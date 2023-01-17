Переезд в альплагерь Безенги (2200м)

Альплагерь «Безенги» находится в пограничной зоне РФ и на территории Кабардино-Балкарского Высокогорного Государственного заповедника.

Нахождение в данной зоне требует оформления пропуска.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКА ДЛЯ ГРАЖДАН РФ:

Для оформления пропуска необходимо обратиться в пограничное управление ФСБ России по КБР. Оформляется пропуск в срок 20 рабочих дней.

Для этого необходимо:

- Заполнить в Word-е ЗАЯВЛЕНИЕ индивидуальное или коллективное (внизу данного поста прикреплены бланки заявлений).

Цель Вашего приезда - туризм / горный туризм,

Въезжаете Вы (проходите): Черекский муниципальный р-н КБР, по маршрутам №№ 93 – 118. Согласно реестру № 804 от 16.06.2017 г.

Срок пребывания можно указывать с запасом.

- В разделе "Дополнительная информация, просьбы" нужно указать: прошу выслать на почтовый адрес (с указанием вашего адреса и индекса). При этом рассчитывайте время, которое будет тратиться на доставку письма (20 рабочих дней на оформление + время доставки письма). По Центральной России доставка письма в ваш почтовый ящик – в районе 14 дней.

Если Вы понимаете, что как-то замешкались, что письмо вовремя на ваш почтовый адрес не дойдет, то можно попросить выслать письмо на почтовый адрес офиса альплагеря «Безенги» в Нальчике (360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чайковского, д. 3), в строке получатель, указав ваше ФИО.

- Распечатать заявление. Поставить свою подпись. Отсканировать это заявление (или хорошо сфотографировать). Сделать скан (или хорошую фотографию) паспорта: основная страница с вашей фотографией; с информацией кем выдан паспорт; страница с пропиской.

- Отправить заявление и копии страниц паспорта на почту: pu.kbr@fsb.ru (пограничное управление ФСБ России по КБР).

- Аналогично можно оформить пропуск в другие ущелья КБР, указав погранзаставы, которые там находятся.

- Если Вы не успеваете получить пропуск на свой почтовый адрес, то можно его забрать и в пограничном управлении в Нальчике. Альплагерь "Безенги" на месте (в своем офисе г. Нальчика) поможет и подскажет, как это сделать.

- Гражданам РФ, которые не успели оформить пропуск, в альплагерь «Безенги» можно проехать, предъявив паспорт на погранзаставе. Но помните, что Вы не сможете выходить на маршруты, находящиеся в погранзоне (5-ти километровая зона у Безенгийской стены). Для людей, планирующих выходы на маршруты, можно по прибытию в альплагере "Безенги" оформить договор о туристических услугах. В этом договоре будут указаны все пограничные зоны, в которых Вы планируете побывать, он равносилен пропуску в погранзону.

Договор о реализации туристических услуг просим рассматривать как дополнительный вариант решения вопроса с пропуском, не как альтернативу.

За оформлением пропуска просим обращаться в пограничное управление, отправив заявление на почту, указанную выше.