Дольмен «Дедушка» (так его называют местные жители) построен во 2 тысячелетии до н. э. как погребально-культовое сооружение.
В долине мы посетим грязевые минеральные источники, которым больше 170 млн. лет, богатые йодом и бромом. Отличая возможность оздоровиться, зарядиться лечебной энергией этого волшебного места, насладиться живописными видами и просто хорошо провести время.
Организационные детали:
Согласно пункту 5.1.6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Желательно надеть удобную одежду и обувь, взять с собой купальник (будет много мест для купания).
Проезд на джипах по бездорожью оплачивается отдельно.
Цены на экскурсию
Для группы 1-21 человека
Стандартное предложение
1 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
850 руб. (взимаются при посадке) за поездку на джипах
Место начала и завершения
ул. Шевченко, 123
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 13:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.