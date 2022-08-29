Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи

Экскурсионный тур «Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи» на 7 дней

4
3 отзыва
Завораживающие панорамы Приэльбрусья, ароматные сосновые леса, альпийские луга и неподражаемые водопады. Уникальный тур-конструктор подойдет для всей семьи и самостоятельных путешественников.

Вы можете выбрать полную десятидневную программу или составить свой индивидуальный тур с треккингами на свой вкус и уровень подготовки!
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Водопад Девичьи Косы
Водопад Девичьи Косы
Высота падения воды около 30 метров, ширина стока 20 метров, вода чистая, рассыпается упругими тонкими струями
Восхождение на Чегет
Восхождение на Чегет
Нас ждет треккинг с самыми крутыми видами на Эльбрус, Донгуз-орун и ледник Семёрка, а спустимся вниз на канатной дороге
Подъем на Эльбрус на канатной дороге
Подъем на Эльбрус на канатной дороге
Насладимся панорамным видом на красивейшие вершины Кавказа и сделаем невероятные фотографии
Поход в Терскольское ущелье
Поход в Терскольское ущелье
Пофотографируемся на качелях на фоне скал, ледников и красивых видов Главного Кавказского хребта

Описание

В Приэльбрусье множество однодневных маршрутов, которые позволяют подняться из зоны леса, через альпийские луга к снегу и ледникам.

В этой треккинговой программе однодневные походы на легке и один поход с ночёвкой рядом с высокогорным озером.

Количество троп и природных достопримечательностей в Приэльбрусье просто огромно, в этом туре вы посетите как известные локации, так и более удалённые, где количество туристов не велико.

Программа тура по дням

1 день

Поход в Терскольское ущелье

Мы встречаем участников в Минеральных Водах.

Трансфер в Приэльбрусье занимает около 3 часов.

Заселяемся в гостиницу и после ланча выходим на треккинг в Терскольское ущелье.

Вы увидите четырехтысячники Главного Кавказского хребта, братья Большой и Малый Когутаи, Донгуз-орун с ледником Семëрка.

Водопад Терскол падающий струями по базальтовым столбам.

Спускаемся в гостиницу за час до ужина.

Вечером знакомимся, общаемся, отдыхаем.

Поход в Терскольское ущельеПоход в Терскольское ущельеПоход в Терскольское ущельеПоход в Терскольское ущелье
2 день

Треккинг на пик Терскол через водопад Девичьи Косы и обсерваторию

В 8 утра завтрак, такой распорядок будет все дни тура, ужин в 20 часов.

После завтрака выход, при необходимости по пути зайдём в прокат.

Дорога на водопад идёт через ароматный сосновый лес, после привала выходим в зону альпийских лугов, проходим выходы причудливых базальтовых скал, образовавшихся при извержении Эльбруса.

Через два часа прогулки мы подойдём к водопаду Девичьи Косы, высота падения воды около 30 метров, ширина стока 20 метров, вода чистая, рассыпается упругими тонкими струями.

Продолжая подъём по грунтовой дороге мы поднимемся к обсерватории, высота 3100 метров.

Отличная обзорная точка на Эльбрус, Чегет, Донгуз-Орун.

Здесь длинный привал, обед и спуск в гостиницу.

Набор высоты 1000 метров, продолжительность 4-5 часов вверх, 2-3 часа вниз.

Треккинг на пик Терскол через водопад Девичьи Косы и обсерваториюТреккинг на пик Терскол через водопад Девичьи Косы и обсерваториюТреккинг на пик Терскол через водопад Девичьи Косы и обсерваториюТреккинг на пик Терскол через водопад Девичьи Косы и обсерваторию
3 день

Восхождение на Чегет 3461 метр. Акклиматизация

Треккинг с самыми крутыми видами!

Чегет находится точно между Главным Кавказским хребтом и Эльбрусом.

Сегодня вас ждут самые завораживающие виды на Эльбрус, Донгуз-орун и ледник Семёрка, а также масса удивительных историй связанных с этими местами.

Дорога начинается с Чегетской поляны.

Привалы делаем каждый час, останавливаемся на станциях канатной дороги.

На второй станции, высота 2600м, есть кафе с лучшими чебуреками и чаем из облепихи и барбариса, можно зайти в знаменитое кафе «Ай».

На третьей станции 3100м качели с видом на Эльбрус и отличная смотровая площадка.

Высота Чегета 3461 метр, самые подготовленные поднимутся на вершину, кто устал может подождать группу здесь.

