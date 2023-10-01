Что вас ожидает:

Во время нашего утреннего тура вы получите заряд энергии и положительных эмоций на весь день! С водной глади мы полюбуемся Анапой, белоснежными пляжами и, если повезет, встретим дельфинов. После прогулки вы сможете понежиться на пуфах под мягким утренним солнышком, выпить чашечку кофе или чая и насладиться видом утренней бухты с белоснежными яхтами и кораблями.

Инструктаж и прогулка в бухте.

Важная информация:

Прогулка длится примерно 1 — 1,5 часа, на воде вас сопровождает инструктор из нашей команды.

По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате. Детали уточняйте в личном сообщении.

Стартуем с серф станции «Анапа Сёрфинг».

Дети младше 14 лет могут участвовать только в сопровождении родителей.

Сначала наш профессиональный инструктор, который будет рядом на протяжении всей прогулки, быстро и понятно объяснит, как держаться на доске, управлять веслом и маневрировать. Затем выходим в морскую бухту: вода здесь спокойная и отлично подходит для сап-серфинга. Даже если вы ни разу не катались на сапах, не переживайте, у вас все получится!