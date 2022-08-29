В Приэльбрусье множество однодневных маршрутов, которые позволяют подняться из зоны леса, через альпийские луга к снегу и ледникам.
В этой треккинговой программе однодневные походы на легке и один поход с ночёвкой рядом с высокогорным озером.
Количество троп и природных достопримечательностей в Приэльбрусье просто огромно, в этом туре вы посетите как известные локации, так и более удалённые, где количество туристов не велико.
Мы встречаем участников в Минеральных Водах.
Трансфер в Приэльбрусье занимает около 3 часов.
Заселяемся в гостиницу и после ланча выходим на треккинг в Терскольское ущелье.
Вы увидите четырехтысячники Главного Кавказского хребта, братья Большой и Малый Когутаи, Донгуз-орун с ледником Семëрка.
Водопад Терскол падающий струями по базальтовым столбам.
Спускаемся в гостиницу за час до ужина.
Вечером знакомимся, общаемся, отдыхаем.
В 8 утра завтрак, такой распорядок будет все дни тура, ужин в 20 часов.
После завтрака выход, при необходимости по пути зайдём в прокат.
Дорога на водопад идёт через ароматный сосновый лес, после привала выходим в зону альпийских лугов, проходим выходы причудливых базальтовых скал, образовавшихся при извержении Эльбруса.
Через два часа прогулки мы подойдём к водопаду Девичьи Косы, высота падения воды около 30 метров, ширина стока 20 метров, вода чистая, рассыпается упругими тонкими струями.
Продолжая подъём по грунтовой дороге мы поднимемся к обсерватории, высота 3100 метров.
Отличная обзорная точка на Эльбрус, Чегет, Донгуз-Орун.
Здесь длинный привал, обед и спуск в гостиницу.
Набор высоты 1000 метров, продолжительность 4-5 часов вверх, 2-3 часа вниз.
Треккинг с самыми крутыми видами!
Чегет находится точно между Главным Кавказским хребтом и Эльбрусом.
Сегодня вас ждут самые завораживающие виды на Эльбрус, Донгуз-орун и ледник Семёрка, а также масса удивительных историй связанных с этими местами.
Дорога начинается с Чегетской поляны.
Привалы делаем каждый час, останавливаемся на станциях канатной дороги.
На второй станции, высота 2600м, есть кафе с лучшими чебуреками и чаем из облепихи и барбариса, можно зайти в знаменитое кафе «Ай».
На третьей станции 3100м качели с видом на Эльбрус и отличная смотровая площадка.
Высота Чегета 3461 метр, самые подготовленные поднимутся на вершину, кто устал может подождать группу здесь.
Набор высоты 1400 метров.
Продолжительность подъёма 5-6 часов, спуск на канатной дороге.
На поляне Нарзанов нас ждут источники в минеральной водой бьющие прямо из под земли.
По оборудованной беседками и информационными стендами экотропе, проходящей по лесу вдоль реки Баксан, дойдём до «Поляны Нарзанов».
Здесь есть рынок с сувенирами и кафе, можно отведать блюда национальной кухни.
Прогулка в этот день короткая, это позволит чуть больше отдохнуть и восстановиться перед следующими треккингами.
Ужин.
Продолжительность похода 3-4 часа, в обе стороны.
На поляну Азау у нас организован трансфер.
На канатной дороге поднимемся до станции Гара-баши высота 3800м.
Здесь излюбленное место для фотографий и панорамный вид на красивейшие вершины Кавказа: Ушбу, Уллу-тау, Штавлер, Догнгузорун.
Есть уютное кафе, перед спуском можно перекусить или полноценно пообедать.
Царство камней, снега и льда, практически сразу выходим на ледник и по хорошей «дороге» поднимаемся на высоту 4150м, где в 1936 году была открыта самая высокогорная гостиница Европы Приют 11.
В хорошую погоду здесь отличное место для привала, мимо проходят альпинисты, едут ратраки и снегоходы.
При желании можно прокатиться на снегоходе до скал Пастухова.
Спускаемся обратно также на канатной дороге, трансфер возвращает нас в гостиницу.
Ужин.
После завтрака трансфер в посёлок Эльбрус, 12 км.
Прямо здесь начинается поход в ущелье Ирик-чат, которое ведёт к восточному склону горы Эльбрус.
Первый участок пути самый сложный, надо набрать 350 метров высоты.
Пройдя Песчанные замки, мы попадём в красивый сосновый лес.
Дальнейший путь по ущелью не менее красив, ручьи, альпийские луга, небольшие водопадики, заросли спелой малины в конце лета, вид на Восточную вершину Эльбруса.
Задачи куда-то дойти, перед нами нет, поэтому идем в удобном темпе, делая привалы, фотографируясь, наслаждаясь природой.
Вечером ужин.
Набор высоты 500-600 м.
Продолжительность маршрута 3-6 часов.
Тур заканчивается, участникам вручаются фирменные сувениры и сертификаты.
Детям выдаём значки "Юный Следопыт".
Уставшие, но полные впечатлений и счастливые мы отправляемся в Минводы.
Трансфер в первой половине дня.
Тур предусматривает проживание в гостинице “Чыран Чегет”.
Стоимость программы тура на 1 человека зависит от размещения:
Для детей от 8 до 15 лет скидка 20%.
Для детей от 6 до 8 лет скидка 50%.
Детям до 6 лет бесплатно, без предоставления дополнительного места.
По желанию и уровню подготовки Вы можете рассчитать индивидуальную программу тура от 3-х дней, самостоятельно выбрав трекинги. В данном случае заезд к месту начала тура осуществляется самостоятельно или индивидуальным трансфером.
Двух-,трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В этом туре есть возможность выбрать индивидуальную программу для себя и своей семьи. Если вы хотите отправиться с детьми, проконсультируйтесь с менеджером и он подберет вам подходящую программу. Рекомендуется участие детей от 6 лет, но в пунктах проката также есть рюкзаки-переноски и для совсем маленьких путешественников, поэтому возможно согласование участия детей любого возраста.
Детям от 8 до 15 лет скидка 20%, от 6 до 8 лет скидка 50%, детям до 6 лет бесплатно.
Услуги гида – участвуете во всех активностях: зарядка, походы, вечерние посиделки вместе со всей группой. Вы приезжаете, размещаетесь и питаетесь самостоятельно.
Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter без кондиционера.