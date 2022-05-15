Путешествие к Кипарисовому озеру

Путешествие к Кипарисовому озеру
Путешествие к Кипарисовому озеру
Путешествие к Кипарисовому озеру
Путешествие к Кипарисовому озеру
Путешествие к Кипарисовому озеру
Путешествие к Кипарисовому озеру
Путешествие к Кипарисовому озеру
Путешествие к Кипарисовому озеру
Путешествие к Кипарисовому озеру
Путешествие к Кипарисовому озеру

Что вас ожидает 🤩

  • Кипарисовае озеро
  • Смотровую площадку с видом на Большой Утриш
  • Храм и источник святой Варвары Великомученницы
  • Памятник «Золотой орел» или Начало Кавказских гор
  • Ласточкины гнезда

Поездка к Кипарисовому озеру - это самая популярная экскурсия из Анапы, вы посетите:

  • Кипарисовое озеро – единственное место в России, где находиться особый вид Кипарисов, которые растут прямо в воде.
Смотровую площадку с видом на Большой Утриш
Храм святой Варвары, где находиться источник с целебной водой.
Памятник «Золотой орел» или Начало Кавказских гор
Ласточкины гнезда - это гора с головокружительным видом на море.
А еще вы продегустируете кубанские вина и мед от лучших местных умельцев.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость поездки включены трансфер (от места вашего проживания)
  • Услуги водителя-гида
Что не входит
  • Питание (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Завершение: Анапа, Витязево, Пионерский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 09:00, 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Спасибо за бронирование нашего тура.
  • В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами и расскажет о деталях поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день 09:00, 15:00

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