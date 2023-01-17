Переезд в альплагерь Безенги (2200м)

Незабываемое путешествие в самое сердце Кавказских гор – к величественному Эльбрусу и в район Безенги, называемый еще «Российскими Гималаями». В Безенги мы увидим все 6 пятитысячников этого региона: четыре вершины Северного массива и две на знаменитой Безенгийской стене. Мы увидим ледник Мижирги, а потом пойдем по поверхности Безенгийского ледника к ночевкам у озера Баран-кош, куда каждый вечер приходят на водопой кавказские туры. Затем нас ждет переезд и несколько дней в Приэльбрусье. Мы увидим Эльбрус на рассвете в максимальной близости и весь Кавказский хребет в лучах восходящего солнца.
Преимущества этого путешествия:
Эта индивидуальная программа проводится удобные для вас сроки. Для ее проведения нужно, чтобы у вас уже была сформирована группа от 2-4 человек.
Путешествие начнется с прибытия в аэропорт города Минеральные воды.
Оттуда вас отвезут в культовый альпинистский лагерь в районе Безенги на территории Кабардино-Балканского высокогорного заповедника.
Безенги называют «Кавказским архипелагом» и «сердцем Кавказских гор», он расположен на пересечении двух ущелий с видом на почти километровую ледовую стену горы Уллауз, пятитысячник Коштан-тау и визитную карточку района, треугольную вершину Гестолы.
В окрестностях лагеря находятся самые высокие в Кабардино-Балкарии водопады.
В Безенги несколько кафе, большая столовая, сауна, магазины и отели от стандартных корпусов до эксклюзивных домиков в национальном балканском стиле.
Во второй день вас ждет треккинг к Леднику Мижирги.
Ледник берет свое начало в цирке между северными стенами Коштана и вершиной Кундюм-Мижирги.
Дорога приведет вас к северной стене Безенги, которая достигает в высоту 2 км, а протяженность всего массива почти 15.
Это гигантская «подкова» из девяти основных вершин: Коштантау (5151м), пик Тихонова (4670м), Крумкол (4676м), Вост. Мижирги (4927м), Зап. Мижирги (5025м), пик Боровикова (4888м), пик Пушкина (5100м), Вост. Дых-тау (5180м) и Главная Дых-тау (5204м).
Альпинисты называют этот регион «Малые Гималаи».
По Безенгийскому леднику и гребню левобережной морены вы перейдете к прозрачному высокогорному озеру Баран-Кош, на живописном берегу которого разобьете палаточный лагерь.
Здесь можно наблюдать уникальное природное явление: возле Баран-кош пасутся дикие дагестанские туры, которые не боятся человека, их можно даже кормить с рук.
Миновав Безенгийскую стену, вы подниметесь к хижине Джанги-Кош (3200м).
Под склонами Дых-Тау и Селлы находится трехъярусный домик в альпийском стиле с палатками вокруг.
Это место называют «Австрийские ночевки».
Вы вернетесь в лагерь на рассвете, когда ледяная Безенгийская стена играет яркими красками восходящего солнца.
Вас ждет переезд в Приэльбрусье.
Путь пройдет через Чегемское и Баксанское ущелья по самой живописной дороге Кавказа мимо водопадов Су-Аузу, что переводится как «водяное горло».
Это три больших шумных водопада на реке Чегем, берущей начало в ледниках Главного Кавказского Хребта.
В Приэльбрусье вы спуститесь до поляны Азау, откуда по канатной дороге подниметесь до приюта на высоте 3800 метров.
Сегодня вам предстоит треккинг до скал Пастухова, или «пастухов», как говорят местные.
Это каменная гряда на южном склоне, названная в честь военного топографа, альпиниста и исследователя Кавказа Андрея Васильевича Пастухова, первого русского человека, покорившего обе вершины Эльбруса.
По преданию, в древности Эльбрус имел всего один пик, где обитала волшебная птица Симург, дарившая горцам счастье и достаток.
Но однажды желание завладеть поднебесным троном привело сюда сразу двух алчных людей.
Тогда ослепляющая молния расколола гору надвое, а птица Симург скрылась глубоко под землей.
Высота Восточной вершины – 5621 метр, Западной – 5642.
