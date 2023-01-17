Переезд в альплагерь Безенги (2200м)

Семейный отдых на Кавказе. Красоты Безенги, ночь под Эльбрусом

Экскурсионный тур «Семейный отдых на Кавказе. Красоты Безенги, ночь под Эльбрусом» на 8 дней

5
2 отзыва
Семейный отдых на Кавказе. Красоты Безенги, ночь под Эльбрусом
Семейный отдых на Кавказе. Красоты Безенги, ночь под Эльбрусом
Семейный отдых на Кавказе. Красоты Безенги, ночь под Эльбрусом
Семейный отдых на Кавказе. Красоты Безенги, ночь под Эльбрусом
Семейный отдых на Кавказе. Красоты Безенги, ночь под Эльбрусом
Семейный отдых на Кавказе. Красоты Безенги, ночь под Эльбрусом
Семейный отдых на Кавказе. Красоты Безенги, ночь под Эльбрусом
Семейный отдых на Кавказе. Красоты Безенги, ночь под Эльбрусом
Семейный отдых на Кавказе. Красоты Безенги, ночь под Эльбрусом
Семейный отдых на Кавказе. Красоты Безенги, ночь под Эльбрусом
Семейный отдых на Кавказе. Красоты Безенги, ночь под Эльбрусом
Семейный отдых на Кавказе. Красоты Безенги, ночь под Эльбрусом
Семейный отдых на Кавказе. Красоты Безенги, ночь под Эльбрусом
Ближайшие даты:

Описание

Незабываемое путешествие в самое сердце Кавказских гор – к величественному Эльбрусу и в район Безенги, называемый еще «Российскими Гималаями». В Безенги мы увидим все 6 пятитысячников этого региона: четыре вершины Северного массива и две на знаменитой Безенгийской стене. Мы увидим ледник Мижирги, а потом пойдем по поверхности Безенгийского ледника к ночевкам у озера Баран-кош, куда каждый вечер приходят на водопой кавказские туры. Затем нас ждет переезд и несколько дней в Приэльбрусье. Мы увидим Эльбрус на рассвете в максимальной близости и весь Кавказский хребет в лучах восходящего солнца.

Преимущества этого путешествия:

  • близость к дикой природе – общение с краснокнижными кавказскими турами, которых можно наблюдать на расстоянии вытянутой руки, вызывает восторг и у взрослых, и у детей;
  • активная программа – треккинг до скал Пастухова (высота 4550м) на южном склоне Эльбруса;
  • величие Приэльбрусья – остановки к у водопадов, кавказская кухня, долина реки Баксан, подьем на канатной дороге к «Приюту одиннадцати» (3800м).

Эта индивидуальная программа проводится удобные для вас сроки. Для ее проведения нужно, чтобы у вас уже была сформирована группа от 2-4 человек.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в альплагерь Безенги (2200м)

Путешествие начнется с прибытия в аэропорт города Минеральные воды.

Оттуда вас отвезут в культовый альпинистский лагерь в районе Безенги на территории Кабардино-Балканского высокогорного заповедника.

Безенги называют «Кавказским архипелагом» и «сердцем Кавказских гор», он расположен на пересечении двух ущелий с видом на почти километровую ледовую стену горы Уллауз, пятитысячник Коштан-тау и визитную карточку района, треугольную вершину Гестолы.

В окрестностях лагеря находятся самые высокие в Кабардино-Балкарии водопады.

В Безенги несколько кафе, большая столовая, сауна, магазины и отели от стандартных корпусов до эксклюзивных домиков в национальном балканском стиле.

Переезд в альплагерь Безенги (2200м)
2 день

Ледник Мижирги (3000м)

Во второй день вас ждет треккинг к Леднику Мижирги.

Ледник берет свое начало в цирке между северными стенами Коштана и вершиной Кундюм-Мижирги.

Дорога приведет вас к северной стене Безенги, которая достигает в высоту 2 км, а протяженность всего массива почти 15.

Это гигантская «подкова» из девяти основных вершин: Коштантау (5151м), пик Тихонова (4670м), Крумкол (4676м), Вост. Мижирги (4927м), Зап. Мижирги (5025м), пик Боровикова (4888м), пик Пушкина (5100м), Вост. Дых-тау (5180м) и Главная Дых-тау (5204м).

