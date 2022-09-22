Мы заберём вас на комфортном автомобиле из вашего отеля
Мы заберём вас на комфортном автомобиле из вашего отеля, чтобы показать вам самые красивые и интересные места Ялты и её окрестности. Горы и скалы, дворцы и сады — все, чем знаменит Крым, будет в нашей поездке. Вы сможете сделать отличные фотографии на память и купить сувениры близким. Поездку мы сделали для вас максимально доступной и очень интересной.
Ближайшие даты:
30
сен
сен
Что вас ожидает 🤩
- Экскурсия максимально насыщенна и комфортна. Вы увидите Ласточкино гнёздо
- Пещеру Таврида
- Воронцовский дворец
- Винзавод Массандра
- Ливадийский дворец
- Массандровский дворец
- Набережную Ялту во всей ее красе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ожидает:
- Мы заберём вас на комфортном автомобиле из вашего отеля,
- чтобы показать вам самые красивые и интересные места Ялты и её окрестности.
- Горы и скалы, дворцы и сады — все, чем знаменит Крым, будет в нашей поездке. Вы сможете сделать отличные фотографии на память и купить сувениры близким. Поездку мы сделали для вас максимально доступной и очень интересной.
- Подробная программа тура описана ниже.
5:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость поездки входит:
- Трансфер туда и обратно
- Экскурсионное сопровождение (гид Оля / водитель Евгений)
- Проживание в гостевом доме
- Обед и завтрак
- Вода в дороге
- Что не входит
- Личные расходы
- Билеты во дворцы (по желанию):
- Воронцовский дворец взр 450р/250р
- Ливадийский дворец 400р/250р
- Ласточкино Гнездо 100р по территории/200р вход внутрь
- Пещера Таврида 500р/350р
- Винзавод Массандра 1200р
- Массандровский дворец взр 400р/200р
- Морская прогулка (по желанию) 600р
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Крестьянская 48Завершение: Анапа
- Когда и сколько длится?
- Когда: 5:30Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Qr коды не требуются
- С собой иметь документы удостоверяющие личность
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы
Похожие туры в Анапе
Индивидуальная
до 4 чел.
Юлия
Очень популярно сейчас
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
в удобном вам месте в черте Анапы
Завтра
24 сен
25 сен
28 сен
35003 150₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Наталья
На автобусе в Ялту: Гурзуф, Аю-Даг, дворец княгини Гагариной
Ялта - один из самых популярных курортов Южного берега Крыма
памятник Ленину, Анапа
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
3 600₽ за 1 человека
Авторский тур
до 50 чел.
Ваш
Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай
Приглашаем вас с комфортом посетить три основных курорта Крыма
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
6 000₽ за 1 человека
Авторский тур
до 50 чел.
Риал
Крым на ладони - 3 дня, Севастополь, Балаклава, Бахчисарай, Ялта
Мы посетим все самые значимые туристические места п-ва Крым
ул. Красноармейская, 20А, «Фотомир»
от 10 300₽ за 1 человека
Групповая
до 50 чел.
Алексей
Крым за 2 дня - групповая экскурсия из Анапы
Феодосия, Бахчисарай, Севастополь, дворцы, Ялта, а также чудесные пейзажи и история полуострова
в одной из нескольких удобных точек в Анапе
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
4 300₽ за 1 человека
Мини-группа
до 8 чел.
Анна
Джип-тур в Анапе - Кипарисовое озеро, Лысая Гора, Утриш
Вас ждет путешествие на комфортном внедорожнике
По месту проживания туриста
Сегодня
1 350₽ за 1 человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Александр
Аренда VIP катера
Наш катер в вашем распоряжении, любители экстрима
по договоренности
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
до 50 чел.
Риал
Крым - по Золотому кольцу: 2 дня
Тур по самым знаменитым городам Крыма
ул. Красноармейская, 20А, «Фотомир»
от 6 400₽ за 1 человека
Круиз
Александр
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
Ни один отдых на побережье Черного моря не обходится без морской прогулки
4 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Виталий
Морская прогулка по заповеднику Утриш
Посетить три сказочные лагуны, погулять по можжевеловым рощам и посмотреть на мыс Крокодил
в с. Большой Утриш
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
2 500₽ за 1 человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Наталья
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
Погулять по сказочному авторскому пространству и расшифровать его, а после навестить город-курорт
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
8 500₽ за всё до 4 чел.
Круиз
Александр
Аренда гоночно-круизной парусной яхты
Вы когда-нибудь плавали на коночно-круизной яхте
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Можно выбрать дату до оплаты