В разные годы альпинисты оставляли здесь гитары, штанги, гири и даже мотоцикл, но все предметы таинственным образом исчезали.
К вечеру вы спуститесь в поселок Терскол.
В этот день вас ждет возвращение домой.
Тур предусматривает проживание:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб:
|Проживание/размер группы
|2 чел.
|3 чел.
|4 чел.
|Теплый Угол – 5 ночей, 1 ночь – приют Нацпарк, 1 ночь – отель Терскол
|90 529
|77 608
|72 000
|Нижняя Башня – 5 ночей, 1 ночь – приют Нацпарк, 1 ночь – отель Терскол
|93 765
|82 588
|72 000
|Коттедж – 5 ночей, 1 ночь – приют Нацпарк, 1 ночь – отель Терскол
|93 471
|–
|74 941
|Сакли – 5 ночей, 1 ночь – приют Нацпарк, 1 ночь – отель Терскол
|104 059
|84 941
|73 765
Альплагерь "Безенги" – это учебно-спортивная база с хорошей инфраструктурой для альпинистов и туристов, для любителей активного отдыха и природной тишины.
Проживание на выбор:
В эти 5 дней – входит ночевка в палатках.
Располагается на высоте 3882 м. н.у. м. Приют находится выше, в 120 метрах от верхней станции канатной дороги "Гара-Баши 2".
Представляет собой:
Отель "Терскол" выгодно выделяется своим новым и современным номерным фондом.
Большинство номеров отеля оборудованы кухней с эл. плитой и всеми кухонными принадлежностям для полноценной готовки. Вежливый и отзывчивый персонал отеля готов помочь Вам 24 часа в сутки и создать доброжелательную атмосферу для Вашего комфортного пребывания.
Отель расположен в сосновом бору, окруженный со всех сторон величавыми вершинами Большого Кавказского хребта.
Документы
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Перед путешествием проконсультируйтесь с врачом по поводу возможных противопоказаний по состоянию здоровья. На выходах аптечка находится у гида, но все личные лекарства необходимо иметь с собой. Рекомендуем оформить медико-транспортную страховку.
В альплагере вы будете питаться в столовой.
Продукты на Эльбрусе (3800 м) и на выходах включены в стоимость. На Эльбрусе еду готовит повар, на выходах – гид.
Питание в альплагере, в Терсколе – завтрак и ужин в гостинице, обед - на выходах (до 550 руб.).
На маршруте мобильная связь местами не работает. На Эльбрусе мобильная связь есть. На территории альплагеря и в Терсколе есть Wi-Fi.
Отдыхать в Кабардино-Балкарии можно почти круглый год. Климат здесь довольно мягкий: солнечные дни и почти полное отсутствие ветра. Средняя температура летнего дня +21 С, но ночью становится значительно прохладнее. При подъеме на 3000 метров и выше - ветрено, температура опустится до -5 градусов Цельсия.
Альплагерь «Безенги» находится в пограничной зоне РФ и на территории Кабардино-Балкарского Высокогорного Государственного заповедника.
Нахождение в данной зоне требует оформления пропуска.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКА ДЛЯ ГРАЖДАН РФ:
Для оформления пропуска необходимо обратиться в пограничное управление ФСБ России по КБР. Оформляется пропуск в срок 20 рабочих дней.
Для этого необходимо:
- Заполнить в Word-е ЗАЯВЛЕНИЕ индивидуальное или коллективное (внизу данного поста прикреплены бланки заявлений).
Цель Вашего приезда - туризм / горный туризм,
Въезжаете Вы (проходите): Черекский муниципальный р-н КБР, по маршрутам №№ 93 – 118. Согласно реестру № 804 от 16.06.2017 г.
Срок пребывания можно указывать с запасом.
- В разделе "Дополнительная информация, просьбы" нужно указать: прошу выслать на почтовый адрес (с указанием вашего адреса и индекса). При этом рассчитывайте время, которое будет тратиться на доставку письма (20 рабочих дней на оформление + время доставки письма). По Центральной России доставка письма в ваш почтовый ящик – в районе 14 дней.
Если Вы понимаете, что как-то замешкались, что письмо вовремя на ваш почтовый адрес не дойдет, то можно попросить выслать письмо на почтовый адрес офиса альплагеря «Безенги» в Нальчике (360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чайковского, д. 3), в строке получатель, указав ваше ФИО.
