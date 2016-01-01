Солнечный Крым: Анапа - Судак - Новый Свет

Приглашаем вас в автопутешествие по солнечному Крыму

5
2 отзыва
Приглашаем вас в автопутешествие по солнечному Крыму.

Всего за день мы с вами побываем в Судаке и Новом Свете, прокатимся на яхте и прогуляемся по тропе Голицына, а также искупаемся и позагораем на Царском пляже.

Вас ждет увлекательный день, насыщенный яркими впечатлениями.
Солнечный Крым: Анапа - Судак - Новый Свет
Солнечный Крым: Анапа - Судак - Новый Свет
Солнечный Крым: Анапа - Судак - Новый Свет
Солнечный Крым: Анапа - Судак - Новый Свет
Солнечный Крым: Анапа - Судак - Новый Свет
Солнечный Крым: Анапа - Судак - Новый Свет

Что вы увидите 🤩

  • Город Судак
  • Яхт-прогулка:
  • Гора Орёл
  • Грот Шаляпина
  • Подводный грот
  • Разбойничья бухта
  • Сквозной грот
  • Пляж пиратов
  • Гора Дельфин
  • Остров Черепах
  • Царский пляж
  • Золотые ворота
  • Поселок Новый Свет
  • Тропа Голицына
  • Гора Коба-Кая
  • Царский пляж
Вас ждёт незабываемое путешествие по солнечному Крыму. Вы увидите два ярких курортных поселка полуострова, насладитесь невероятной красоты видами, совершите воодушевляющую прогулку на яхте с обзором красивейших природных памятников, пройдетесь по впечатляющей тропе Голицына и искупаетесь в кристально чистых водах Царского пляжа. Отличное настроение и масса положительных впечатлений вам обеспечены!
Наша программа
  • 7:00 выезд из Анапы.
  • 11:30 Прибытие в Судак.
  • 12:30 Комплексный обед с видом на море.
  • 13:00 Яхт-прогулка.
  • Прогулка на катере проходит по маршруту: гора Орёл → грот Шаляпина → Подводный грот → Разбойничья бухта → Сквозной грот → Пляж пиратов → гора Дельфин → остров Черепах → Царский пляж → Золотые ворота и обратно.
  • 14:00 Новый Свет. Пеший поход по Тропе Голицына (3 км) – тропе, вырубленной на склоне горы Коба-Кая, которая тянется вдоль береговой линии к юго-западу от посёлка Новый Свет.
  • 15:00 – 17:30 Царский пляж. Купание в кристально чистой воде, приятный пикник, масса эмоций, замечательное настроение и прекрасный гид – включено!
  • 18:00 Выезд в Анапу.
  • 22:00 Прибытие.
Организационные детали
  • Едем на комфортабельном микроавтобусе Hyundai GrandStarex с кондиционером, приятной музыкой, удобными креслами и аккуратным водителем.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый (10+)
4 300 ₽
Детский (3-10)
3 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно
  • Комплексный обед с видом на море
  • Угощения и домашнее вино на пляже
  • Угощения фрукты
  • Водичка в дороге
  • Прогулка на катере
  • Услуги экскурсовода
  • Cопровождение заботливого водителя.
Место начала и завершения
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите Календарь
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Смотрите Календарь

Евгений К.
Евгений К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Еще несколько похожих предложений в Анапе

Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом
Индивидуальный тур
4.3
3
13ч
11 000
за 1-3 чел.
Из Анапы в Судак — тур с гидом и фотографом
Генуэзская крепость, Новый Свет и тропа Голицына, а также альбом воспоминаний о сказочном Крыме
Весь Крым за два дня + Бал Хризантем
4.5
43
5 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Весь Крым за два дня + Бал Хризантем
Большая экскурсия по Крыму - отличный способ сделать ваш отдых в Анапе разнообразней и ярче
Вторник, пятница, в 06:00
Двухдневный тур в Крым: Ялта, Севастополь, Бахчисарай
5 500
за 1 чел.
Двухдневный тур в Крым: Ялта, Севастополь, Бахчисарай
Почему многие так полюбили Крым
По субботам в 05:00
Коктебель и Золотые Ворота Крыма: путешествие из Анапы
Индивидуальная фото-прогулка
11ч
10 000
за 1-4 чел.
Коктебель и Золотые Ворота Крыма: путешествие из Анапы
Посетить уютный курорт у горы Карадаг и проплыть на корабле под легендарной скалой-аркой
Крым за 2 дня — групповая экскурсия из Анапы
4.7
11
13ч
5 900
за 1 чел.
Крым за 2 дня — групповая экскурсия из Анапы
Феодосия, Бахчисарай, Севастополь, дворцы, Ялта, а также чудесные пейзажи и история полуострова
во вторник и пятницу в 06:00
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Индивидуальная экскурсия
5
9
12ч
12000
10 800
за 1-5 чел.
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Оценить самую красивую гору степного Крыма и понаблюдать за дикими животными в сафари-парке
Знакомство с Анапой
5
1
550
за 1 чел.
Знакомство с Анапой
Солнечный приморский город всегда с радостью принимает гостей, и вы в этом убедитесь на нашей экскурсии...
по понедельникам в 16:30
В Ялту из Анапы
20ч
3 600
за 1 чел.
В Ялту из Анапы
Ялта - один из самых популярных курортов Южного берега Крыма, всем известного своим уникальным...
По субботам в 05:00
Экскурсия по Крыму: из Анапы в древнюю Керчь
Индивидуальная экскурсия
5
13
9 000
за 1-4 чел.
Экскурсия по Крыму: из Анапы в древнюю Керчь
Получить общее представление об одном из старейших городов мира и увидеть панорамы Крымского моста
Винные дороги Анапы
Индивидуальная экскурсия
4.9
11
6 000
за 1-8 чел.
Винные дороги Анапы
Со мной вы отправитесь в путешествие по окрестностям Анапы
В удобное для туристов время
Обзорная экскурсия по Анапе
4.9
13
3ч 30м
800
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Анапе
Отправляйтесь на обзорную групповую экскурсию по Анапе
Ежедневно в 10:00 и 15:00
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Индивидуальная экскурсия
5
7
3ч 30м
3 500
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Отправляйтесь на обзорную индивидуальную экскурсию по Анапе

Евгений К. проводит ещё 3 экскурсии

Крымские Мальдивы: Генеральские бухты
5
4
12ч
3 600
за 1 чел.
Крымские Мальдивы: Генеральские бухты
Мы отвезем вас на Генеральские пляжи, расположившиеся в бухтах, окруженных скалами, на Азовском...
Смотрите в Календарь
Поездка в парк тигров и львов «Тайган» минигруппой
5
3
14ч
3 000
за 1 чел.
Поездка в парк тигров и львов «Тайган» минигруппой
Приглашаем вас побывать там, где практически в естественной среде обитают грациозные хищники
Смотрите в Календарь
В Абрау-Дюрсо на шоу поющих фонтанов
Индивидуальная экскурсия
1 200
за 1 чел.
В Абрау-Дюрсо на шоу поющих фонтанов
Недалеко от моря на берегу горного озера находится небольшой поселок Абрау-Дюрсо
Ежедневно в 16:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анапе
🇷🇺