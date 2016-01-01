Вас ждёт незабываемое путешествие по солнечному Крыму. Вы увидите два ярких курортных поселка полуострова, насладитесь невероятной красоты видами, совершите воодушевляющую прогулку на яхте с обзором красивейших природных памятников, пройдетесь по впечатляющей тропе Голицына и искупаетесь в кристально чистых водах Царского пляжа. Отличное настроение и масса положительных впечатлений вам обеспечены!
Наша программа
- 7:00 выезд из Анапы.
- 11:30 Прибытие в Судак.
- 12:30 Комплексный обед с видом на море.
- 13:00 Яхт-прогулка.
- Прогулка на катере проходит по маршруту: гора Орёл → грот Шаляпина → Подводный грот → Разбойничья бухта → Сквозной грот → Пляж пиратов → гора Дельфин → остров Черепах → Царский пляж → Золотые ворота и обратно.
- 14:00 Новый Свет. Пеший поход по Тропе Голицына (3 км) – тропе, вырубленной на склоне горы Коба-Кая, которая тянется вдоль береговой линии к юго-западу от посёлка Новый Свет.
- 15:00 – 17:30 Царский пляж. Купание в кристально чистой воде, приятный пикник, масса эмоций, замечательное настроение и прекрасный гид – включено!
- 18:00 Выезд в Анапу.
- 22:00 Прибытие.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном микроавтобусе Hyundai GrandStarex с кондиционером, приятной музыкой, удобными креслами и аккуратным водителем.