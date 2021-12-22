Тур на парусно-моторной яхте «Анна»

Океанская парусно-моторная круизная яхта «Анна»

Индивидуально
для 8 чел.
Океанская парусно-моторная круизная яхта «Анна» Возможен любой индивидуальный маршрут.

Переходы между городами без привязки по времени.

Возможно встреча с дельфинами и купанием в чистейшей воде.
Тур на парусно-моторной яхте «Анна»
Тур на парусно-моторной яхте «Анна»
Тур на парусно-моторной яхте «Анна»
Тур на парусно-моторной яхте «Анна»
Тур на парусно-моторной яхте «Анна»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет:

    Океанская парусно-моторная круизная яхта «Анна»
    Возможен любой индивидуальный маршрут. Переходы между городами без привязки по времени. Возможно встреча с дельфинами и купанием в чистейшей воде.
    • Модель яхты: Alexstar 25
    • Страна производитель: Россия
    • Длина: 8 м
    • Ширина: 2,4 м
    • Площадь парусов: 30,2 кв. м
    • Двигатель: 10 л. с Merkuri
    • Каюта с санузлом
    • Аудио-система.
    • Комфортное размещение: 8 чел.
    Аренда яхты: 4000р за час
    Внимание! для подтверждения аренды необходимо внести предоплату организаторам после бронирования

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Аренда яхты
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 часа
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • свяжитесь с организаторами по номеру +7 953 917-86-57. Для аренды катера необходимо будет внести предоплату напрямую организаторам
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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