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Пшада — водопады и таинственные памятники неолита

Александр Т.
Александр Т. – Гид из Анапы
Мы пройдем с вами одной из самых живописных троп черноморского побережья.

Здесь мы найдем удивительные живописные водопады разной силы и высоты, насладимся природой и пейзажами, потом удивимся загадочным памятникам эпохи неолита — таинственным дольменам.

Гид расскажет, что это и как они использовались.

А после приятной прогулки нас ждет винная дегустация.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 900 ₽ за человека

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Пшада — водопады и таинственные памятники неолита
Пшада — водопады и таинственные памятники неолита

Что вы увидите

  • Окрестности села Пшада
  • Дольмены
  • Водопады
  • Дегустация вин
Что вас ожидает:В окрестностях села Пшада расположено около семидесяти дольменов, загадочных памятников эпохи неолита. Больше нигде в мире нет такого количества сооружений древнего человека.
Здесь же расположены самые живописнейшие водопады. И их количество также впечатляет — водопадов насчитывается около ста. На участке всего в один километр расположено 13 водопадов разной высоты и силы. Самый крупный водопад — Оляпкин, высота его падения 9 метров. Есть и недоступные для туристов водопады, но до большинства из них добраться не составляет труда. Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
  • Из Анапы, через Новороссийск и Геленджик до поселка Пшада мы проследуем на комфортабельном автобусе;
  • С собой рекомендуем взять: головной убор, купальные принадлежности, наличные (по пути экскурсии банкоматы отсутствуют);
  • На экскурсию ⛳ не рекомендуется брать маленьких детей;
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь;
  • Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Дегустация вин.
Что не входит
  • Доп. сборы во время экскурсии — 550 руб. (взимаются при посадке) за поездку на джипах (до 5 лет бесплатно)
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры).
Начало
🚩 ул. Шевченко, 123, Анапа
Место завершения
🏁 По договоренностиул. Шевченко, 123, Анапа
Пшада — водопады и таинственные памятники неолита
Пшада — водопады и таинственные памятники неолита
Пшада — водопады и таинственные памятники неолита
Пшада — водопады и таинственные памятники неолита

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Т.
Александр Т.
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