Из Анапы мы отправимся в удивительное место

Из Анапы мы отправимся в удивительное место.

Местные называют это место аномальной зоной.

Здесь находятся дольмены, о которых ходит множество легенд.

Современные шаманы и язычники приезжают сюда, чтобы заправиться энергией.

В конце экскурсии мы отправимся к грязевым минеральным источникам.

Вы сможете принять грязевые ванны и зарядиться лечебной энергией.
Поездка в Шапсугу
Поездка в Шапсугу
Поездка в Шапсугу
Поездка в Шапсугу
Поездка в Шапсугу
Поездка в Шапсугу

Что вас ждет:

  • Шапсугский дольмен — «визитная карточка» станицы Шапсуга.
  • Дольмен «Дедушка» (так его называют местные жители) построен во 2 тысячелетии до н. э. как погребально-культовое сооружение.
  • В долине мы посетим грязевые минеральные источники, которым больше 170 млн. лет, богатые йодом и бромом. Отличая возможность оздоровиться, зарядиться лечебной энергией этого волшебного места, насладиться живописными видами и просто хорошо провести время.

Организационные детали:

  • Согласно пункту 5.1.6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
  • Желательно надеть удобную одежду и обувь, взять с собой купальник (будет много мест для купания).
  • Проезд на джипах по бездорожью оплачивается отдельно.

Цены на экскурсию

Для группы 1-21 человека
Стандартное предложение
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • 850 руб. (взимаются при посадке) за поездку на джипах
Место начала и завершения
ул. Шевченко, 123
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 13:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По пятницам в 13:30

Александр Т.
Александр Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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