Что вас ожидает:В окрестностях села Пшада расположено около семидесяти дольменов, загадочных памятников эпохи неолита. Больше нигде в мире нет такого количества сооружений древнего человека.

Здесь же расположены самые живописнейшие водопады. И их количество также впечатляет — водопадов насчитывается около ста. На участке всего в один километр расположено 13 водопадов разной высоты и силы. Самый крупный водопад — Оляпкин, высота его падения 9 метров. Есть и недоступные для туристов водопады, но до большинства из них добраться не составляет труда. Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;