Приглашаем вас в автопутешествие по солнечному Крыму.



Всего за день мы с вами побываем в Судаке и Новом Свете, прокатимся на яхте и прогуляемся по тропе Голицына, а также искупаемся и позагораем на Царском пляже.



Вас ждет увлекательный день, насыщенный яркими впечатлениями.