Что вас ожидает:В окрестностях села Пшада расположено около семидесяти дольменов, загадочных памятников эпохи неолита. Больше нигде в мире нет такого количества сооружений древнего человека.
Здесь же расположены самые живописнейшие водопады. И их количество также впечатляет — водопадов насчитывается около ста. На участке всего в один километр расположено 13 водопадов разной высоты и силы. Самый крупный водопад — Оляпкин, высота его падения 9 метров. Есть и недоступные для туристов водопады, но до большинства из них добраться не составляет труда. Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
Из Анапы, через Новороссийск и Геленджик до поселка Пшада мы проследуем на комфортабельном автобусе;
С собой рекомендуем взять: головной убор, купальные принадлежности, наличные (по пути экскурсии банкоматы отсутствуют);
На экскурсию ⛳ не рекомендуется брать маленьких детей;
Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь;
Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Дегустация вин.
Что не входит
Доп. сборы во время экскурсии — 550 руб. (взимаются при посадке) за поездку на джипах (до 5 лет бесплатно)
Личные расходы (питание, напитки, сувениры).
Начало
🚩 ул. Шевченко, 123, Анапа
Место завершения
🏁 По договоренностиул. Шевченко, 123, Анапа
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.