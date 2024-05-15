Поездка к Кипарисовому озеру — самая популярная экскурсия из Анапы, где вы увидите уникальные кипарисы, растущие прямо в воде.
Также вас ждут смотровая площадка с видом на Большой Утриш, Храм Святой
Также вас ждут смотровая площадка с видом на Большой Утриш, Храм Святой
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Кипарисовое озеро
- Смотровая площадка с видом на Большой Утриш
- Заповедный Утриш
- Храм святой Варвары, где находиться источник с целебной водой
- Памятник «Золотой орел», с которого открывается панорамный вид на всю Анапу
- Ласточкины гнезда
- Дегустация вина и меда
Описание экскурсии
Поездка к Кипарисовому озеру - это самая популярная экскурсия из Анапы, вы посетите: Кипарисовое озеро – единственное место в России, где находиться особый вид Кипарисов, которые растут прямо в воде. Смотровую площадку с видом на Большой Утриш Храм святой Варвары, где находиться источник с целебной водой. Памятник «Золотой орел» или Начало Кавказских гор Ласточкины гнезда - это гора с головокружительным видом на море. А еще вы продегустируете кубанские вина и мед от лучших местных умельцев. Важная информация: После бронирования мы с вами свяжемся, для уточнения вашего адреса.
Каждый день 09:00, 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 199.7 ₽
|Детский (до 5 лет)
|1 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кипарисовое озеро
- Смотровая площадка с видом на Большой Утриш
- Заповедный Утриш
- Храм святой Варвары, где находиться источник с целебной водой
- Памятник «Золотой орел», с которого открывается панорамный вид на всю Анапу
- Ласточкины гнезда
- Дегустация вина и меда
Что включено
- В стоимость поездки включены трансфер (от места вашего проживания),
- Услуги водителя-гида.
Что не входит в цену
- Питание (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Завершение: Анапа, Витязево, Пионерский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 09:00, 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Добрый день
- Спасибо за бронирование нашего тура
- В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами и расскажет о деталях поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
15 мая 2024
Экскурсия очень понравилась, забрали от отеля, много локаций, красивые места, вся информация по делу без всякого ддддд…... рекомендую.
A
Aver-rom
9 июня 2022
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