза

По прибытии в Кабардинку вы сможете подняться на борт «Рио» и даже искупаться в море рядом с кораблем. На пути к сухогрузу нас ждут 30 минут пешей прогулки вдоль моря и ударный спуск по длинной лестнице — не забудьте купальник и удобную обувь.

В этом году сухогруз начнут демонтировать, поэтому советую не откладывать желанную поездку.

Организационные детали