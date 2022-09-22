Сказочная Ялта

Мы заберём вас на комфортном автомобиле из вашего отеля

Мы заберём вас на комфортном автомобиле из вашего отеля, чтобы показать вам самые красивые и интересные места Ялты и её окрестности. Горы и скалы, дворцы и сады — все, чем знаменит Крым, будет в нашей поездке. Вы сможете сделать отличные фотографии на память и купить сувениры близким. Поездку мы сделали для вас максимально доступной и очень интересной.
Сказочная Ялта
Сказочная Ялта
Сказочная Ялта
Сказочная Ялта
Сказочная Ялта
Сказочная Ялта
Сказочная Ялта
Ближайшие даты:
30
сен

Что вас ожидает 🤩

  • Экскурсия максимально насыщенна и комфортна. Вы увидите Ласточкино гнёздо
  • Пещеру Таврида
  • Воронцовский дворец
  • Винзавод Массандра
  • Ливадийский дворец
  • Массандровский дворец
  • Набережную Ялту во всей ее красе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ожидает:

  • Мы заберём вас на комфортном автомобиле из вашего отеля,
  • чтобы показать вам самые красивые и интересные места Ялты и её окрестности.
  • Горы и скалы, дворцы и сады — все, чем знаменит Крым, будет в нашей поездке. Вы сможете сделать отличные фотографии на память и купить сувениры близким. Поездку мы сделали для вас максимально доступной и очень интересной.
  • Подробная программа тура описана ниже.

5:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость поездки входит:
  • Трансфер туда и обратно
  • Экскурсионное сопровождение (гид Оля / водитель Евгений)
  • Проживание в гостевом доме
  • Обед и завтрак
  • Вода в дороге
Что не входит
  • Личные расходы
  • Билеты во дворцы (по желанию):
  • Воронцовский дворец взр 450р/250р
  • Ливадийский дворец 400р/250р
  • Ласточкино Гнездо 100р по территории/200р вход внутрь
  • Пещера Таврида 500р/350р
  • Винзавод Массандра 1200р
  • Массандровский дворец взр 400р/200р
  • Морская прогулка (по желанию) 600р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Крестьянская 48
Завершение: Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: 5:30
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Qr коды не требуются
  • С собой иметь документы удостоверяющие личность
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

👥Групповые🚌На автобусеКрым🏡Выездные🧳Многодневные туры

Похожие туры в Анапе

Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
16 отзывов
Очень популярно сейчас
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
в удобном вам месте в черте Анапы
Завтра
24 сен
25 сен
28 сен
35003 150 за всё до 4 чел.
На автобусе в Ялту: Гурзуф, Аю-Даг, дворец княгини Гагариной
20 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
На автобусе в Ялту: Гурзуф, Аю-Даг, дворец княгини Гагариной
Ялта - один из самых популярных курортов Южного берега Крыма
памятник Ленину, Анапа
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
3 600 за 1 человека
Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ваш
Ваш
4.5
34 отзыва
Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай
Приглашаем вас с комфортом посетить три основных курорта Крыма
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
6 000 за 1 человека
Крым на ладони - 3 дня, Севастополь, Балаклава, Бахчисарай, Ялта
3 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Риал
Риал
Нет отзывов
Крым на ладони - 3 дня, Севастополь, Балаклава, Бахчисарай, Ялта
Мы посетим все самые значимые туристические места п-ва Крым
ул. Красноармейская, 20А, «Фотомир»
от 10 300 за 1 человека
Крым за 2 дня - групповая экскурсия из Анапы
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.8
13 отзывов
Крым за 2 дня - групповая экскурсия из Анапы
Феодосия, Бахчисарай, Севастополь, дворцы, Ялта, а также чудесные пейзажи и история полуострова
в одной из нескольких удобных точек в Анапе
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
4 300 за 1 человека
Джип-тур в Анапе - Кипарисовое озеро, Лысая Гора, Утриш
5 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
1 отзыв
Джип-тур в Анапе - Кипарисовое озеро, Лысая Гора, Утриш
Вас ждет путешествие на комфортном внедорожнике
По месту проживания туриста
Сегодня
1 350 за 1 человека
Аренда VIP катера
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Аренда VIP катера
Наш катер в вашем распоряжении, любители экстрима
по договоренности
от 6 000 за всё до 5 чел.
Крым - по Золотому кольцу: 2 дня
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Риал
Риал
Нет отзывов
Крым - по Золотому кольцу: 2 дня
Тур по самым знаменитым городам Крыма
ул. Красноармейская, 20А, «Фотомир»
от 6 400 за 1 человека
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
1 час
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
Ни один отдых на побережье Черного моря не обходится без морской прогулки
4 500 за всё до 5 чел.
Морская прогулка по заповеднику Утриш
2 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
1 отзыв
Морская прогулка по заповеднику Утриш
Посетить три сказочные лагуны, погулять по можжевеловым рощам и посмотреть на мыс Крокодил
в с. Большой Утриш
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
2 500 за 1 человека
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
1 отзыв
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
Погулять по сказочному авторскому пространству и расшифровать его, а после навестить город-курорт
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
8 500 за всё до 4 чел.
Аренда гоночно-круизной парусной яхты
1 час
🛥 На яхте
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
Аренда гоночно-круизной парусной яхты
Вы когда-нибудь плавали на коночно-круизной яхте
от 4 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анапе
ХОРОШО
🧭
ТАМ