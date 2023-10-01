Sup Намаскара: морская утренняя прогулка на sup бордах в Анапе

Утренний SUP-тур в Анапе: наблюдение за белоснежными пляжами и дельфинами

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Волшебное морское утро — ни с чем не сравнимое зрелище! Sup Намаскара — это утреннее приветствие солнцу в море.

Получите заряд энергии и положительных эмоций на весь день! Мы полюбуемся Анапой и белоснежными пляжами в лучах восходящего солнца и, разумеется, сделаем фото — вы даже не представляете, какие здесь получаются снимки!
Sup Намаскара: морская утренняя прогулка на sup бордах в Анапе
Sup Намаскара: морская утренняя прогулка на sup бордах в Анапе
Sup Намаскара: морская утренняя прогулка на sup бордах в Анапе
Sup Намаскара: морская утренняя прогулка на sup бордах в Анапе
Sup Намаскара: морская утренняя прогулка на sup бордах в Анапе
Ближайшие даты:
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
6
окт
7
окт
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Что вас ожидает:

  • Анапа
  • Набережная Высокого берега
  • Малая Бухта
  • Анапский маяк
  • Начало Кавказских гор (Лысая гора)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Во время нашего утреннего тура вы получите заряд энергии и положительных эмоций на весь день! С водной глади мы полюбуемся Анапой, белоснежными пляжами и, если повезет, встретим дельфинов. После прогулки вы сможете понежиться на пуфах под мягким утренним солнышком, выпить чашечку кофе или чая и насладиться видом утренней бухты с белоснежными яхтами и кораблями.
  • Инструктаж и прогулка в бухте.
Сначала наш профессиональный инструктор, который будет рядом на протяжении всей прогулки, быстро и понятно объяснит, как держаться на доске, управлять веслом и маневрировать. Затем выходим в морскую бухту: вода здесь спокойная и отлично подходит для сап-серфинга. Даже если вы ни разу не катались на сапах, не переживайте, у вас все получится!

Важная информация:

  • Прогулка длится примерно 1 — 1,5 часа, на воде вас сопровождает инструктор из нашей команды.
  • По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Стартуем с серф станции «Анапа Сёрфинг».
  • Дети младше 14 лет могут участвовать только в сопровождении родителей.

Ежедневно в 7:30 утра. Если погодные условия позволяют

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение инструктора
  • Оборудование: SUP борд, весло, страховочный Лиш, спасательный жилет
Что не входит
  • Головной убор
  • Защитные средства от солнца
  • Напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Анапа, ул. Пушкина, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30 утра. Если погодные условия позволяют
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • AQUARIUS SURFING располагается на серф станции «Анапа Сёрфинг». Для такси или в Яндекс картах — адрес ул. Пушкина, 1 (ориентир — санаторий «Русь»).
  • Станьте спиной к санаторию и лицом к морю и спуску на пляж «Высокий берег», поверните голову налево: вы увидите бетонную дорогу, спуск к морю. Спускайтесь по ней и попадёте прямо на серф станцию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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