Альпинисты называют этот регион «Малые Гималаи».

Ледник Мижирги (3000м)Ледник Мижирги (3000м)
3 день

Озеро Баран Кош (2600м)

По Безенгийскому леднику и гребню левобережной морены вы перейдете к прозрачному высокогорному озеру Баран-Кош, на живописном берегу которого разобьете палаточный лагерь.

Здесь можно наблюдать уникальное природное явление: возле Баран-кош пасутся дикие дагестанские туры, которые не боятся человека, их можно даже кормить с рук.

Озеро Баран Кош (2600м)Озеро Баран Кош (2600м)Озеро Баран Кош (2600м)Озеро Баран Кош (2600м)
4 день

Австрийские ночевки

Миновав Безенгийскую стену, вы подниметесь к хижине Джанги-Кош (3200м).

Под склонами Дых-Тау и Селлы находится трехъярусный домик в альпийском стиле с палатками вокруг.

Это место называют «Австрийские ночевки».

Австрийские ночевки
5 день

Спуск в лагерь Безенги (2200м)

Вы вернетесь в лагерь на рассвете, когда ледяная Безенгийская стена играет яркими красками восходящего солнца.

Спуск в лагерь Безенги (2200м)
6 день

Переезд в Приэльбрусье, подъем на Приют (3800м)

Вас ждет переезд в Приэльбрусье.

Путь пройдет через Чегемское и Баксанское ущелья по самой живописной дороге Кавказа мимо водопадов Су-Аузу, что переводится как «водяное горло».

Это три больших шумных водопада на реке Чегем, берущей начало в ледниках Главного Кавказского Хребта.

В Приэльбрусье вы спуститесь до поляны Азау, откуда по канатной дороге подниметесь до приюта на высоте 3800 метров.

Переезд в Приэльбрусье, подъем на Приют (3800м)Переезд в Приэльбрусье, подъем на Приют (3800м)Переезд в Приэльбрусье, подъем на Приют (3800м)Переезд в Приэльбрусье, подъем на Приют (3800м)
7 день

Скалы Пастухова (4550м)

Сегодня вам предстоит треккинг до скал Пастухова, или «пастухов», как говорят местные.

Это каменная гряда на южном склоне, названная в честь военного топографа, альпиниста и исследователя Кавказа Андрея Васильевича Пастухова, первого русского человека, покорившего обе вершины Эльбруса.

По преданию, в древности Эльбрус имел всего один пик, где обитала волшебная птица Симург, дарившая горцам счастье и достаток.

Но однажды желание завладеть поднебесным троном привело сюда сразу двух алчных людей.

Тогда ослепляющая молния расколола гору надвое, а птица Симург скрылась глубоко под землей.

Высота Восточной вершины – 5621 метр, Западной – 5642.

В разные годы альпинисты оставляли здесь гитары, штанги, гири и даже мотоцикл, но все предметы таинственным образом исчезали.

К вечеру вы спуститесь в поселок Терскол.

Скалы Пастухова (4550м)Скалы Пастухова (4550м)
8 день

Отъезд домой

В этот день вас ждет возвращение домой.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в альплагере Безенги в двухместных номерах – 5 ночей (в корпусе "Теплый угол", включая ночь в день выхода с палатками. Возможно эксклюзивное проживание: в отдельных домиках (саклях) со всеми удобствами на 4-5 человек);
  • в палатках на Баран-коше и Джанги-коше – 1 ночи;
  • в приюте на Эльбрусе – 1 ночь (в отдельном домике на 4-5 человек);
  • в Терсколе в двухместном номере – 1 ночь.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб:

Проживание/размер группы2 чел. 3 чел. 4 чел.
Теплый Угол – 5 ночей, 1 ночь – приют Нацпарк, 1 ночь – отель Терскол 90 529 77 60872 000
Нижняя Башня – 5 ночей, 1 ночь – приют Нацпарк, 1 ночь – отель Терскол 93 76582 58872 000
Коттедж – 5 ночей, 1 ночь – приют Нацпарк, 1 ночь – отель Терскол93 471 74 941
Сакли – 5 ночей, 1 ночь – приют Нацпарк, 1 ночь – отель Терскол 104 05984 941 73 765

Варианты проживания

Альплагерь «Безенги»

5 ночей

Альплагерь "Безенги" – это учебно-спортивная база с хорошей инфраструктурой для альпинистов и туристов, для любителей активного отдыха и природной тишины.

