Океанская парусно-моторная круизная яхта «Анна»
Индивидуально
для 8 чел.
Океанская парусно-моторная круизная яхта «Анна» Возможен любой индивидуальный маршрут.
Переходы между городами без привязки по времени.
Возможно встреча с дельфинами и купанием в чистейшей воде.
Переходы между городами без привязки по времени.
Возможно встреча с дельфинами и купанием в чистейшей воде.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет:
Океанская парусно-моторная круизная яхта «Анна»
Возможен любой индивидуальный маршрут. Переходы между городами без привязки по времени. Возможно встреча с дельфинами и купанием в чистейшей воде.
- Модель яхты: Alexstar 25
- Страна производитель: Россия
- Длина: 8 м
- Ширина: 2,4 м
- Площадь парусов: 30,2 кв. м
- Двигатель: 10 л. с Merkuri
- Каюта с санузлом
- Аудио-система.
- Комфортное размещение: 8 чел.
Аренда яхты: 4000р за час
Внимание! для подтверждения аренды необходимо внести предоплату организаторам после бронирования
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты
- Когда и сколько длится
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- свяжитесь с организаторами по номеру +7 953 917-86-57. Для аренды катера необходимо будет внести предоплату напрямую организаторам
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Александр Н.
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