Набор высоты 1400 метров.

Продолжительность подъёма 5-6 часов, спуск на канатной дороге.

Восхождение на Чегет 3461 метр. АкклиматизацияВосхождение на Чегет 3461 метр. АкклиматизацияВосхождение на Чегет 3461 метр. Акклиматизация
4 день

Поляна Нарзанов. Поход по эко-тропе

На поляне Нарзанов нас ждут источники в минеральной водой бьющие прямо из под земли.

По оборудованной беседками и информационными стендами экотропе, проходящей по лесу вдоль реки Баксан, дойдём до «Поляны Нарзанов».

Здесь есть рынок с сувенирами и кафе, можно отведать блюда национальной кухни.

Прогулка в этот день короткая, это позволит чуть больше отдохнуть и восстановиться перед следующими треккингами.

Ужин.

Продолжительность похода 3-4 часа, в обе стороны.

5 день

Подъем на Эльбрус по канатной дороге. Прогулка до приюта 11

На поляну Азау у нас организован трансфер.

На канатной дороге поднимемся до станции Гара-баши высота 3800м.

Здесь излюбленное место для фотографий и панорамный вид на красивейшие вершины Кавказа: Ушбу, Уллу-тау, Штавлер, Догнгузорун.

Есть уютное кафе, перед спуском можно перекусить или полноценно пообедать.

Царство камней, снега и льда, практически сразу выходим на ледник и по хорошей «дороге» поднимаемся на высоту 4150м, где в 1936 году была открыта самая высокогорная гостиница Европы Приют 11.

В хорошую погоду здесь отличное место для привала, мимо проходят альпинисты, едут ратраки и снегоходы.

При желании можно прокатиться на снегоходе до скал Пастухова.

Спускаемся обратно также на канатной дороге, трансфер возвращает нас в гостиницу.

Ужин.

Подъем на Эльбрус по канатной дороге. Прогулка до приюта 11Подъем на Эльбрус по канатной дороге. Прогулка до приюта 11Подъем на Эльбрус по канатной дороге. Прогулка до приюта 11
6 день

Треккинг в ущелье Ирик-Чат

После завтрака трансфер в посёлок Эльбрус, 12 км.

Прямо здесь начинается поход в ущелье Ирик-чат, которое ведёт к восточному склону горы Эльбрус.

Первый участок пути самый сложный, надо набрать 350 метров высоты.

Пройдя Песчанные замки, мы попадём в красивый сосновый лес.

Дальнейший путь по ущелью не менее красив, ручьи, альпийские луга, небольшие водопадики, заросли спелой малины в конце лета, вид на Восточную вершину Эльбруса.

Задачи куда-то дойти, перед нами нет, поэтому идем в удобном темпе, делая привалы, фотографируясь, наслаждаясь природой.

Вечером ужин.

Набор высоты 500-600 м.

Продолжительность маршрута 3-6 часов.

7 день

Отъезд

Тур заканчивается, участникам вручаются фирменные сувениры и сертификаты.

Детям выдаём значки "Юный Следопыт".

Уставшие, но полные впечатлений и счастливые мы отправляемся в Минводы.

Трансфер в первой половине дня.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице “Чыран Чегет”.

Стоимость программы тура на 1 человека зависит от размещения:

  • Треккинг с проживанием в гостинице. Включено в стоимость: 2-х и 3-х местное размещение, питание 3х раз., прокат палатки, трансферы, канатная дорога, термальные источники, работа гидов — 34 300 руб.
  • Треккинг с проживанием в кемпниге. Включено в стоимость: питание 3х раз., прокат палатки, трансферы, канатная дорога, термальные источники, работа гидов — 21 000 руб.
  • Пакет без проживания и питания. Услуги гида – участвуете во всех активностях: зарядка, походы, вечерние посиделки вместе со всей группой. Вы приезжаете, размещаетесь и питаетесь самостоятельно — 10 500 руб.

Для детей от 8 до 15 лет скидка 20%.
Для детей от 6 до 8 лет скидка 50%.
Детям до 6 лет бесплатно, без предоставления дополнительного места.

По желанию и уровню подготовки Вы можете рассчитать индивидуальную программу тура от 3-х дней, самостоятельно выбрав трекинги. В данном случае заезд к месту начала тура осуществляется самостоятельно или индивидуальным трансфером.

Варианты проживания

гостиница «Чыран Чегет»

6 ночей

Двух-,трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор.