Проживание на выбор:

  • в2-местных номерах корпуса «Тёплый Угол» (фото 1-5);
  • в 2-местных номерах корпуса «Нижняя башня» (фото 6-8);
  • в 2-местных номерах в коттедже (фото 9-12);
  • в саклях на 4-5 человек (фото 13-16).

В эти 5 дней – входит ночевка в палатках.

Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»

Приют «Нац. парк»

1 ночь

Располагается на высоте 3882 м. н.у. м. Приют находится выше, в 120 метрах от верхней станции канатной дороги "Гара-Баши 2".

Представляет собой:

  • целый небольшой городок из жилых модулей, в каждом модуле: от 2 до 8 комнат, в каждой комнате 4 двух-ярусные кровати, есть подушки, матрацы и легкие одеяла, в каждом модуле тепловая пушка, есть розетки;
  • отдельно стоящая кухня-столовая, оборудованная газовыми плитами, столами, где можно самостоятельно готовить;
  • туалет снаружи, в виде небольшого строения.
Приют «Нац. парк»Приют «Нац. парк»Приют «Нац. парк»Приют «Нац. парк»Приют «Нац. парк»Приют «Нац. парк»Приют «Нац. парк»

Отель «Терскол»

1 ночь

Отель "Терскол" выгодно выделяется своим новым и современным номерным фондом.

Большинство номеров отеля оборудованы кухней с эл. плитой и всеми кухонными принадлежностям для полноценной готовки. Вежливый и отзывчивый персонал отеля готов помочь Вам 24 часа в сутки и создать доброжелательную атмосферу для Вашего комфортного пребывания.

Отель расположен в сосновом бору, окруженный со всех сторон величавыми вершинами Большого Кавказского хребта.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы по программе
  • Питание на выходах (во время треккинга к леднику Мижирги, Баран-кошу, Джанги-кошу, готовит гид)
  • Питание в приюте на Эльбрусе, готовит повар
  • Проживание, указанное в программе: в альплагере в двухместных номерах в палатках на Баран-коше и Джанги-коше (1 ночи) в приюте на Эльбрусе (1 ночь) в Терсколе в двухместном номере (1 ночь)
  • В альплагере в двухместных номерах
  • В палатках на Баран-коше и Джанги-коше (1 ночи)
  • В приюте на Эльбрусе (1 ночь)
  • В Терсколе в двухместном номере (1 ночь)
  • Услуги гида
  • Подъем на канатной дороге на Эльбрус до 3800 м
  • Аренда общественного снаряжения на выходы (посуда, горелки, кастрюли, газ), палатка, каремат, спальник
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание в альплагере, в Терсколе (завтрак – 400 руб., обед – 550 руб., ужин – 400 руб. с человека в день)
  • Переезды вне программы
  • Аренда личного снаряжения
  • Все расходы, не включенные в программу
  • Услуги портера для переноски общественного снаряжения на переходе а/л Безенги – Джанги-кош
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Необходимые одежда и обувь
    • термобелье тонкое и теплое;
    • штаны флисовые или стрейч, но лучше WindBlock или Windstopper;
    • штаны и куртка с мембраной (лучше с Gore-Tex), непродуваемые, влагозащитные;
    • cвитер или рубашка из тонкого флиса;
    • куртка-толстовка из материала Windblock/Windstopper или Softshel;
    • пуховая куртка;
    • балаклава;
    • перчатки;
    • носки (необходимое количество);
    • кроссовки треккинговые;
    • ботинки высокогорные треккинговые;
  • Специальное снаряжение
    • кошки;
    • треккинговые палки;
    • фонарь налобный;
  • Туристическое снаряжение
    • термос на 1-2 л;
    • личная посуда (кружка, миска, ложка);
    • очки солнечные с UF-фактором не менее 3;
    • крем солнцезащитный, с UF-фактором не менее 40;
    • полиуретановый коврик (каремат) в палатку;
    • спальный мешок (комфорт -10 градусов Цельсия);

    Документы

    • Паспорт;
    • Медицинский полис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Перед путешествием проконсультируйтесь с врачом по поводу возможных противопоказаний по состоянию здоровья. На выходах аптечка находится у гида, но все личные лекарства необходимо иметь с собой. Рекомендуем оформить медико-транспортную страховку.