- Распечатать заявление. Поставить свою подпись. Отсканировать это заявление (или хорошо сфотографировать). Сделать скан (или хорошую фотографию) паспорта: основная страница с вашей фотографией; с информацией кем выдан паспорт; страница с пропиской.
- Отправить заявление и копии страниц паспорта на почту: pu.kbr@fsb.ru (пограничное управление ФСБ России по КБР).
- Аналогично можно оформить пропуск в другие ущелья КБР, указав погранзаставы, которые там находятся.
- Если Вы не успеваете получить пропуск на свой почтовый адрес, то можно его забрать и в пограничном управлении в Нальчике. Альплагерь "Безенги" на месте (в своем офисе г. Нальчика) поможет и подскажет, как это сделать.
- Гражданам РФ, которые не успели оформить пропуск, в альплагерь «Безенги» можно проехать, предъявив паспорт на погранзаставе. Но помните, что Вы не сможете выходить на маршруты, находящиеся в погранзоне (5-ти километровая зона у Безенгийской стены). Для людей, планирующих выходы на маршруты, можно по прибытию в альплагере "Безенги" оформить договор о туристических услугах. В этом договоре будут указаны все пограничные зоны, в которых Вы планируете побывать, он равносилен пропуску в погранзону.
Договор о реализации туристических услуг просим рассматривать как дополнительный вариант решения вопроса с пропуском, не как альтернативу.
За оформлением пропуска просим обращаться в пограничное управление, отправив заявление на почту, указанную выше.
|№
|Наименование
|Цена
в сутки
|Ст-ть при утере/порче
|1
|Кошки
|100
|8600
|2
|Карабин с муфтой
|50
|650
|3
|Стоппер
|50
|500
|4
|Петля
|50
|360
|5
|Палки телескоп. 1 шт.
|50
|3900
|6
|Ледовый инструмент 1 шт.
|100
|8300
|7
|Каска
|50
|2800
|8
|Брюки мембр.
|100/200
|7050
|9
|Пуховик Bask
|50/100
|10000
|10
|Куртка Marmot
|200
|15000
|11
|Ледоруб
|100
|5000
|12
|Беседка страховочная
|100
|2600
|13
|Палатка
|200/300
|12000
|14
|Оттяжка с карабинами
|50
|800
|15
|Самостраховка
|50
|1000
|16
|Газовая горелка
|100
|2000
|17
|Плащ-накидка
|50
|1000
|18
|Веревка осн.
|200
|7000
|19
|Жумар
|50/100
|1500
|20
|Спальный мешок пуховый
|200
|7000
|21
|Ледобур
|50/100
|1700
|22
|Спусковое устройство
|100
|1500
|23
|Каремат (коврик)
|50
|500
|24
|Сидушка
|30
|200
|25
|Френд 1 шт.
|100
|3000
|26
|Налобный фонарь
|100
|3500
|27
|Рюкзак
|100
|5000
|28
|Беседка Petzl
|100
|4000
|29
|Куртка полартек
|100
|4500
|30
|Обвязка Petzl
|100
|5000
|31
|Экран
|50
|2000
|32
|Чехол
|50
|2000
Камера хранения при пункте проката 40 руб. в день. Для клиентов «Безенги» бесплатно.
Этот тур, как и любой активный отдых, может представлять опасность для здоровья и жизни человека. Гид, сопровождающий группу на протяжении всей программы, обеспечивает безопасность только при соблюдении правил и техники безопасности всех без исключения участников. Поэтому рекомендуем прислушиваться к мнению и советам сопровождающего гида. Во время проведения программы и, особенно, в критических ситуациях участники должны в полной мере и бесспорно выполнять рекомендации и руководства гида. Все действия и решения на маршруте во время ситуации, грозящей безопасности участников, находятся исключительно в компетенции гида, cопровождающего группу. Во время проведения всех наших программ, гиды имеют при себе необходимое групповое снаряжение, мобильный телефон с номерами спасательных служб района, а также аптечку для оказания первой медицинской помощи. Безопасность для нас остается главным условием выполнения обязательств перед клиентом!