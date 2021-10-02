Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы

Оценить самую красивую гору степного Крыма и понаблюдать за дикими животными в сафари-парке

5
9 отзывов
Приглашаю в насыщенное и очень живописное путешествие, которое понравится взрослым и детям! Вы посетите настоящее ранчо и познакомитесь с тиграми, львами, ламами, яками и жирафами в парке Тайган.

А еще подниметесь на вершину известняковой Белой скалы и насладитесь шикарными панорамами.

Я не дам вам заскучать и расскажу интересные факты о традициях, истории, кухне Крыма.
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы

Что вас ожидает

Величественная Белая скала

Ак-Кая, или Белая скала — одна из «визитных карточек» Крыма. Вы узнаете, как она образовалась, почему она постоянно меняет цвет и какое политическое значение скала имела во времена Крымского ханства. Подниметесь на ее вершину и полюбуетесь живописным видом на окрестности. А еще я покажу расположенное неподалеку важное историческое место, где Суворов вел переговоры с турецкими военными.

Путешествие в мир животных

По пути в парк Тайган мы заедем на настоящее ранчо, где вы сможете покормить лошадей и отведать в кафе традиционные крымскотатарские блюда. В Тайгане вас ждет знакомство с миром диких зверей. Это не зоопарк, а сафари-парк — животные находятся здесь в огромных природных вольерах, приближенных к их естественной среде обитания. Вы увидите львов, тигров, медведей, жирафов, слонов, яков, лам и птиц. Понаблюдаете за их повадками и узнаете о них интересные факты.

Организационные детали

Билеты в парк Тайган не включены в стоимость — 1000 р. взрослые, 500 р. дети 3-10 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
заеду за вами
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
Добрый день! Меня зовут Владимир, я люблю находить новые необычные места и делиться своими знаниями и открытиями с путешественниками. Информацию преподношу просто, интересно и понятно. Надеюсь на скорую встречу.
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9 реальных отзывов от туристов

И
2 окт 2021
Маршрут продуман очень хорошо! По пути до Парка гид Владимир рассказывал интересно, отвечал на любой вопрос. С нами были сыновья шести лет. Мы переживали, что им будет скучно в дороге, но нет. Им очень понравилось. После парка мы поехали на Белую скалу. Все остались в восторге от окружающей красоты. Владимир очень хорошо знает местность и историю. А через несколько дней мы встретились с гидом на озере Сукко совершенно случайно. Было приятно что он интересовался нами!
О
19 сен 2021
Ездили с "солнечными" детьми. Экскурсия была на целый день. Были большие сомнения, выдержат ли наши дети. Но маршрут построен очень грамотно, в процессе вносятся корректировки. Остались довольны все и взрослые и дети. Наш гид обладает знаниями и умеет их передать, чтобы было интересно. комфортабельный автомобиль делает путешествие удобным и несложным. Большое спасибо за доставленное удовольствие. Очень рекомендую всем.
Е
14 сен 2021
Добрый день! Ездили с Владимиром на индивидуальную экскурсию в парк «Тайган», получили массу положительных эмоций и впечатлений. Очень приятно и интересно было общаться с Владимиром, образованным молодым человеком, обладающим широким кругозором знаний. Умеет поддержать беседу на любую тему. Программа экскурсии продумана хорошо, нет ничего лишнего. Несмотря на длительность поездки усталости не было. Рекомендуем Владимира, как ответственного, эрудированного, внимательного гида, с которым точно не будет скучно.
С
11 сен 2021
Экскурсия замечательная. Экскурсовод - Владимир отличный парень. Образованный, не назойливый, общительный. Внятно, доступно и интересно рассказывает. Не лишён чувства юмора. Хорошо знает своё дело и может порекомендовать куда и в какое время сезона можно еще съездить. Может подсказать куда заехать и что купить, если что-либо в дороге понадобится. И даже сам подвезёт. Рекомендую.
Сама же поездка в парк львов Тайган очень удачная. Однозначно рекомендую посетить это место. Помимо львов там еще большое разнообразие других животных и птиц, которых, при желании, можно и угостить чем-нибудь вкусненьким (чем именно - так же может подсказать Владимир). Парк большой, а потому чтобы его весь обойти надо много времени. Поэтому не надо расчитывать даже на 1 - 2 часика… Как минимум от 3х до 5 часов, если хотите полность насладиться общением с животными. Кто там ниразу небыл - обязательно побывайте. Не пожалеете.
А
16 авг 2021
Добрый день! Провели не забываемое на всю жизнь время с Владимиром! Сказать, что нам понравилось- это значит не сказать ничего. Было все интересно, уютно, без торопыжничества, везде успели побывать, даже больше, чем везде: заезжали в Керчь и на Генеральские пляжи. Все успели посмотреть, на любые вопросы получали ответы, было очень комфортно, уютно и по-семейному. Владимир - чудесный человек, много знающий и эрудированный. Я могу много рассказать об экскурсии, но Вам тогда будет не интересно))). Советую всем Вам обращаться к Владимиру за незабываемыми приключениями, если хотите получить от поездки массу эмоций, много знаний и дружескую компанию. Вы не пожалеете, моим детям 11 и 16 лет было интересно)))!
Ю
15 авг 2021
Ездили на экскурсию 14 августа, тогда когда дороги в Анапе местами затопило. Владимир нашел оптимальный маршрут с путями объезда затопленных мест. Владимир прекрасный рассказчик, внимательный, грамотный, по ходу разговора моментально перестраивается и возвращается к теме разговора с того момента где отвлеклись. Порадовало внимание к детям и желание их увлечь историей. А ещё бонусом был личным нашим фотографом. Мы прекрасно провели день под солнцем в красивейших местах, ели арбуз на закате на вершине скалы. Парк львов прекрасный зоопарк с милейшими зверюгами! Порадовали мосты по всей территории сафари парка-идешь, а под тобой львы ходят, рычат, едят, играют. Владимир рассчитал время прибытия в парк-экскурсионные автобусы уже уехали и людей было не много, была возможность подойти к животным, покормить, погладить, рассмотреть. Там есть чудесная обезьянка которая всё время красит губы, строит гразки и кокетничает. Мы для себя понали чтобы набраться впечатлений, знаний, посмотреть красивейшие места нужно обращаться к гиду и бронировать индивидуально экскурсию. Мы не привязаны к голосящей толпе, мы не ограничены по времени, мы можем по ходу скорректировать маршрут, наших детей не будут игнорировать. Спасибо огромное!
М
26 июля 2021
Экскурсия понравилась - Владимир выстраивает маршрут исходя из физических возможностей и интересов всех участников, даже самых маленьких)
А
25 июля 2021
Отличная экскурсия! Красивые места, потрясающие панорамы, интересные объекты, хороший и продуманный маршрут. Отдельно надо отметить гида Владимира. Отзывчивый, общительный, легкий на отклонения от программы)), хорошо знающий материал экскурсии и местные нюансы. Нам все понравилось! Всем рекомендуем!
O
15 июля 2021
Лучшая наша экскурсия за время отдыха в Анапе! Владимир предложил расширить программу, и мы еще успели посмотреть Керчь по дороге к Белой скале. С непростой задачей - увлечь двух капризных подростков 15 лет - экскурсовод справился замечательно. Не было скучно ни им, ни взрослому бывалому путешественнику. Сочетание глубокого знания истории, потрясающей эрудиции и умения комфортно общаться у Владимира сделало нашу долгую, на целый день, поездку легкой и запоминающейся! Да и парк львов оставил самые теплые ощущения - думаю, будем долго еще вспоминать этот день!

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