Как организовано питание в туре?

В альплагере вы будете питаться в столовой.

Продукты на Эльбрусе (3800 м) и на выходах включены в стоимость. На Эльбрусе еду готовит повар, на выходах – гид.

Питание в альплагере, в Терсколе – завтрак и ужин в гостинице, обед - на выходах (до 550 руб.).

Будет ли мобильная связь на маршруте?

На маршруте мобильная связь местами не работает. На Эльбрусе мобильная связь есть. На территории альплагеря и в Терсколе есть Wi-Fi.

Какая будет погода?

Отдыхать в Кабардино-Балкарии можно почти круглый год. Климат здесь довольно мягкий: солнечные дни и почти полное отсутствие ветра. Средняя температура летнего дня +21 С, но ночью становится значительно прохладнее. При подъеме на 3000 метров и выше - ветрено, температура опустится до -5 градусов Цельсия.

Нужен ли пограничный пропуск?

Альплагерь «Безенги» находится в пограничной зоне РФ и на территории Кабардино-Балкарского Высокогорного Государственного заповедника.
Нахождение в данной зоне требует оформления пропуска.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКА ДЛЯ ГРАЖДАН РФ:
Для оформления пропуска необходимо обратиться в пограничное управление ФСБ России по КБР. Оформляется пропуск в срок 20 рабочих дней.
Для этого необходимо:
- Заполнить в Word-е ЗАЯВЛЕНИЕ индивидуальное или коллективное (внизу данного поста прикреплены бланки заявлений).
Цель Вашего приезда - туризм / горный туризм,
Въезжаете Вы (проходите): Черекский муниципальный р-н КБР, по маршрутам №№ 93 – 118. Согласно реестру № 804 от 16.06.2017 г.
Срок пребывания можно указывать с запасом.
- В разделе "Дополнительная информация, просьбы" нужно указать: прошу выслать на почтовый адрес (с указанием вашего адреса и индекса). При этом рассчитывайте время, которое будет тратиться на доставку письма (20 рабочих дней на оформление + время доставки письма). По Центральной России доставка письма в ваш почтовый ящик – в районе 14 дней.
Если Вы понимаете, что как-то замешкались, что письмо вовремя на ваш почтовый адрес не дойдет, то можно попросить выслать письмо на почтовый адрес офиса альплагеря «Безенги» в Нальчике (360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чайковского, д. 3), в строке получатель, указав ваше ФИО.
- Распечатать заявление. Поставить свою подпись. Отсканировать это заявление (или хорошо сфотографировать). Сделать скан (или хорошую фотографию) паспорта: основная страница с вашей фотографией; с информацией кем выдан паспорт; страница с пропиской.
- Отправить заявление и копии страниц паспорта на почту: pu.kbr@fsb.ru (пограничное управление ФСБ России по КБР).
- Аналогично можно оформить пропуск в другие ущелья КБР, указав погранзаставы, которые там находятся.
- Если Вы не успеваете получить пропуск на свой почтовый адрес, то можно его забрать и в пограничном управлении в Нальчике. Альплагерь "Безенги" на месте (в своем офисе г. Нальчика) поможет и подскажет, как это сделать.
- Гражданам РФ, которые не успели оформить пропуск, в альплагерь «Безенги» можно проехать, предъявив паспорт на погранзаставе. Но помните, что Вы не сможете выходить на маршруты, находящиеся в погранзоне (5-ти километровая зона у Безенгийской стены). Для людей, планирующих выходы на маршруты, можно по прибытию в альплагере "Безенги" оформить договор о туристических услугах. В этом договоре будут указаны все пограничные зоны, в которых Вы планируете побывать, он равносилен пропуску в погранзону.
Договор о реализации туристических услуг просим рассматривать как дополнительный вариант решения вопроса с пропуском, не как альтернативу.
За оформлением пропуска просим обращаться в пограничное управление, отправив заявление на почту, указанную выше.

