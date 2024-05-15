Описание экскурсии

Поездка к Кипарисовому озеру - это самая популярная экскурсия из Анапы, вы посетите: Кипарисовое озеро – единственное место в России, где находиться особый вид Кипарисов, которые растут прямо в воде. Смотровую площадку с видом на Большой Утриш Храм святой Варвары, где находиться источник с целебной водой. Памятник «Золотой орел» или Начало Кавказских гор Ласточкины гнезда - это гора с головокружительным видом на море. А еще вы продегустируете кубанские вина и мед от лучших местных умельцев. Важная информация: После бронирования мы с вами свяжемся, для уточнения вашего адреса.