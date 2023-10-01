Утренний SUP-тур в Анапе: наблюдение за белоснежными пляжами и дельфинами
Волшебное морское утро — ни с чем не сравнимое зрелище! Sup Намаскара — это утреннее приветствие солнцу в море.
Получите заряд энергии и положительных эмоций на весь день! Мы полюбуемся Анапой и белоснежными пляжами в лучах восходящего солнца и, разумеется, сделаем фото — вы даже не представляете, какие здесь получаются снимки!
Получите заряд энергии и положительных эмоций на весь день! Мы полюбуемся Анапой и белоснежными пляжами в лучах восходящего солнца и, разумеется, сделаем фото — вы даже не представляете, какие здесь получаются снимки!
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Анапа
- Набережная Высокого берега
- Малая Бухта
- Анапский маяк
- Начало Кавказских гор (Лысая гора)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Во время нашего утреннего тура вы получите заряд энергии и положительных эмоций на весь день! С водной глади мы полюбуемся Анапой, белоснежными пляжами и, если повезет, встретим дельфинов. После прогулки вы сможете понежиться на пуфах под мягким утренним солнышком, выпить чашечку кофе или чая и насладиться видом утренней бухты с белоснежными яхтами и кораблями.
- Инструктаж и прогулка в бухте.
Важная информация:
- Прогулка длится примерно 1 — 1,5 часа, на воде вас сопровождает инструктор из нашей команды.
- По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате. Детали уточняйте в личном сообщении.
- Стартуем с серф станции «Анапа Сёрфинг».
- Дети младше 14 лет могут участвовать только в сопровождении родителей.
Ежедневно в 7:30 утра. Если погодные условия позволяют
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение инструктора
- Оборудование: SUP борд, весло, страховочный Лиш, спасательный жилет
- Что не входит
- Головной убор
- Защитные средства от солнца
- Напитки
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Анапа, ул. Пушкина, д. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:30 утра. Если погодные условия позволяютЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- AQUARIUS SURFING располагается на серф станции «Анапа Сёрфинг». Для такси или в Яндекс картах — адрес ул. Пушкина, 1 (ориентир — санаторий «Русь»).
- Станьте спиной к санаторию и лицом к морю и спуску на пляж «Высокий берег», поверните голову налево: вы увидите бетонную дорогу, спуск к морю. Спускайтесь по ней и попадёте прямо на серф станцию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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