Сколько стоит прокат снаряжения в альплагере Безенги?

НаименованиеЦена
в сутки		Ст-ть при утере/порче
1
Кошки
100
8600
2
Карабин с муфтой
50
650
3
Стоппер
50
500
4
Петля
50
360
5
Палки телескоп. 1 шт.
50
3900
6
Ледовый инструмент 1 шт.
100
8300
7
Каска
50
2800
8
Брюки мембр.
100/200
7050
9
Пуховик Bask
50/100
10000
10
Куртка Marmot
200
15000
11
Ледоруб
100
5000
12
Беседка страховочная
100
2600
13
Палатка
200/300
12000
14
Оттяжка с карабинами
50
800
15
Самостраховка
50
1000
16
Газовая горелка
100
2000
17
Плащ-накидка
50
1000
18
Веревка осн.
200
7000
19
Жумар
50/100
1500
20
Спальный мешок пуховый
200
7000
21
Ледобур
50/100
1700
22
Спусковое устройство
100
1500
23
Каремат (коврик)
50
500
24
Сидушка
30
200
25
Френд 1 шт.
100
3000
26
Налобный фонарь
100
3500
27
Рюкзак
100
5000
28
Беседка Petzl
100
4000
29
Куртка полартек
100
4500
30
Обвязка Petzl
100
5000
31
Экран
50
2000
32
Чехол
50
2000

Камера хранения при пункте проката 40 руб. в день. Для клиентов «Безенги» бесплатно.

Какие правила безопасности?

Этот тур, как и любой активный отдых, может представлять опасность для здоровья и жизни человека. Гид, сопровождающий группу на протяжении всей программы, обеспечивает безопасность только при соблюдении правил и техники безопасности всех без исключения участников. Поэтому рекомендуем прислушиваться к мнению и советам сопровождающего гида. Во время проведения программы и, особенно, в критических ситуациях участники должны в полной мере и бесспорно выполнять рекомендации и руководства гида. Все действия и решения на маршруте во время ситуации, грозящей безопасности участников, находятся исключительно в компетенции гида, cопровождающего группу. Во время проведения всех наших программ, гиды имеют при себе необходимое групповое снаряжение, мобильный телефон с номерами спасательных служб района, а также аптечку для оказания первой медицинской помощи. Безопасность для нас остается главным условием выполнения обязательств перед клиентом!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
17 янв 2023
Хотим огромное спасибо сказать гиду Дмитрию, это очень грамотный и интересный человек, отвечает на все вопросы, организовывает все супер!!! Хотим вернуться к вам и именно к Дмитрию
Б
6 сен 2020
Наш организатор - Елена и на восхождении - Чатур. Удивительные люди! Для них - это образ жизни. Как Елене удается не о чем не забыть, предложить именно то, что нужно, вовремя перестроится под каждого участника? Человек на своем месте. Чатур просто человек-легенда. У него, наверное, все восхождения стопроцентные! В лагере мы видели и других гидов, но нам повезло больше всех и все завидовали. Именно такие люди делают тур незабываемым и с ними хочется в горы снова и еще выше!

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26 янв
27 янв
28 янв
11 000 за всё до 3 чел.
Тур на парусной яхте VIP-класса
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
2 отзыва
Тур на парусной яхте VIP-класса
Белоснежная парусная яхта - идеальное место для романтического свидания
Морской вокзал, Ленина 1
10 000 за всё до 10 чел.
Красоты озера Абрау - путешествие из Анапы
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
39 отзывов
Красоты озера Абрау - путешествие из Анапы
Очароваться маленькой русской Швейцарией и продегустировать шампанское на заводе Абрау-Дюрсо
на улице Ленина
25 янв
26 янв
27 янв
28 янв
8 000 за всё до 4 чел.
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