гостиница «Чыран Чегет»гостиница «Чыран Чегет»гостиница «Чыран Чегет»гостиница «Чыран Чегет»гостиница «Чыран Чегет»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер в даты заезда (при выборе тура с проживанием)
  • Условия проживания на выбор: гостиница / кемпинг / без проживания
  • Трёхразовое питание, завтрак и ужин (Обед в виде сухого пайка в горах колбаса, сало, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости, травяной горный и черный чай, кофе) (при выборе тура с проживанием)
  • Прокат палатки
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Входные билеты на термальные источники
  • Билеты на канатные дороги
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
  • Проживание (при выборе тура без проживания)
  • Питание (при выборе тура без проживания)
  • Индивидуальный трансфер (при индивидуальном туре в другие даты или при выборе тура без проживания)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт;
  • Полис обязательного медицинского страхования;
  • Спальный мешок;
  • Коврик туристичекий. Пенка или самонадувающийся;
  • Треккинговые палки;
  • Спортивные очки, фактор защиты от УФ 3 и более;
  • Рюкзак 35-45 литров;
  • Футболка;
  • Термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
  • Термоштаны;
  • Тёплая флисовая кофта;
  • Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном, лучше мембранная;
  • Плащ-дождевик, очень бюджетная, но рабочая альтернатива мембранной куртке;
  • Ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной;
  • Треккинговые ботинки или кроссовки;
  • Тёплая шапка;
  • Тонкие перчатки 2 пары;
  • Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
  • Носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
  • Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
  • Плавки или купальник;
  • Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и камней;
  • Маска или бафф для защиты лица от ветра;
  • Налобный фонарик с новыми батарейками;
  • Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага, полотенце (небольшое), влажные салфетки;
  • Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
  • Термос. 500-800 мл;
  • Бутылка для воды. 0,5-1 литр;
  • Сидушка (желательно);
  • Батончики, мёд, сухофрукты, гели или другое спортивное питание (возьмите с собой немного вкусняшек, которые вы любите);
  • Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
  • Крем от загара (максимальной защиты);
  • Витамины, лучше в шипучих таблетках;
  • Аспирин, лучше в шипучих таблетках;
  • Парацетамол;
  • Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
  • От расстройства желудка;
  • Лекарства от своих болезней.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли отправиться в тур с детьми?

В этом туре есть возможность выбрать индивидуальную программу для себя и своей семьи. Если вы хотите отправиться с детьми, проконсультируйтесь с менеджером и он подберет вам подходящую программу. Рекомендуется участие детей от 6 лет, но в пунктах проката также есть рюкзаки-переноски и для совсем маленьких путешественников, поэтому возможно согласование участия детей любого возраста.

Какие скидки есть в туре?

Детям от 8 до 15 лет скидка 20%, от 6 до 8 лет скидка 50%, детям до 6 лет бесплатно.

Что входит в пакет тура без проживания?

Услуги гида – участвуете во всех активностях: зарядка, походы, вечерние посиделки вместе со всей группой. Вы приезжаете, размещаетесь и питаетесь самостоятельно.

На каком транспорте будут осуществляться перевозки?

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter без кондиционера.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
3
2
1
Е
29 авг 2022
В описании тура написано, что минимальный возраст участника 6 лет и тур имеет "лёгкий уровень". Тур я специально подбирала по уровню, потому что хотела поехать с детьми 8 и 13 лет, и сама не обладаю хорошей физической выносливостью. Тур оказался сложнее моих ожиданий. На некоторых маршрутах я с детьми не доходила до конца. Два дня маршрута с ночёвкой в палатке мы пропустили, поскольку и я, и наш гид понимали, что мы не осилим эту нагрузку. Полагаю, что организаторам надо пересмотреть уровень сложности этого тура. Многие маршруты идут круто вверх, потом вниз, что трудно даётся детям и неподготовленному походнику. Но хочу отметить наших гидов, Максима и Марию, замечательно поддерживали морально и помогали советами. В целом осталось положительное впечатление от поездки.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Д
15 мая 2022
Уровень сложности данного тура - скорее продвинутый. Набор высоты в отдельные дни превышает 1000 м, что требует от ВСЕХ участников группы хорошей физической подготовки и мотивации к прохождению маршрута.
В начале мая погода неизбежна внесла коррективы в программу тура - выход с ночевкой пришлось заменить однодневными маршрутами.
Е
29 авг 2022
Тур организован хорошо.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Екатерина!
Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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