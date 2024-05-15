Райские уголки Анапы за 5 часов

Поездка к Кипарисовому озеру — самая популярная экскурсия из Анапы, где вы увидите уникальные кипарисы, растущие прямо в воде.

Также вас ждут смотровая площадка с видом на Большой Утриш, Храм Святой
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Варвары с целебным источником, памятник «Золотой Орел» на Начале Кавказских гор и гора Ласточкины Гнезда с потрясающим видом на море. Завершит путешествие дегустация кубанских вин и меда от лучших местных мастеров.

5
2 отзыва
Райские уголки Анапы за 5 часов
Райские уголки Анапы за 5 часов
Райские уголки Анапы за 5 часов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 15:00

Что вас ожидает:

  • Кипарисовое озеро
  • Смотровая площадка с видом на Большой Утриш
  • Заповедный Утриш
  • Храм святой Варвары, где находиться источник с целебной водой
  • Памятник «Золотой орел», с которого открывается панорамный вид на всю Анапу
  • Ласточкины гнезда
  • Дегустация вина и меда

Описание экскурсии

Поездка к Кипарисовому озеру - это самая популярная экскурсия из Анапы, вы посетите: Кипарисовое озеро – единственное место в России, где находиться особый вид Кипарисов, которые растут прямо в воде. Смотровую площадку с видом на Большой Утриш Храм святой Варвары, где находиться источник с целебной водой. Памятник «Золотой орел» или Начало Кавказских гор Ласточкины гнезда - это гора с головокружительным видом на море. А еще вы продегустируете кубанские вина и мед от лучших местных умельцев. Важная информация: После бронирования мы с вами свяжемся, для уточнения вашего адреса.

Каждый день 09:00, 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 199.7 ₽
Детский (до 5 лет)1 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кипарисовое озеро
  • Смотровая площадка с видом на Большой Утриш
  • Заповедный Утриш
  • Храм святой Варвары, где находиться источник с целебной водой
  • Памятник «Золотой орел», с которого открывается панорамный вид на всю Анапу
  • Ласточкины гнезда
  • Дегустация вина и меда
Что включено
  • В стоимость поездки включены трансфер (от места вашего проживания),
  • Услуги водителя-гида.
Что не входит в цену
  • Питание (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Завершение: Анапа, Витязево, Пионерский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 09:00, 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Добрый день
  • Спасибо за бронирование нашего тура
  • В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами и расскажет о деталях поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
М
15 мая 2024
Экскурсия очень понравилась, забрали от отеля, много локаций, красивые места, вся информация по делу без всякого ддддд…... рекомендую.
A
9 июня 2022

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